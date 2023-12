Congreso EN VIVO debate hoy la moción de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia

Parlamento convocó a presidenta de la JNJ para que ejerza su derecho a la defensa en el marco de la moción que busca removerla por la suspensión a Patricia Benavides como fiscal de la nación. (RPP Noticias)

El viernes 15 de diciembre de 2023 el Congreso de la República debatirá la moción de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se sabe, los congresistas de Renovación Popular, Alejandro Muñante y Jorge Montoya, presentaron esta acusación porque aseguraron que los magistrados suspendieron de forma irregular a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la nación.

Benavides fue suspendida del más alto cargo del Ministerio Público en el marco de la investigación que enfrenta por presuntamente liderar una organización criminal, dedicada al tráfico de influencias.

De acuerdo con indicios recabados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), por intermedio de su exasesor Jaime Villanueva, Benavides ofrecía archivar procesos penales contra congresistas a cambio de que ellos voten por la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la elección del nuevo defensor del Pueblo y la destitución de los miembros de la JNJ.

Finalmente, el pasado miércoles 13 de diciembre de 2023, el pleno del Congreso aprobó la moción presentada por los parlamentarios de Renovación Popular, con 69 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones.

Parlamentarios que fueron beneficiados por Patricia Benavides respaldaron moción contra la JNJ.

Congresistas de distintas bancadas reaccionaron a esta decisión. Alex Paredes, de la Bancada Magisterial, aseguró que se opone a esta decisión que busca “destruir las investigaciones contra una mafia enquistada en el Ministerio Público”.

En ese mismo sentido fue el comentario de la parlamentaria Flor Pablo, quien aseguró que al aprobar la moción mencionada se están obstaculizando las indagaciones hacia Benavides.

“Nos oponemos a esta moción porque estamos hablando de la suspensión de una exfiscal de la nación que va de madrugada a las oficinas del Ministerio Público no sabemos a qué, de una exfiscal que remueve a quien está investigando a sus excolaboradores”, añadió el congresista Víctor Cutipa.

En tanto, el congresista Elías Varas dijo que la aprobación de la moción evidencia que el Congreso busca atentar contra la democracia.

JNJ evaluará su asistencia al Congreso

El abogado de los integrantes de la JNJ, Samuel Abad, declaró que sus clientes anunciarán el viernes 15 de diciembre si se presentarán ante el pleno del Congreso a las 3:00 p.m., hora en la que los citaron.

En entrevista con RPP Noticias, el letrado opinó que el Parlamento pretende destituir a los magistrados en solo 15 días.

JNJ ganó una medida cautelar para frenar el proceso en el Congreso. Desde el Congreso anunciaron que desconocerán la resolución. Foto: JNJ

“Ningún procedimiento parlamentario de acusación constitucional dura tan poco tiempo. Este procedimiento no garantiza un debido proceso, no está regulado, no existe ninguna norma que lo regule”, dijo.

Si el Poder Legislativo consigue los 87 votos necesarios para remover a los miembros de la JNJ, Samuel Abad aseguró que acudirán al fuero judicial nacional e internacional.

“No estamos hablando de una destitución normal, sino de una sin proceso regulado, sin una ley que tipifique las causales de conducta grave, en un procedimiento exprés, que, en menos de siete días, se destituiría a todos los integrantes de la junta”, mencionó.

El pasado miércoles 13 de diciembre, el vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez, dio a conocer que la invitación del Congreso aún no ha sido deliberada por el pleno de la JNJ, y será discutida después de examinar las normas legales peruanas aplicables.

Opinó que el procedimiento adoptado por el Congreso para removerlos de sus cargos es irregular debido a la rapidez con la que fue admitido. Además, sostuvo que la convocatoria del Congreso a los miembros de la JNJ parece ser una “coartada” para encubrir un intento de controlar la institución.

Desde su perspectiva, en este nuevo intento de destitución, el Poder Legislativo no está respetando el debido proceso. Hace hincapié en que en septiembre de 2023, cuando intentaron expulsarlos de la JNJ, fueron convocados a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos antes de debatir la moción en su contra en el pleno del Parlamento, un procedimiento que, según él, se está omitiendo en esta ocasión.