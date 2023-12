Lurín: reportan incendio de grandes proporciones en depósito de llantas

Cerca de 30 unidades de bomberos vienen trabajando para apagar las llamas durante la madrugada del domingo 17 de diciembre. (Facebook)

Aproximadamente 30 unidades del Cuerpo de Bomberos se encuentran intentando apagar las llamas de un incendio de categoría 3 en un depósito de llantas, ubicado en la Urbanización Huertos de Villena, en Lurín.

Los residentes han alertado que presenciaron cuatro explosiones en este almacén, que sería propiedad de la empresa JHC Llantas.

Hasta ahora, se desconoce la causa real de este incendio y las autoridades no han reportado víctimas mortales. No obstante, se sospecha que el incidente podría haber comenzado debido a la caída de un artefacto pirotécnico dentro del depósito de llantas.

Una vecina contó que la causa del siniestro serían los fuegos artificiales que lanzaron en una fiesta que venía realizándose en los alrededores del depósito.

“Inició por una fiesta que estaba al costado. Dicen que empezó a sonar muchos cohetes, que empezaron a reventar. Y de ahí cayó y se empezó a incendiar y como es caucho se prendió rápido”, dijo en RPP Noticias.

El evento se realizaba en un edificio adyacente y los participantes fueron evacuados por disposición policial para permitir que los bomberos llevaran a cabo sus tareas y controlaran el incendio. Residentes de la zona compartieron videos en redes sociales, donde se puede apreciar una extensa columna de humo y el fuego fuera de control.

Agentes policiales, en colaboración con los bomberos, han acordonado toda la zona. Además, se están registrando caídas de postes de alta tensión como resultado de este hecho, que habría comenzado alrededor de las 10 p del p.m. del pasado sábado 16 de diciembre.

Reportan incendio de grandes proporciones en Lurín.

Desafortunadamente, hay escasez de suministros de agua en la zona, lo que dificulta la extinción del fuego. Sin embargo, diversos equipos de bomberos de otras áreas están brindando apoyo junto con algunos residentes.

A las 4:00 a.m., del domingo 17 de diciembre, el incendio en Lurín aún no está bajo control por parte de los bomberos. Hasta el momento, no se observa una disminución del fuego después de más de 5 horas de arduo trabajo, y la densa humareda persiste.

Tres niños heridos por incendio en La Victoria

La noche del sábado 16 de diciembre se desató un incendio en el cuarto piso de una residencia ubicada en la intersección de la avenida 28 de Julio con el pasaje La Mar, en La Victoria, Lima. Como resultado de esta emergencia, tres menores resultaron heridos.

Según la información proporcionada por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, al menos ocho unidades de bomberos acudieron al lugar para hacer frente al siniestro.

La rápida propagación del fuego se atribuye al material prefabricado utilizado en la construcción del cuarto piso de la vivienda. Se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

Como consecuencia del siniestro, dos niños sufrieron quemaduras de primer grado, uno en el abdomen y otro en el pie. La tercera víctima recibió atención médica debido al ataque de un perro. Según los bomberos, el menor intentó rescatar a una mascota en medio del incendio, y esta reaccionó mordiéndolo por temor.

Es necesario mencionar que ante la ocurrencia de un incendio especialistas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda seguir las siguientes acciones: