Ricardo Mendoza contó infidencia de Gabriela Serpa: “Entró borracha a mi casa cuando yo vivía con mi pareja”

Ricardo Mendoza contó infidencia de Gabriela Serpa | JB en ATV - ATV

Ricardo Mendoza y Jorge Luna, conocidos comediantes del popular programa ‘Hablando Huevadas’, participaron este sábado 8 de junio en un segmento del programa humorístico ‘JB en ATV’. Durante su intervención, los cómicos revelaron una infidencia que involucra a Gabriela Serpa, integrante del elenco.

En medio de la conversación, Jorge Luna reveló un hecho desconocido para los programas de espectáculos: Gabriela Serpa visitó alguna vez el departamento de Ricardo Mendoza. “Estuvo en su casa”, señaló el comediante para sorpresa de la rubia modelo, quien rápidamente negó la acusación.

Ricardo Mendoza tomó la palabra para dar detalles sobre lo sucedido: “En esa época, yo vivía con mi pareja Alicia y mi puerta de esa casa siempre estaba abierta. Al frente de esa casa había un karaoke y un día una amiga suya, que es muy amiga mía también, le dijo: ‘Vamos a la casa de Ricardo’. Yo estaba sentado viendo televisión con mi novia y de repente entró una señora bien borracha y dice ‘Hola Ricardo’. Yo no sabía quién era, tiempo después me entero que era Gabriela Serpa”.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna aparecieron en la última edición de 'JB en ATV'. Captura/ATV

Gabriela Serpa se defendió vehementemente. Afirmó que lo dicho por los comediantes no era cierto y aclaró que en realidad fue su hermana, Claudia Serpa, quien ingresó a la casa del integrante de Hablando Huevadas esa noche. “Yo no he sido, ¡ha sido mi hermana! Por Dios, les juro que no he estado ahí”, expresó con desesperación.

Para calmar los ánimos, Ricardo Mendoza concluyó que no ocurrió nada fuera de lo común durante ese encuentro. “Solo entró a mi casa, fue al baño, hizo pichi y se fue”, dijo, minimizando la situación y aclarando que todo quedó en un simple incidente sin mayores implicaciones.

Ricardo Mendoza sorprendió con particular anécdota de Gabriela Serpa. Captura/ATV

Gabriela Serpa afirma estar soltera

Gonzalo Méndez fue denunciado por estafa por varias figuras del mundo del entretenimiento, según reveló un informe emitido por el programa ‘Magaly TV La Firme’. La noticia ha causado polémica y llevó a Gabriela Serpa a anunciar el fin de su relación sentimental en redes sociales. Según informó la actriz cómica, su romance con Gonzalo Méndez terminó oficialmente el pasado 25 de abril, mucho antes de ser implicado en un millonario caso de fraude.

“Yo siempre he sido reservada en torno a mi vida personal, pero estos últimos meses se hizo pública la relación sentimental que mantenía. Es por eso que hoy me toca escribir estas líneas para dejar un punto claro. Mi relación con el señor Gonzalo Méndez llegó a su fin. De todo corazón pido que no me vinculen y de hoy en adelante cada quien siga con su vida”, señaló la integrante de ‘JB en ATV’ en su comunicado.

Gabriela Serpa revela la última conversación con Gonzalo Méndez. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Quién es la pareja de Ricardo Mendoza?

El comediante Ricardo Mendoza, conocido por su participación en el programa ‘Hablando Huevadas’, ha confirmado estar en una nueva relación amorosa. El jueves 16 de mayo, durante un episodio del programa ‘Magaly Tv La Firme’, se reveló la identidad de su nueva novia. La conductora Magaly Medina anunció que la mujer en cuestión es Katya Mosquera Pinedo, una tripulante de cabina de la aerolínea Latam, de 33 años. Tiene un hijo y ha trabajado varios años en la compañía aérea.

Ricardo Mendoza, quien anteriormente tuvo una relación con la actriz Mayra Goñi, manifestó sentirse feliz y enamorado. Destacó las posibilidades de su novia para viajar como un aspecto positivo de su relación. Cabe resaltar que su relación amorosa es monógama. “Es mi novia oficial, solamente estoy con ella”, aclaró.

Ricardo Mendoza se luce cariñoso con su novia Katya Mosquera en sus redes sociales. Instagram.