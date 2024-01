¿Por qué Piero Quispe no debutó en Pumas? Técnico explicó su ausencia ante FC Juárez por Liga Mx

Había gran expectativa por ver el debut del mediocampista Piero Quispe en la primera fecha del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Pumas UNAM venció 1-0 a FC Juárez con gol de Eduardo ‘Toto’ Salvio y el peruano salió en lista, pero se quedó todo el encuentro en el banco de suplentes.

Te puede interesar: Pumas vs Juárez 1-0: gol y resumen del triunfo ‘auriazul’ por Liga MX con Piero Quispe en el banco

Una vez finalizado el duelo, su técnico Gustavo Lema, reveló los motivos por los cuales no le dio minutos al exfutbolista de Universitario de Deportes, quien llegó este verano como uno de sus fichajes estrella.

“Lo de Piero, teníamos proyectado, lo mismo del ‘Melli’ (Rogelio Funes Mori), y lo mismo que (José) Caidedo, que por ahí tuvieran minutos. ¿Cuándo y cuanto? Lo iba a determinar el partido, a Caicedo lo tuvimos que apurar, porque pensamos que iba a estar para unos 30 minutos, y al final jugó un tiempo y lo hizo muy bien. El ‘Melli’ también, que estaba con unos problemitas estomacales y pensábamos usarlo menos. Y con Piero, que por ahí pensábamos usarlo más, se dio el juego así, creímos que teníamos que reforzar las bandas a raíz de la expulsión. Así que, bueno, son decisiones”, declaró.

¿Cómo fue la expulsión de Nathan Silva?

A la expulsión a la que el estratega argentino se refiere fue a la del brasileño Nathan Silva, quien se ganó la cartulina roja a los 81 minutos, cuando derribó, siendo el último hombre, al colombiano Avilés Hurtado, quien se enrumbaba solo contra el portero Julio Gonzáles y dispuesto a marcar el empate. Esta acción pasó a la historia del fútbol mexicano, debido a que fue la primera vez que un árbitro explicó al público presente en el estadio, el motivo de la decisión del VAR.

Te puede interesar: Dónde ver Pumas vs FC Juárez en Perú: canal Tv del duelo por Liga Mx con Piero Quispe

Lema también se pronunció sobre este hecho y afirmó que no tiene nada que reprochar, pues la jugada era acreedora de expulsión. Asimismo, saludó la decisión del juez de comunicar su veredicto a los espectadores:

Son jugadas complicadas. En la letra chica está bien la expulsión de Nathan porque lo que pasa es muy fino, el último hombre. Si llega el defensor que cruza y a veces te toca la favor y a veces en contra, esas decisiones que la verdad no tengo nada para reprochar. Por un lado me parece bueno. Esclarecedor para el público, que uno no sabe bien que, te diría más, si se pudiera hacer incluso más dinámico y hasta decir qué fue lo que vio o lo que se revisó y lo que vio. Lamentablemente los expone mucho a los árbitros, pero bueno, es la tarea de ellos y hay que estar ahí”, señaló.

Los próximos partidos de Pumas UNAM

El siguiente partido de Pumas UNAM será el próximo viernes 19 de enero a las 22:00 horas, cuando visiten a Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga MX. Dicho encuentro será una nueva oportunidad para que Piero Quispe pueda demostrar su talento con el cuadro universitario.

Te puede interesar: DT de Pumas describió a Piero Quispe y le atribuyó una característica superlativa previo a su debut en Liga MX

Su equipo rival tuvo un buen arranque de campeonato, pues derrotó 1-0 como visitante a Mazatlán, siendo una de las grandes sorpresas de la primera jornada. Los ‘tuneros’ son dirigidos por el brasileño Gustavo Leal y tienen como futbolistas claves a sus compatriotas Vitinho, Léo Bonatini y Rodrigo Dourado. No obstante, la gran figura es el extremo Jürgen Damm, quien fue titular en el Mundial Rusia 2018 con la selección de México.

El cuadro del pedregal tendrá otros dos encuentros antes de culminar el mes de enero, primero recibirá al Pachuca el domingo 28 a las 18:00 horas, y luego harán lo propio con Necaxa, el miércoles 31 a las 22:00 horas.