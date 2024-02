Liga 2 en desamparo: FPF comunicó a clubes cambios desalentadores y les dio 72 horas para confirmar su participación

Federación Peruana de Fútbol comunicó importantes cambios en la Liga 2 que podría peligrar el desarrollo del torneo. Crédito: Composición Infobae

La temporada 2024 de la Liga 2 corre riesgo, después de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) haya anunciado cambios importantes. La institución presidida por Agustín Lozano le comunicó a los clubes participantes de este año algunas modificaciones que podrían peligrar el desarrollo del campeonato.

En el documento firmado por Jesús Gonzales Hurtado -Gerente General de la Liga de Fútbol Profesional-, se le informó a los 18 equipos que los costos logísticos y los honorarios de oficiales de partido de la nueva campaña será completamente distinto a lo que se ha venido realizando en los últimos años.

“Por medio de la presente, la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (en adelante, la ‘FPF’), desde el año 2019, se ha encargado de organizar y coordinar los campeonatos nacionales de futbol profesional de primera y segunda división, asi como los de Reservas y la primera división de la Liga Femenina (en adelante, las ‘Competiciones’), a través de la ‘Liga de Fútbol Profesional’”, se lee al inicio de la misiva.

“En línea con lo anterior, desde el año 2019 y hasta la edición 2023, la FPF ha venido asumiendo todos los gastos logísticos y de organización de la Liga2, con la finalidad de fortalecer el crecimiento de esta competición en beneficio de los clubes participantes, deportistas y en general todo el entorno futbolistico. Cabe precisar que este apoyo incluso se dio durante la pandemia del COVID-19″, agrega.

El desarrollo de la Liga 2 2024 corre peligro. Crédito: FPF

En medio de ese contexto, ahora el máximo ente del fútbol peruano ha decidido no continuar asumiendo los gastos logísticos y honorarios de oficiales de partido en la Segunda División, por lo que los clubes participantes ahora se deben hacer cargo de ello.

Esto implica específicamente el pago del transporte aéreo, transporte terrestre, hospedaje de la delegación, alimentación de la delegación, honorarios y viáticos de árbitros y oficiales de partido, de acuerdo se indica en la carta. Pero ahí no acaba todo. Además de correr con estos gastos, los clubes no podrán percibir ningún dinero por derechos de televisión en esta temporada.

“Adicional a ello, para esta edición y en la medida que no se tenga asegurados los ingresos por transmisión televisiva de los partidos y el ‘naming rights’ de la competición, no corresponderá ningún aporte por parte de la FPF a los clubes participantes de la Liga2 2024″, señala.

Carta a clubes de la Liga 2 sobre nuevos cambios en la temporada 2024. Crédito: Difusión

Liga 2: 72 horas para confirmar participación

Tras lo anunciado, la organización de la Segunda División de Perú dio un tiempo límite para que los clubes confirmen su participación en el torneo. Solo tendrán exactamente tres días para dar una respuesta y, de esa manera, la FPF podrá definir los últimos detalles del mismo.

“Requerimos que en el plazo de setenta y dos (72) horas, nos informe si su institución participará en la referida Liga 2 2024 bajo las condiciones descritas, con el fin que nos permita terminar de definir el calendario y formato de la competencia”, indica.

Ante esa situación, lo más probable es que exista negativa de parte de la mayoría de los equipos que conforman este torneo. De hecho, Freddy Ames, presidente de Deportivo Coopsol, dio a entender que, bajo estas condiciones, probablemente ningún club podrá jugar en la Liga 2.

Freddy Ames es presidente de Deportivo Coopsol, club de la Segunda División. (Foto: Andina)

“En vez de mejorar la Liga 2, disminuye económicamente y afecta a los clubes. Si tenemos una planilla de por medio y sobre eso vamos a asumir gastos adicionales, veo difícil que algún club de la Liga 2 lo pueda cumplir. Vamos a reunirnos los integrantes de la Liga 2 para tomar una posición en conjunto ya que este documento nos ha caído por sorpresa”, declaró el directivo para Radio Ovación.

“Responderíamos directamente que no vamos a participar del campeonato bajo dos consideraciones: que no podemos tener un tema de apoyo en consideración de la economía. Somos solidarios y apoyamos el ‘Fair Play’. Por otro lado, este rubro que se va a asumir atenta contra la economía de los clubes. Si no hay una forma de revertir este hecho, es imposible participar en el campeonato”, añadió.