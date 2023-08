Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: Por qué los vinculan y cuántos años se llevan de diferencia

Milett Figueroa y la razón por la que la vinculan con Marcelo Tinelli. (IG/Milett Figueroa-Marcelo Tinelli)

Milett Figueroa ha captado la mirada del público argentino luego de su llegada al país albiceleste para ser parte del programa ‘Bailando 2023′ de Marcelo Tinelli. Aunque la peruana tiene solo unos días en tierras internacionales, esto ha sido suficiente para llamar la atención y ser el centro de la noticia, pues rápidamente los medios de ese país la relacionaron con el presentador.

No se puede negar que la presencia de la peruana no pasa desapercibida, por lo que durante la alfombra roja y toma de fotografías oficiales del programa de baile, Milett Figueroa deslumbró. Todos los participantes llegaron a este evento con sus mejores galas y dieron todo para tener la mejor instantánea.

Antes de verse personalmente, Milett Figueroa fue entrevistada por el programa LAM. El reportero no dudó en hablar su belleza y de inmediato fue con la pregunta de rigor sobre su opinión acerca de Marcelo Tinelli y la vinculó de inmediato. “Bueno, Marcelo es muy lindo. (¿Le das?) Le doy, ¿cómo?”, preguntó Milett entre risas.

“Bueno, es muy lindo, muy guapo. Realmente, todavía no lo conozco mucho”, acotó la actriz, mientras que en estudio las conductoras especulaban que podría pasar algo entre el conductor y la integrante de ‘El Gran Show’.

Milett Figueroa deslumbró en la alfombra de Bailando 2023 | América argentina

Luego de estas palabras, Marcelo Tinelli también fue abordado por la prensa y le hicieron llegar las declaraciones de la actriz. Además, en el set de televisión las presentadoras afirmaban que el conductor ‘iba por Perú' en referencia a una cercanía con Figueroa.

Marcelo Tinelli respondió de inmediato y lejos de deslindarse de estos supuestos, no dudó en resaltar la belleza de la peruana. “¿Marcelo va por Perú? Milett está ahí, es divina”, inició el argentino, siendo secundado por las conductoras. “Aprobadísima”, dijeron. “Es una bomba (mientras la señalaba). La que está al lado es mi suegra entonces. La mamá es la que está al lado, la que ha firmado. ¿Está soltera Milett? ¿sí? Ah, bueno”, dijo el conductor.

Por otro lado, le comentaron lo que había dicho Milett sobre él y pese a sorprenderse, no dudó en dar su versión afirmando que estaba soltero. “(Silencio).. Si hay la posibilidad de hablar con ella, tampoco quiero... para, no quiero arrancar con esto de tener que estar soltero y ya ver la pareja. Me han vinculado con todas las chicas que han venido al programa”, agregó.

Milett Figueroa habló de su encuentro con Marcelo Tinelli. (IG/Milett Figueroa)

Pero esto no fue todo y es que cuando Marcelo Tinelli y Milett Figueroa por fin se conocieron en la alfombra, las cámaras solo los apuntaban a ellos. Fue en ese instante que ambos se envolvieron en un abrazo y la peruana no dudó en halagar al argentino mencionando que se veía muy guapo. Por todas estas declaraciones y sucesos es que se viene especulando algún tipo de vínculo que puede crecer entre ambos.

¿Cuántos años de diferencia tienen Milett Figueroa y Marcelo Tinelli?

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli tienen una amplia diferencia de edad. El conductor argentino es popularmente conocido por sus programas; sin embargo, ya tiene varios años en televisión. Tinelli nació el 1 de abril de 1960 y tiene actualmente 63 años de edad.

Por su parte, Milett Figueroa es mucho más joven. La peruana nació el 10 de junio de 1992 y tiene 31 años. La diferencia de edad es de 32 años que el argentino tiene de más por sobre la modelo. Pese a esta amplia distancia, continúan vinculándolos y creyendo que podría haber un romance entre ambos.