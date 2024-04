Oliver Sonne lanzó sarcástico comentario tras anotar golazo de ‘chalaca’: “Apareció mi influencia sudamericana”

Oliver Sonne reconoce que su 'chalaca' que acabó en gol se debe a su influencia sudamericana (Canal N)

El pasado lunes 8 de abril, Oliver Sonne sorprendió a todos con su golazo de ‘chalaca’ en Silkeborg IF vs Brondby por el play off de la Superliga danesa. El integrante de la selección peruana le dio el empate a su escuadra (1-1) con la impresionante pirueta y realizó inesperado comentario post partido.

El jugador de 23 años asoció su lujo con su reciente estadía en el país ‘incaico’, donde finalmente pudo debutar con la ‘bicolor’ bajo la dirección de Jorge Fossati en el amistoso ante Nicaragua por la fecha FIFA de marzo. “Bueno, un viaje a Sudamérica, luego aprendes cosas así”, declaró para las cámaras de Viaplay con una sonrisa dibujada en el rostro.

En conversación con el canal oficial de su club, profundizó sobre el tema y manifestó que cuando era juvenil lo intentó alguna vez, pero destacó que “su influencia sudamericana” le permitió sellar la igualdad en el estadio de Brondby. “Eso me llevó a intentar este tipo de cosas. La pelota estaba en una posición obvia para intentarlo y yo simplemente traté de golpearla muy bien”.

Incluso, el nacido en Dinamarca pero con raíces peruanas por parte de su abuela mandó advertencia de cara al siguiente partido de Silkeborg. “Eso sería muy descarado, pero amaría hacerlo de nuevo (realizar una nueva chilena). Nunca marqué en el estadio de Fredericia, así que sería divertido”.

Oliver Sonne marcó golazo de 'chalaca' en Silkeborg vs Brondby por Superliga danesa - Créditos: Fanáticos del fútbol.

Técnico de Silkeborg bromeó sobre ‘chalaca’ de Oliver Sonne

Sonne no fue el único que se refirió con su anotación, sino también su técnico. Kent Nielsen, quien lo consideraba una de las piezas importantes dentro de once titular, bromeó cómo iba a regresar el lateral categoría 2000 a su ciudad luego de marcar el empate de su escuadra porque podría presumir con ello.

“Yo diría que hemos hablado mucho sobre si Sonne debería tomar un taxi a Hovedbanegården para poder tomar el tren a casa, porque creo que será insoportable en el camino a casa”, declaró el exdefensor danés entre risas.

Oliver Sonne en el once ideal de Superliga de Dinamarca

Tras su golazo de ‘chalaca’ ante Brondby, Oliver Sonne formó parte del once ideal de la jornada de la Superliga danesa. El peruano fue el único de Silkeborg IF considerado en esta destacada alineación. Estos fueron los demás jugadores que completaron el equipo:

Nico Mantl (arquero de Viborg FF), Adamo Nagalo (defensa de F. C. Nordsjælland), Filip Helander (defensa de Odense BK), Matti Olsen (defensa de Hvidovre IF), Darío Osorio (volante de Midtjylland), Jeppe Tverskov (volante de F. C. Nordsjælland), Lasso Coulibaly (volante de Hvidovre IF), Ibrahim Osman (volante de F. C. Nordsjælland), Ohi Omoijuanfo (delantero de Brondby) y Mohammed Fuseini (delantero de Hvidovre IF).

Oliver Sonne fue incluido en el once ideal de la fecha de la Superliga danesa tras su golaso de 'chalaca'.

Próximo partido de Oliver Sonne

Silkeborg IF afrontará un partido importante cuando visite a Fodbold Club Fredericia por la semifinal vuelta de la Copa de Dinamarca. Este se jugará el jueves 11 de abril a las 11:00 horas de Perú en el Fredericia stadion. Cabe destacar que el equipo de Oliver Sonne se impuso en la ida con un abultado resultado (6-1) y está cerca de clasificar a la final de dicho certamen.

En caso que el peruano y compañía avancen a la siguiente etapa, deberán medirse al ganador entre AGF vs Nordsjælland el siguiente 9 de mayo. Por el momento, el cuadro de la ciudad de Århus sacó una leve ventaja al ganar el primer partido por 3-2 en condición de visitante.