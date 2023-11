Canal peruano transmitirá Argentina vs Brasil HOY, en señal abierta, clásico por jornada 6 de Eliminatorias 2026

Canal peruano transmitirá el Argentina vs Brasil en señal abierta - Créditos: Composición Infobae

Argentina se enfrentará a Brasil por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Cabe resaltar que, si planeas seguir el clásico más disputado del continente, deberás ponerle atención a la siguiente nota.

¿Qué canal pasará el partido entre argentinos y brasileños? Pues el encargado de hacerlo será Latina Televisión (canal 2), casa televisiva que cuenta con los derechos exclusivos para transmitir todos los partidos de la ‘canarinha’ en condición de local. Lo mismo ocurre con Bolivia.

De esta manera, dicha empresa será la única televisora de señal abierta que difundirá el compromiso desde las 19:00 horas de Perú. Considerando ello, tanto América TV (canal 4) como ATV (canal 9) quedaron fuera de la emisión en esta oportunidad.

Previo al encuentro, los televidentes podrán disfrutar de una gran antesala, la cual contará con la participación de Freddy Cora (narración), Coki Gonzáles y Checho Ibarra (comentarios), quienes llevarán los detalles exclusivos del vibrante duelo a todos los hogares peruanos.

Un dato no menor es que Movistar Deportes es otro de los canales que transmitirá el Argentina vs Brasil, sin embargo, para poder acceder es necesario realizar un pago extra. Los que cuenten con este servicio, podrán encontrar el contenido en la señal de Movistar Plus (canal 6 / 706 HD).

Programación de canales de Medio Networks que transmitirán la sexta fecha de las Eliminatorias 2026.

¿Cómo llegan ambas escuadras?

Tras caer en La Bombonera frente a Uruguay, la vigente campeona del mundo retomó los entrenamientos de cara al choque ante Brasil. A diferencia de la jornada anterior, Lionel Scaloni apostaría por Ángel Di María desde el arranque en reemplazo de Nicolás Gonzáles. Además, estaría analizando la posibilidad de que Lautaro Martínez vaya de ‘9′ en lugar de Julián Álvarez.

Como se recuerda, la ‘albiceleste’ registró una derrota luego de 14 partidos, algo que lejos de preocupar a los jugadores, los puso en alerta. Pese a ello, se mantiene en lo más alto de la tabla con 12 puntos, dejando en el camino a Uruguay (10), Colombia (9) y Venezuela (8).

Por su parte, el equipo dirigido por Fernando Diniz llega a este compromiso después de caer por 2-1 ante el combinado ‘cafetero’ en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El encargado de abrir el marcador fue Gabriel Martinelli, pero los locales supieron darle vuelta con un doblete de Luis Díaz. De esta manera, acumularon dos derrotas consecutivas en el proceso clasificatorio.

Fue en aquel cotejo que Vinicius Junior terminó saliendo lesionado y según se pudo conocer, estará dos meses y medio alejado de las canchas. Actualmente, la ‘verdeamarela’ se encuentra en el quinto lugar de las clasificatorias con tan solo siete unidades.

Tabla de posiciones de Eliminatorias 2026

Historial de infarto

Argentina volverá al histórico estadio Maracaná luego de dos años. La última vez que ambas selecciones se vieron las caras en dicho recinto fue en la final de la Copa América 2021, donde los argentinos se proclamaron campeones al ganar por la mínima con un tanto de Ángel Di María. Esta victoria significó mucho para el equipo de Lionel Messi, pues volvieron a hacerse de un título después de 28 años.

Es importante mencionar que, Brasil mantiene un gran récord al no haber perdido nunca un encuentro en condición local durante las Eliminatorias. Esta estadística genera aún más expectativa para el enfrentamiento entre dos de los mejores equipos del continente.

“Hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene. En cinco días tenemos un lindo partido para volver a sumar. Gracias a todos los hinchas por el cariño y el aliento durante todo el partido. Vamos Argentina”, señaló Di María en la previa del duelo ante la pentacampeona.