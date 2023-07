Sporting Cristal oficializó la transferencia de Jesús Castillo a Gil Vicente de Portugal

Oficial: Jesús Castillo jugará en Gil Vicente de la Primeira Liga de Portugal. Así lo dio a conocer su club Sporting Cristal a través de un comunicado publicado en redes sociales. De esta forma, el canterano ‘celeste’ dará el salto al Viejo Continente después de cuatro temporadas en la Liga 1.

“El club Sporting Cristal se complace en anunciar a la Familia Celeste y a la opinión pública en general, que ha llegado a un acuerdo con el Gil Vicentre Futebol Clube de la Primera División de Portugal por la transferencia definitiva del futbolista Jesús Castillo, volante de nuestra cantera e integrante de nuestro plantel profesional”, se puede leer en el primer párrafo.

“El jugador viajará en los próximos días para rendir exámenes médicos. Una vez culminados los trámites respectivos, se oficializía su incorporación al mencionado club y lo daremos a conocer”, agregó.

“El club Sporting Cristal agradece a ‘Casti’ por todo el esfuerzo y dedicación, y le desea los mejores éxitos en su nuevo reto profesional. Gracias Jesús”, finalizó.

Por otro lado, el conjunto del Rimac realizó un video de los inicios y sus mejores jugadas del mediocampista. Asimismo, publicó una foto del peruano con los trofeos que ganó: la Liga 1 2020 y Copa Bicentenario 2021.

Comunicado de Sporting Cristal sobre la venta de Jesús Castillo a Gil Vicente.

Palabras de Jesús Castillo

El mediocampista estuvo presente en el estadio Alberto Gallardo donde se llevó a cabo el triunfo de Cristal ante Mannucci y dio declaraciones. “La noticia me llegó hace muy poco, todo se ha dado en una semana y ya me tengo que ir, ha sido relativamente rápido”, fue lo que dijo sobre su fichaje a Gil Vicente.

“Estoy muy contento, orgulloso del trabajo que he venido haciendo desde que llegué a Cristal, me da mucho alegría estar en uno de los más grandes de Perú y hacer toda mi carrera aquí”, agregó. “Mis compañeros me han deseado muchos éxitos, dicen que ya estoy en una edad y madurez que ya puedo competir por allá”, finalizó Jesús Castillo.

Presidente de Cristal dio detalles del traspaso de Jesús Castillo

“Definitivamente los términos han sido muy favorables para el club, ha sido una de las mayores ventas en términos numéricos del fútbol peruano en los últimos años. Si puedo confirmar que Sporting Cristal se va a guardar un porcentaje para una futura transferencia del futbolista. Eso fue una de las principales premisas”, declaró Joel Raffo, presidente del club, al finalizar el compromiso de Sporting Cristal ante Carlos A. Mannucci.

El presidente de Sporting Cristal se refirió a la transferencia de Jesús Castillo al Gil Vicente de Portugal. (Video: Vanessa Herrera)

No es el primer peruano en fichar por Gil Vicente

Castillo no será el primer representante nacional en vestir la camiseta del club ‘luso’. Y es que meses atrás, específicamente el 21 de setiembre de 2022, el extremo Didier La Torre dejó NK Osijek II y sumó a las filas de los ‘gallos’.

Eso sí, el futbolista de 21 años no pudo afrontar ningún cotejo con el primer equipo, apenas jugó 11 con la sub 23. Al no contar con muchas oportunidades, decidió regresar al país y estampar su firma por Cienciano.

Ya tiene reemplazo

Previo a la oficialización de la salida de Jesús Castillo, Sporting Cristal anunció a un nuevo jugador en dicha posición. Se trata de Gonzalo Aguirre, quien formó parte de la selección peruana sub 20 y llegó en condición de préstamo de Nueva Chicago de la Primera Nacional de Argentina (segunda división).

El nacido en el país ‘gaucho’ deberá luchar por un puesto con Jesús Pretell y Martín Távara para conocer quién será titular en el esquema de Tiago Nunes y compartirá el mediocampo con Yoshimar Yotún y Jostin Alarcón.

“El club es muy lindo, hermoso, te das cuenta que es de otro nivel. Es un paso muy importante en mi carrera a esta corta edad. Tratare de aprovechar al máximo, ganarme un puesto, jugar con el club y lograr lo más posible”, fueron las primeras palabras de Aguirre como jugador rimense.