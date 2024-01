La fervorosa presentación de Santiago Ormeño en Puebla: el ‘Ormeñismo’, una religión

Santiago Ormeño fue presentado como nuevo refuerzo en Club Puebla para la Liga MX 2024 - Crédito: Pueblo FC

Este martes 9 de enero, el club Puebla hizo oficial el retorno del delantero Santiago Ormeño después de tres temporadas para afrontar la Liga MX 2024. La ‘franja’ quiso presentar por todo lo alto a su nueva incorporación y a través de sus redes sociales profesó su devoción por el Ormeñismo.

El habitual convocado de la selección peruana, que estará a préstamo desde Chivas de Guadalajara hasta finales del presente año, protagonizó una sorprendente campaña de bienvenida en la que fue graficado como un santo, pues con su imagen se realizaron una serie de montajes en vidriales de algunas iglesias. Estos curiosos diseños estuvieron acompañados de una extensa oración, creada especialmente para el atleta de 29 años.

“Santormeño no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que me proteges tanto como nuestro delantero. Haz que me bendiga el Santormeño Padre, el hijo y el espíritu de la delantera. ¡Bienvenidos sean todos al Ormeñismo!”, escribió el conjunto mexicano en su cuenta de Twitter.

Imagen de Santiago Ormeño fue parte de montaje en vidriales de iglesias como parte de su presentación en Puebla - Crédito: Club Puebla

Furor en Puebla por Santiago Ormeño

Las mencionadas piezas gráficas no fueron las únicas realizadas para presentar a Ormeño Zayas. Una hora antes se publicó un video de poco más de un minuto, en el que un reportero salió a las calles a hacerle una sola pregunta a los ciudadanos: ¿Qué es para ti el Ormeñismo?

“Hacer poesía en las redes sociales”, “ponerse la de la ‘franja’ y llenarle la canasta de goles al rival”, “creer que con la ‘franja’ todo es posible”, “es mi inspiración para ganarle a mis ‘compas’ en las retas” y “es mi fe para echarle ganas a la vida”, fueron las respuesta brindadas por los entrevistados.

El material audiovisual culminó con la aparición de Santiago Ormeño en medio del estadio Cuauhtémoc, ya con la camiseta de la institución, brindando sus primeras palabras en su segunda etapa como jugador ‘blanco’. “Lo único que necesitas es la ‘franja’ para ser parte del Ormeñismo. Te espero, ‘wey’”, dijo.

Por intermedio de su cuenta de Twitter, el futbolista también se pronunció sobre la cesión que tendrá en la escuadra que lo catapultó deportivamente en México. “¡Muy feliz de estar de vuelta! Vamos con todo, ¡Dale Puebla, carajo!”, escribió en dicha plataforma digital.

El delantero peruano recibió calurosa bienvendia en su regreso a la 'franja' para disputar la Liga MX 2024 - Crédito: Puebla

El exitoso primer paso de Santiago Ormeño en Puebla

Si bien Santiago Ormeño llegó por primera vez a Puebla en 2018, no fue hasta mediados de 2020 que el peruano empezó a destacar. Lo hizo bajo la conducción técnica de su compatriota Juan Reynoso y en la campaña 2020/2021 consiguió la importante cifra de 18 goles. Si bien el ‘Cabezón’ se marchó a mitad de curso, su producción no disminuyó con el argentino Nicolás Larcamón.

Con dicho rendimiento, raudamente se convirtió en uno de los atacantes más codiciados de la Liga MX y por ello no tardó en llegar una oferta millonaria por su pase. El León pagó más de tres millones de dólares por la ficha del incaico, pero no tuvo el mismo nivel, llegando a marcar únicamente tres tantos.

Tan solo un año después fue vendido por la mitad de precio al Chivas de Guadalajara, elenco donde vio puerta una sola vez, por lo que fue prestado dos veces, primero a FC Juárez y ahora a Puebla.