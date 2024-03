Dónde ver Sporting Cristal vs UTC HOY: TV y cómo seguir choque por Torneo Apertura de Liga 1 2024

Dónde ver Sporting Cristal vs UTC por la fecha 9 del Torneo Apertura 2024.

Regresó la Liga 1 2024 después del receso por la fecha FIFA, y Sporting Cristal hará lo suyo para recuperar la punta del Torneo Apertura. Los ‘celestes’ tuvieron un tropezón tras perder por 2-1 frente Melgar la fecha pasada, en el estadio Nacional. Los goles de los ‘rojinegros’ Cristian Bordacahar y Jean Pierre Archimbaud hicieron que los rimenses pierdan el invicto en el campeonato.

El equipo de Enderson Moreira tendrá la misión de recuperarse ante UTC hoy domingo 31 de marzo a las 15:30 horas en el estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba, por la fecha 9 de la competición nacional. Los ‘cerveceros’ mantienen una racha importante como visitantes, no han perdido en lo que va temporada: tres triunfos y un empate.

Sin Martín Cauteruccio una vez más, Cristal buscará sorprender fuera de casa. El goleador de La Florida sigue recuperándose de la inflamación hepática que lo alejó de las canchas e hizo que se perdiera los choques con Alianza Lima y Melgar. Según el parte médico que publicó el club rimense, el delantero uruguayo se encuentra realizando trabajos diferencias y todo hace indicar que podría reaparecer la próxima jornada, con Sport Huancayo.

No será la única baja que tendrá el técnico brasileño porque se conoció que Fernando Pacheco y Leonardo Díaz no fueron considerados en la lista de viajeros porque todavía no están al cien por ciento de sus respectivas lesiones. No todas son malas, pues reaparecerá Yoshimar Yotún en el equipo titular. Y se darán los regresos de Joao Grimaldo, Martín Távara y Renato Solís después de su participación con la selección peruana en los amistosos frente Nicaragua y República Dominicana.

Sporting Cristal entrenó en el estadio de Cajabamba el pasado sábado 30 de marzo.

Dónde ver el Sporting Cristal vs UTC

El duelo entre ‘celestes’ y el ‘gavilán del norte’ se llevará a cabo en Cajabamba y será transmitido por Liga 1 Max, canal oficial del campeonato peruano que cuenta con la autorización de la Federación Peruana de Fútbol. Se podrá visualizar a través de los diferentes operadores que tienen esa señal como DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros.

Además, se podrá seguir las incidencias por la plataforma streaming Liga 1 Play, la cual tiene una suscripción mensual de S/. 59.90 soles. Y también está Infobae Perú, la web informará todo sobre crucial encuentro con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

¿Cómo llega UTC?

Los cajamarquinos no la pasan bien en el torneo peruano. Hace cinco fechas que no gana en el Torneo Apertura 2024 y marcha en el fondo de la tabla de posiciones. Obtuvo su tercera derrota consecutiva tras perder ADT por 2-1 en Tarma, la fecha pasada. Víctor Cedrón y Joao Rojas con sus anotaciones hicieron que UTC vuelva a caer.

Carlos Ramacciotti saldrá a sacarle provecho a la localía y sorprender a Sporting Cristal que no tendrá a su goleador. Además, estará en juego la continuidad del técnico argentino ya que no ha podido revertir los malos resultados, solo tiene dos triunfos celebrados con Deportivo Garcilaso y César Vallejo.

“Hemos hecho una mini pretemporada, hemos aprovechado los días para entrenar de la mejor manera, para fortalecer el grupo y levantar el estado de ánimo después de una racha negativa para el equipo. Tenemos claro que el partido que viene es muy importante, es una linda oportunidad para cambiar el rumbo y volver a lo que fuimos el inicio de temporada”, comentó Patrick Zubcuzk.