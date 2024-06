Laura Spoya cuestiona a Karla Tarazona por su cercanía con Christian Domínguez: “Un error no se comete dos veces”

Laura Spoya no dudó en enfrentar a Karla Tarazona durante su visita al programa ‘Préndete’, donde compartió sus habilidades culinarias y habló sobre su ingreso en “Al sexto día”. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para abordar los coqueteos entre Karla y Christian Domínguez, recordándole a la exmodelo el motivo por el cual terminó su relación con el cantante de cumbia.

La ex Miss Perú observó la evidente química entre Karla y Christian, quienes se mostraban muy cercanos y coquetos durante el programa. Al ver esto, Laura expresó su preocupación y lanzó un consejo directo a la figura de Panamericana TV. “Los he visto (...) Yo solamente diré que un error no se comete dos veces, solo diré eso”, señaló.

Reconociendo la posible atracción aún presente entre Karla y Christian, Laura señaló que la conductora podría tener sentimientos no resueltos por el cumbiambero, lo cual quedó claro por la forma en la que ella miraba a Domínguez.

Por su parte, Rocío Miranda, presente en el programa, apoyó el comentario de Laura, señalando que la situación era evidente para todos: “Lo peor es que se ve en su cara y parece que ya hubiera caído, amiga date cuenta. Lo mismo le decimos todos acá”.

Karla Tarazona y Christian Domínguez respondieron a estos comentarios con sonrisas cómplices, y la exmodelo trató de desviar el tema bromeando sobre la concentración de Laura en la cocina. “Lo bueno que la bebé sufre de concentración (en la cocina) porque está tan concentrada en hablar de lo otro”, dijo irónicamente.

Por su parte, Christian Domínguez permaneció en silencio durante la conversación, visiblemente incómodo con el tema de la infidelidad. Karla señaló que este era un punto sensible para él, y que prefería evitarlo. “Ya sabemos cómo mantenerlo callado, estás invitada (...) ¿Te puedes portar bien? Te prometo que ya no hablaremos de infidelidad”, concluyó.

¿Quién es Laura Spoya?

Laura Spoya es una destacada modelo, presentadora de televisión y reina de belleza peruana, nacida el 25 de julio de 1991 en Lima, Perú. Saltó a la fama al ganar el título de Miss Perú 2015, lo que le permitió representar a su país en el certamen de Miss Universo 2015.

Más allá de su éxito en los concursos de belleza, Spoya ha construido una sólida carrera en la televisión y se ha convertido en una influyente figura en las redes sociales. En sus plataformas digitales, Laura comparte aspectos de su vida personal, sus experiencias familiares, consejos de belleza y estilo de vida, y también utiliza el humor para conectar con su audiencia.

Laura Spoya reemplazará a Yahaira Plasencia en ‘Al Sexto Día’

Laura Spoya fue presentada como la nueva conductora del programa ‘Al Sexto Día’ durante el episodio de despedida de la anterior presentadora, Yahaira Plasencia. En este emotivo momento, se mostró un pequeño video en el que ambas presentadoras intercambiaron deseos de éxito para sus respectivos proyectos futuros. Laura, entusiasmada por esta nueva oportunidad, expresó su compromiso de dar lo mejor de sí en esta nueva etapa de su carrera televisiva.

