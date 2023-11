¿Cómo votar por Camila Escribens en el Miss Universo 2023 y cuánto cuesta? Conoce los precios

Cómo votar por Camila Escribens en el Miss Universo 2023 | @camilaescribenss

Este 18 de noviembre se celebrará la 72° edición del Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo, por encima del Miss Grand International, el cual ganó hace poco la peruana Luciana Fuster. Para este 2023, la responsabilidad de traer la corona recaerá en Camila Escribens, ganadora del Miss Perú 2023.

La modelo partió el pasado 3 de noviembre hacia El Salvador, país centroamericano que será sede del concurso de belleza, donde 85 candidatas competirán por el título que actualmente posee R’Bonney Gabriel, representante de los Estados Unidos. Este 15 de noviembre será la competencia preliminar.

Precisamente, a través de sus historias de Instagram, Camila Escribens recordó que las votaciones en la página del Miss Universo ya se encuentran activas. Cabe mencionar que las candidatas más votadas tendrán la opción directa de pasar a la semifinal del concurso.

Camila Escribens es la representante peruana para el Miss Universo 2023. (Foto: Composición e Instagram)

Votaciones online del Miss Universo

La organización del Miss Universo ha creado una aplicación para que las personas puedan votar por su candidata favorita. Para ello, es necesario ir al Play Store (Android) o App Store (Apple), de acuerdo a su dispositivo móvil, y descargar el aplicativo ‘Miss Universe’, en inglés. Luego sigue los siguientes pasos para votar por la Miss Perú.

Ingresa al aplicativo y dirígete a la zona inferior

Presiona el ícono que dice ‘Vote’ (votar)

Aparecerá una larga lista de candidatas en orden alfabético, según el país por el que participa.

Busca a tu favorita y dale clic en su imagen, específicamente, en la estrella que aparece en la zona inferior de la fotografía.

Cómo votar por Camila Escribens en el Miss Universo 2023 y cuánto cuesta.

¿Cuánto cuestan los votos?

Es importante recalcar que el primer voto para cualquiera de las candidatas es completamente gratis. Sin embargo, si quieres seguir votando es necesario comprar distintos paquetes, los cuales se pueden pagar con tarjeta de crédito o débito.

Si descarga el aplicativo en Perú, le aparecerán los precios en moneda nacional:

Por 3 votos se paga S/ 3.69

Por 15 votos se paga S/ 18.99

Por 40 votos se paga S/ 36.99

Por 85 votos se paga S/ 74.99

Por 220 votos se paga S/ 184.99

Por 450 votos se paga S/ 374.99

Por 1000 votos se paga S/ 749.99

Precios en soles de los paquetes para votar por Camila Escribens en el Miss Universo 2023.

El paquete más caro para votar por Camila Escribens en el Miss Universo 2023 cuesta 750 soles.

Sin embargo, si no desea descargar el app, también puede ingresar al LINK que compartió la organización en su cuenta de Instagram: https://missuniverse.choicely.com/ En dicho enlace los precios para votar aparecen en dólares americanos, respetando el tipo de cambio:

Por 3 votos se paga $ 1

Por 15 votos se paga $ 4.99

Por 40 votos se paga $ 9.99

Por 85 votos se paga $ 19.99

Por 220 votos se paga $ 49.99

Por 450 votos se paga $ 99.99

Por 1000 votos se paga $ 199.99

Estos son los precios en dólares de los paquetes para votar por Camila Escribens en el Miss Universo 2023.

¿Quién es Camila Escribens?

Además de la votación, los usuarios podrán leer en el aplicativo una breve biografía de las participantes. En el caso de la peruana Camila Escribens, ella resaltó que ganó una medalla olímpica cuando era adolescente, por lo que está “decidida a ampliar el acceso a los deportes para las mujeres jóvenes en mi país”. Ella tiene 24 años de edad y nació el 2 de septiembre de 1998.

“Sobreviví a una enfermedad rara que me ha hecho agradecer cada momento de la vida. Si pudiera tener algún superpoder, sería el teletransportarme. Me inspiran mujeres como Oprah Winfrey y Michelle Obama, que han superado las expectativas de la sociedad y se han convertido en modelos a seguir. Si tuviera que describirme en una palabra, sería luchadora. Soy más feliz cuando cocino con mi familia. No puedo vivir sin la comida peruana porque es la conexión más continua que tengo con mi infancia y mi familia”, fueron los datos que compartió la Miss Perú sobre su vida.