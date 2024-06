Amy Gutiérrez revela qué consecuencias negativas le trajo confesar su orientación sexual. | YouTube.

Amy Gutiérrez, una de las cantantes más prominentes de la salsa peruana, ha compartido recientemente las dificultades que ha enfrentado en su carrera artística desde que reveló abiertamente su orientación sexual como pansexual. En una entrevista para el podcast ‘Intensas Poderosas’, la talentosa intérprete habló con franqueza sobre cómo esta revelación impactó negativamente en su vida profesional, cerrándole importantes puertas en la industria musical.

Durante la entrevista, la salsera expresó con tristeza que su decisión de hablar abiertamente sobre su pansexualidad le costó numerosas oportunidades de trabajo, a pesar de los años de esfuerzo y dedicación a su carrera musical.

“Es un tema que toqué hace tiempo, revolucionó toda mi vida de alguna forma. Lo puedo decir ahora, me quitó oportunidades de trabajo y de muchas cosas por salir a hablar de algo que es mío, mi identidad”, declaró frente a la coach motivacional Angie Palomino.

Amy Gutiérrez está nominada en la categoría 'Mejor Artista Región Sur' en los Premios Heat 2024, a realizarse este 11 de julio en República Dominicana.

La cantante también compartió cómo la percepción de las personas cambió hacia ella después de su revelación, lo que le generó un gran dolor. “Me dio mucha tristeza porque, qué pena al ver que yo me animé a decir realmente algo con lo que siempre me he sentido desde muy pequeña, y ahora me empiecen a ver como rara o como alguien que no tiene personalidad”, comentó.

Además, Amy Gutiérrez recordó un momento particularmente difícil que compartió con sus seguidores en redes sociales, donde apareció llorando, generando preocupación entre sus fans.

“No pensé mucho en las consecuencias... yo solamente agarré el celular y lo que sentía lo transmití en mis redes, me sentía con un nudo en la garganta donde no sabía cómo explicarle a la gente que yo también pasaba momentos difíciles”, explicó.

Amy Gutiérrez se refirió a su estado de salud mental. Captura/Willax TV

Sufrió de maltratos psicológicos en una relación

En una reciente aparición en el programa OUKE, conducido por Carlos Orozco, la talentosa cantante de salsa Amy Gutiérrez abrió su corazón y compartió uno de los episodios más difíciles de su vida personal. La artista, conocida por su gran talento musical, reveló detalles de una relación amorosa tóxica que marcó profundamente su vida.

Durante la entrevista, Amy fue consultada sobre algún arrepentimiento en su vida, y su respuesta sorprendió tanto a los presentadores como a la audiencia. La salsera confesó haber estado en una relación con una pareja que la denigraba constantemente, tanto a nivel personal como profesional. “Me arrepiento de estar con alguien que todo el tiempo me denigraba como persona y como artista, y a pesar de eso yo lo perdonaba, así me insultara, así me decía que no quería estar”, expresó con evidente emoción.

Amy relató que su entonces pareja no solo usaba palabras soeces para referirse a ella, sino que también le deseaba mal de manera deliberada. Uno de los momentos más impactantes fue durante la pandemia, cuando él llegó a desearle que contrajera el COVID-19. “Prácticamente, me decía que yo era del pueblo y que ojalá, en la pandemia, me contagiara. Ojalá que te dé COVID. Una vez me acuerdo de que me dijo que si él regresaba conmigo era para verme la cara de estúpida”, contó.

Amy Gutiérrez revela que sufrió de violencia.