Said Palao responde a los que aseguran que no está feliz por su futura boda con Alejandra Baigorria

Said Palao y Alejandra Baigorria contraerán matrimonio en los próximos meses. La empresaria se ha presentado en diferentes programas de televisión contando lo feliz que se siente por este acontecimiento, pues es uno de sus más grandes sueños.

“Quince años lo esperé. Dios sabe por qué lo hace en este momento y con quién. Eso me hace llorar, fueron momentos muy duros en mi vida en los que yo me cuestionaba y decía ¿por qué mis amigas se casan y no yo?”, confesó entre lágrimas la rubia.

Sus declaraciones provocaron todo tipo de reacciones, tanto en las redes sociales como en la televisión. Y es que muchos criticaron a Alejandra Baigorria por tener como finalidad casarse con un hombre, cuando puede anhelar otros objetivos.

Alejandra Baigorria revela la enfermedad que aún le impide tener un hijo con Said Palao

Asimismo, muchos señalaron que la empresaria era la única que se mostraba emocionada con este acontecimiento, mientras que su pareja, Said Palao, prefería mantenerse al margen de todo lo que sucedía, como si no le importara su matrimonio.

Ante las duras críticas que recibió, el integrante de ‘Esto es Guerra’ salió a defenderse, asegurando que todo lo que se ve en televisión y las redes sociales, no definen el romance que él tiene con la empresaria.

“Cada paso que estamos dando es totalmente con seguridad, de parte de ambos, no es que uno lo quiera más que el otro, nosotros estamos alineados en cada momento, es parte de cada paso que damos. Estamos felices los dos”, indicó.

Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron en su viaje a Tailandia. IG

“Cada persona tiene su forma de pensar, en base a lo que ven en televisión o lo que se muestra en redes sociales, pero al final la relación que vive uno lo vive en cuatro paredes y cada pareja sabe que tan bien o mal está yendo. Las redes sociales y la televisión no es lo que destaca en una relación de verdad”, añadió.

Finalmente, Said Palao aclaró que no siempre van a mostrar todo lo que deciden en redes sociales, además que las decisiones que toman lo hacen en conjunto, respaldando a Alejandra Baigorria en la organización de su futura boda.

“De repente con el tiempo, las personas que pensaban que no íbamos a durar, se van a dar cuenta que sí. No todo se tiene que mostrar en redes sociales para tener un respaldo, simplemente todo lo que hacemos lo decidimos en pareja”, sentenció.

Jazmín Pinedo defiende los sueños de Alejandra Baigorria

En un reciente episodio de su programa, ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo se tomó unos minutos para defender enérgicamente a Alejandra Baigorria, quien ha sido blanco de críticas tras expresar su deseo de casarse.

“No entiendo a las personas que se ofenden por la felicidad de otros. Quiero defender a Alejandra en este punto porque creo que, hoy por hoy, las mujeres tenemos que apoyarnos,” inició la popular ‘Chinita’, en referencia a su colega.

La conductora continuó diciendo: “Ella tiene sus sueños y yo tengo los míos, y seguro ustedes también tienen los propios. Dejemos de desmerecer la felicidad ajena. Si a ella le hace feliz lograr su deseo de casarse con Said, ¿qué de malo tiene? Si yo no pienso igual, ¿por eso la tengo que desmerecer? Es su vida y es su sueño.”

Sus palabras no quedaron ahí, sino que también dirigió un comentario directo contra Magaly Medina, una conocida crítica en el ámbito del espectáculo. “La felicidad ajena no nos corresponde. Al contrario, hay que aprender a alegrarnos con lo que hace felices a otras personas,” añadió, destacando la importancia de la empatía y el respeto hacia las decisiones personales de los demás.