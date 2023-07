Alineaciones del Alianza Lima vs Universitario: equipos titulares confirmados del clásico por la Liga 1

Alineaciones del Alianza Lima vs Universitario: el clásico del fútbol peruano por Liga 1

El técnico ‘blanquiazul’, Guillermo Salas y el DT ‘crema’ Jorge Fossati confirmaron las alineaciones para el clásico del fútbol peruano del sábado 22 de julio en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. El duelo es válido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023.

Alineaciones del Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima: Ángelo Campos, Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Gabriel Costa, Bryan Reyna, Jairo Concha, Jesús Castillo, Franco Zanelatto y Pablo Sabbag.

Te puede interesar: Mauro Cantoro defendió a ‘Chicho’ Salas por posible salida de Alianza Lima si pierde el clásico: “Es ridículo e injusto”

Universitario: José Carvallo, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Nelson Cabanillas, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Piero Quispe, Andy Polo, José Rivera y Alex Valera.

Alianza Lima vs Universitario: formación 'blanquiazul' para el clásico por el Torneo Clausura

-

Alianza Lima vs Universitario: alineación del club 'crema' para el clásico por la Liga 1 2023.

Banco de suplentes de Alianza Lima: Hernán Barcos, Ítalo Espinoza, Christian Cueva, Aldair Rodríguez, Andrés Andrade, Oswaldo Valenzuela, Edinson Chávez, Santiago García y Jhoao Velásquez.

Te puede interesar: Así fue el motivador mensaje del Comando Sur a Alianza Lima previo al clásico ante Universitario

Banco de suplentes de Universitario: Diego Romero, José Bolívar, Edison Flores, Marco Saravia, Horacio Calcaterra, Luis Urruti, Jorge Murrugarra, Emanuel Herrera y Hugo Ancajima.

Información previa del partido

Alianza Lima y Universitario de Deportes viven un momento similar, no la pasan bien. El bajón futbolístico de los ‘blanquiazules’ hizo que pierda ante Sport Boys la fecha pasada y la incertidumbre por la continuidad del ‘Chicho’ los obliga a buscar el triunfo de locales. Mientras que los ‘cremas’ tienen que levantarse después de su eliminación de la Copa Sudamericana 2023 y sobrellevar los episodios polémicos en el torneo internacional, hechos racistas, y más.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Universitario: la estadística de la última década que favorece a los íntimos en el Matute

El técnico de los ‘íntimos’ prepara varios cambios en su oncena titular, y el que más llama la atención es la nueva posición de Franco Zanelatto: sería el lateral derecho. Esa decisión sería por la falta de jugadores por esa banda Gino Peruzzi no está al cien por ciento, está entrenando a la par con el grupo, pero aún no está apto. El argentino ya lleva casi tres meses fuera de las canchas.

Edinson Chávez era quien ocupaba esa zona en los últimos partido, sin embargo la actuación discreta que tuvo frente los ‘rosados’, habría hecho que pierda el titularato. Es por eso que el DT nacional optará por el extremo peruano-paraguayo, quien ya ocupó ese lugar en algún momento, fue frente Alianza Atlético en Sullana por el Torneo Apertura. Zanelatto terminó ese encuentro como lateral reemplazando al lesionado Joao Montoya.

Otro cambio en la defensa será la inclusión de Pablo Míguez, será la pareja central de Carlos Zambrano. La ‘Cotorra’ volverá a ser titular luego de que Santiago García no se recuperó de su lesión y Yordi Vílchez también está sentido. Luego se conoció que Bryan Reyna volverá al once, Gabriel Costa volverá arrancar igual como lo hizo frente la ‘misilera’, y Pablo Sabbag será el que comandará el ataque de los victorianos en reemplazo de Hernán Barcos.

Alianza usaría el siguiente equipo: Ángelo Campo; Franco Zanelatto, Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Pablo Sabbag.

Alianza Lima se prepara al máximo para el clásico peruano. (Alianza Lima)

Los hombres de Jorge Fossati

Mucho se especuló sobre la posibilidad de que Edison Flores sea considerado desde arranque en el clásico peruano, pero todo haría indicar que eso no se dará. El mismo ‘Orejas’ indicó que todavía no está para jugar 90 minutos, aún le falta trabajar en lo físico, y ese sería el motivo por la que será pieza de recambio. Dentro de las novedades en Universitario de Deportes son las reapariciones de José Carvallo y Alex Valera, ambos no fueron tomados en cuenta frente Corinthians en el play off de vuelta de la Copa Sudamericana 2023 por suspensión.

El arquero volverá adueñarse del arco ‘crema’ a pesar de las buenas actuaciones de Diego Romero, quien no desentonó y está demostrando que puede hacerse cargo de la portería, pero el técnico uruguayo apelaría a la experiencia de Carvallo. El delantero ocupará su lugar como ‘9′ de su equipo en lugar de Emanuel Herrera.

Después de eso no habrían más novedades en la alineación que prepara Jorge Fossati, su once es de memoria: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Nelson Cabanillas; Piero Quispe, Luis Urruti, Alex Valera.

La ‘U’ se jugará la revancha frente Alianza Lima después de que los ‘blanquiazules’ se llevaron el primer clásico de la temporada, celebraron un 2-1 en el estadio Monumental, en febrero. Los goles lo anotaron Pablo Sabbag y Gabriel Costa, mientras que Luis Urruti marcó el descuento. Ahora buscarán quitarse el clavo.