Laura Bozzo renuncia a ‘MasterChef Celebrity’ con dura crítica a sus compañeros: “Hipócritas”

Laura Bozzo renunció a ‘MasterChef Celebrity’ | Azteca Uno

Laura Bozzo se unió a la lista de eliminados de ‘MasterChef Celebrity’. En un giro inesperado, la conductora de televisión peruana decidió abandonar el concurso gastronómico por voluntad propia, a pesar de ser una de las competidoras más destacadas por su sazón y los platos peruanos que preparaba, los cuales le valieron elogios por parte de los jueces.

En el episodio 13 del concurso culinario, Laura Bozzo fue nombrada capitana del equipo azul, integrado por Rossana Nájera, Ferka y Ernesto. El desafío consistía en preparar una parrilla argentina. Sin embargo, las tensiones surgieron desde el inicio cuando la ‘Abogada de los pobres’ sufrió una quemadura que le impidió ayudar en el reto, lo que generó molestia en sus compañeros.

Como resultado del conflicto, el equipo azul perdió frente al equipo rojo, liderado por la capitana Litzy y compuesto por Rey Grupero, Jawy y Harold Azuara. Por ende, en el reto de eliminación estuvieron Laura Bozzo, Rossana Nájera, Ernesto y Harold Azuara, quienes debían preparar cuatro platillos que serían calificados por puntos.

Laura Bozzo se quemó la mano y no pudo ayudar a sus compañeros. Captura/Azteca Uno

La primera receta fue completada con éxito por todos los concursantes. No obstante, antes de iniciar la preparación del segundo platillo, Laura Bozzo pidió la palabra para anunciar su salida de ‘MasterChef Celebrity’. Entre lágrimas, alegó que el dolor en su mano le impedía cocinar y que estaba cansada de las tensiones de la competencia.

“Estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente, no puedo tolerar más esta situación de dolor, energías negativas y frustración constante. Primero quiero darle las gracias a mis chefs, los llevaré en el corazón toda la vida. Se va uno de los demonios. No puedo más”, declaró la conductora peruana.

Laura Bozzo no soportó más la tensión y anunció su salida de 'MasterChef Celebrity'. Captura/Azteca Uno

Su salida fue criticada por sus compañeros, quienes la cuestionaron por abandonar ‘MasterChef Celebrity’ sin dar batalla hasta el final.

Laura Bozzo llamó hipócritas a sus compañeros

Antes de abandonar el set, Laura Bozzo indicó que una de las razones por las que prefería renunciar a ‘MasterChef Celebrity’ era para cuidar su salud mental, la cual se había visto deteriorada debido a los constantes conflictos que tenía con los demás participantes del programa. “Yo ya había colapsado emocionalmente porque no era yo. Llegué a ser una persona agresiva, en la que me miraba y decía ¿esa soy yo?”, comentó detrás de cámaras.

Laura Bozzo salió de 'MasterChef Celebrity' por conflictos con los participantes. Captura/Azteca Uno

Laura Bozzo no dudó en enviar un fuerte mensaje a algunos de sus compañeros, a quienes prefirió no abrazar: “He aprendido mucho de la maldad de los seres humanos en este programa, no se puede ser tan hipócritas. Yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Solamente le tiran piedras a los árboles que dan frutos. A quien le molesta mi brillo, que se ponga anteojos”, sentenció.

Como si el mensaje no hubiera quedado claro, la peruana se pronunció nuevamente en la red social Twitter.

“En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo, por eso decidí abandonar Master Chef Celebrity. Primero está mi salud, me dolía muchísimo la mano, pero más allá de eso la energía negativo de los hielitos hipócritas”, mencionó en referencia a Ferka Quiroz, Jawy Méndez, Ernesto Cázares y otros participantes.

Laura Bozzo se pronunció tras abadonar 'MasterChef Celebrity'. X/@laurabozzo

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

Laura Bozzo, conocida como la ‘Abogada de los pobres’, tiene 71 años de edad. Nació el 19 de agosto de 1952. Es una destacada presentadora de televisión, con nacionalidades peruana, mexicana e italiana. Su carrera ha estado marcada por su polémico estilo en programas de corte social, donde se dedica a resolver conflictos familiares y comunitarios en vivo. A lo largo de los años, ha mantenido una relevante presencia en los medios de comunicación de América Latina.

Laura Bozzo brilló en 'MasterChef Celebrity' por su buena sazón.