Santiago Ormeño confía en recuperar su nivel en Puebla: “No vengo a pasear, vengo a superar lo que hice”

El delantero internacional con Perú regresó a la 'franja' después de pasos discretos por Juárez, Chivas y León. | VIDEO: TUDN

Santiago Ormeño empieza de cero. El delantero peruano ha decidido volver a sus orígenes para reconducir su trayectoria, la cual ha perdido brillantez y notoriedad en los últimos años. Por esa razón, ha aceptado volver a Puebla de la Liga MX, club con el que puede presumir haber registrado sus mejores estadísticas en México.

Enfundado con la indumentaria ‘camotera’, Ormeño se dijo feliz de regresar a la que considera su casa. Ahora tiene como objetivo mejorar lo que hizo tiempo atrás y así recuperar su nivel. También tiene en claro que su apellido representa algo más que un simple futbolista.

Ormeño ya se entrena en Angelopolis. - Crédito: Puebla

“El Ormeñismo simplemente soy yo, haciendo las cosas bien y la gente apoyándome, eso busco, regresar, hacer las cosas bien para que la gente siga apoyándome, nada más es eso, estoy contento de estar aquí”, ha expresado en su presentación oficial frente a los medios de comunicación.

“Está de más decirlo, aquí me siento como en casa, es el equipo que me ha dado, si no es todo, casi todo lo que tengo en el futbol, es como llegar a casa literalmente, me siento muy contento de estar aquí, muy entusiasmado muy ilusionado”, ha añadido.

Santiago afirmó que el club 'camotero' le dio todo en el fútbol. | VIDEO: TUDN

Ormeño sólo piensa en superarse

‘Santi’, por otro lado’, ha explicado que bajo ninguna circunstancia su presencia en Angelopolis será un mero trámite. Ha prometido que su consigna es redoblar esfuerzos para alcanzar su mejor versión y así sobrepasar sus registros goleadoras de su aventura pasada.

“Vengo a tratar de igualar o superar lo que hice en mi primera etapa aquí, no vengo a pasear, ni mucho menos, vengo a darle al equipo más de lo mucho que me ha dado”, ha enfatizado el ‘9′ de Perú que, en este último tiempo, ha visto frenada su progresión por culpa de las lesiones, inactividad y desconfianza de entrenadores.

De otro lado, el nacido en México ha comentado que su llegada a Puebla coincide con un crecimiento importante de su personalidad: “Es el mismo Ormeño solamente con más experiencia, más maduro, me ha tocado pasar por cosas bastantes complicadas, estoy más experimentado, pero puedo llegar a tener otra versión otra vez”.

Ormeño totalizó 10 goles y 18 asistencias con Pueblas en su primera etapa. - Crédito: TV Azteca.

Santi pidió apoyo para jugar

Al ser consultado sobre su estado de forma, Ormeño ha asegurado que “me vengo sintiendo bien, en las vacaciones traté de trabajar un poco, entonces no venía de cero, pero no había hecho una pretemporada, voy de menos a más, espero ya poder estar la siguiente semana”

Aun así, el nuevo futbolista de la ‘franja’ pidió minutos: “Para estar como estuve en mi primera etapa, tengo que comenzar a jugar, eso lo vas agarrando jugando, no entrenando, ya estoy casi a punto, espero tener minutos la siguiente semana”.

Si bien Santiago todavía no está listo, se prevé que en la tercera fecha del Clausura 2024 regrese a los gramados con Puebla. “Debo demostrarle al entrenador que estoy listo para poder jugar, siempre hay competencia, aquí hay buenos centros delanteros”, ha enfatizado.