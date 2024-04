Partidos de hoy, martes 9 de abril: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 9 de abril: horarios, canales TV y resultados en vivo.

Hoy, martes 9 de abril, se disputarán muchos partidos en el mundo, sobre todo en las mejores ligas de Europa y Sudamérica. La Champions League arrancó con los cuartos de fina, mientras que la Copa Libertadores y Copa Sudamericana continuarán con la segunda fecha de sus fase de grupos. En estas últimas competiciones, habrá presencia peruana.

Arsenal jugó un partidazo con Bayern Munich en condición de local. El ‘gunners’ arrancaron ganando con tanto de Bukayo Saka, pero Serge Gnabry puso la paridad. Luego apareció Harry Kane para remontar el marcador, sin embargo, Leandro Trossard logró el 2-2 final. La vuelta en Alemania promete mucho.

Real Madrid y Manchester City protagonizaron el encuentro de la fecha en la Champions League. El duelo estuvo lleno de emociones y goles. Rubén Días (en contra), Rodrygo y Federico Valverde aparecieron para los españoles. Mientras que Bernardo Silva, Phil Foden y Josko Gvardiol anotaron para los de Pep Guardiola.

Pasando a las competencias de Sudamérica, la Copa Libertadores entró a su fecha 2 y tendrá grandes enfrentamientos. Fluminense y Colo Colo, rivales de Alianza Lima en el Grupo A, medirán fuerzas en Brasil. El ‘flu’ viene de igualar con los ‘blanquiazules’ en condición de visitante, mientras que el ‘cacique’ se impuso por la mínima diferencia a Cerro Porteño en Chile.

En la competencia de Conmebol, también participará el vigente campeón del fútbol peruano, Universitario. Los dirigidos por Fabián Bustos ya se encuentran en Barranquilla y chocarán con Junior en un compromiso que definirá, probablemente, al líder del Grupo D. Ambos conjuntos ganaron en su debut. La ‘U’ superó a LDU de Quito y el ‘tiburón’ venció a Botafogo.

Por último, el integrante de la selección, Luis Advíncula, fue convocado para el Boca Juniors vs Sportivo Trinidense, que se llevará a cabo en La Bombonera por la Copa Sudamericana. Los ‘xeneizes’ sumaron un punto de oro en la altura de Potosí, más de 3885 metros sobre el nivel del mar, al empatar sin goles con Nacional en la primera jornada.

Partidos de la Champions League

- Arsenal 2-2 Bayern Munich (Finalizado)

- Real Madrid 3-3 Manchester City (Finalizado)

Partidos de la Copa Libertadores

- Estudiantes vs The Strongest (17:00 horas / estadio Jorge Luis Hirschi / ESPN)

- Gremio vs Huachipato (17:00 horas / Arena do Gremio / ESPN 5)

- Libertad vs Deportivo La Chira (19:00 horas / estadio Tigo La Huerta / ESPN)

- Fluminense vs Colo Colo (19:00 horas / estadio de Maracaná / ESPN 5)

- Junior vs Universitario (21:00 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / ESPN)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Argentinos Juniors vs Racing (17:00 horas / estadio Diego Armando Maradona / D Sports )

- Corinthians vs Nacional (17:00 horas / Neo Química Arena / ESPN 3)

- Boca Juniors vs Sportivo Trinidense (19:00 horas / La Bombonera / ESPN 2)

- Danubio vs Sportivo Ameliano (19:30 horas / estadio Centenario / D Sports )

- Atlético Paranaense vs Rayo Zuliano (19:30 horas / Arena da Baixada / ESPN 3)

Partidos de la Concachampions

- Tigres vs Columbus Crew (19:45 horas / estadio Universitario / Star Plus)

- América vs New England (21:30 horas / estadio Azteca / Star Plus)