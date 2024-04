Magaly Medina destruye a Julián Zucchi y dice que se victimiza: “Este hombre se me sigue cayendo”

Magaly Medina destruye a Julián Zucchi y dice que se victimiza. (Veo: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ este 1 de marzo, su conductora Magaly Medina no se quedó callada ante las declaraciones de Julián Zucchi, quien afirmó haber perdido su trabajo debido a las fuertes críticas mediáticas que recibió por su separación de Yiddá Eslava.

Ante esta situación, la destacada personalidad de ATV opinó que las declaraciones del exchico reality mostraban cierto tono de victimización, y destacó que no existía ningún complot en su contra, como él había sugerido en sus redes sociales. En cambio, enfatizó que él mismo había generado sus problemas, ya que la infidelidad que Yiddá afirmó fue responsabilidad suya.

“Cuál campaña en su contra. Nosotros no lo mandamos a ponerle los cachos a su mujer. Ella fue la que le sacó la careta, nosotros solo criticamos. Ahora viene él sin polo, qué necesidad tienes de lucir el torso desnudo cuando haces uno en vivo, qué necesidad, quieres marketearte, conseguir más incautas, venderte”, expresó Medina en su programa ‘Magaly TV La Firme’.

La presentadora incluso señaló que le resulta extraño notar que Julián Zucchi ahora parece una diferente a la persona que ella había conocido, y expresó que le genera una impresión negativa, lo cual contrasta fuertemente con la percepción que tenía de él durante su relación con Yiddá Eslava, cuando nadie había notado esas supuestas características particulares.

“La victimización de Julián Zucchi realmente me parece desagradable y me da antipatía, no me gusta este Julián Zucchi, acá no hay ningún complot en su contra, él solo se disparó a los pies”, argumentó la conductora.

Magaly Medina también abordó el tema de las críticas hacia el argentino por su actitud en redes sociales, señalando: “Cuál campaña en su contra. Nosotros no lo mandamos a ponerle los cachos a su mujer. Ella fue la que le sacó la careta, nosotros solo criticamos”. Además, criticó la forma en que Zucchi se mostraba sin camisa en sus transmisiones en vivo, sugiriendo que lo hacía por motivos de marketing.

¿Qué dijo Julián Zucchi?

Este lunes, a través de una transmisión en vivo en Instagram, Julián Zucchi anunció su retorno a Argentina tras perder su trabajo, atribuyendo esta situación a las críticas recibidas en las últimas semanas por parte de Rodrigo González y Magaly Medina. Estas críticas se intensificaron luego de que su expareja, Yiddá Eslava, revelara públicamente que él le fue infiel, lo que llevó al fin de su relación.

En sus redes sociales, el cantante expresó su deseo de que en algún momento se demuestre que las declaraciones de Magaly y Rodrigo fueron difamatorias y formaron parte de una campaña en su contra. “Ojalá que algún día se demuestre que todo lo que dijeron Magaly y Peluchín fueron injurias, una campaña en mi contra”, mencionó.

Julián Zucchi confirma relación con Priscila Mateo

Recordemos que, en una entrevista para el programa de Magaly Medina, Julián Zucchi confirmó públicamente su relación amorosa con la periodista Priscila Mateo, luego de que fueran captados besándose en una discoteca. “Es la única chica con la que salgo. Ya hace una semana, por lo menos, ya nosotros dijimos que somos exclusivos. Yo he vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz con mucha cautela, soy un hombre de cuarenta años que solo toma con mucho cautela”, afirmó el cantante durante la conversación.

Este anuncio confirma los rumores que surgieron tras las imágenes en las que se veía a Julián y Priscila compartiendo momentos íntimos en una discoteca. Ahora, la pareja ha decidido hacer pública su relación y establecer que son exclusivos