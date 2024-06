‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: por qué Ana Paula Consorte se reunió con Paolo Guerrero y su abogado, más detalles del caso

¿Qué reveló Magaly Medina en su programa anterior?

Adicionalmente, Magaly respondió a Yahaira Plasencia, tildándola de mentirosa: “Mejor impresiona verificando tus fuentes antes de soltar una información. Y sobre que nadie me quiere, si fuera así, no estaría al aire a las 9:45 de la noche. Aquí nadie nos va a mover, somos rentables. ¿Quién quedó como payasa? El público no te aceptó”, afirmó.