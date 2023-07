Alfredo Benavides se sometería a una cirugía plástica con Roma Coletti

El actor cómico Alfredo Benavides se sometería a una operación con la doctora Roma Coletti.

Fuertes declaraciones. La cirujana de las salsera, Roma Coletti, fue consultada por las cámaras de Magaly TV La Firme sobre la relación que le une al actor cómico Alfredo Benavides, en medio de un supuesto romance entre el artista y la modelo Gabriela Serpa. Como se recuerda, la doctora fue captada por las cámaras de Magaly Medina saliendo de un conocido restaurante junto al hermano de Jorge Benavides y del cantante Ángelo Fukuy y su esposa.

Ante ello, la especialista no dudó en atender a los reporteros de la ‘Urraca’ y manifestó la gran amistad que tiene con el integrante de ‘JB en ATV’, al punto de llenarlo en elogios por su manera de ser. Según la doctora, advierte que disfruta mucho de la charla con el artista, su buen humor y que siempre la hace reír.

Eso sí, Roma dejó en claro que no es la primera vez que sale con el artista, y que siempre que han coincidido en las reuniones lo ha visto rodeado de varias jóvenes en su box. Sin embargo, ella no tiene necesidad de buscar al comediante por algún interés que no sea el de la amistad y que sus gustos bien se los puede dar ella con su dinero.

“Todos buscan lo que les hace falta. Yo no necesito que me paguen la cuenta... uno lo que busca es un grupo de amigos donde te puedes reír, sean sinceros contigo y buenas personas, y eso es lo que encuentro en Alfredo”, explicó la doctora para las cámaras de Magaly TV La Firme, descartando así un romance con el imitador.

Por otro lado, Roma Coletti reveló que más bien esta unión con Alfredo Benavides tendría que ver con un cirugía platica al que le gustaría someterse. Y que en lugar de ver un romance entre ellos, el artista sería su próximo paciente. Recordemos que, la cirujana de 36 años ha operado a las salseras, Paula Arias, Angie Chávez, Kate Candela, María Gracia Polanco, entre otras.

“De hecho estábamos tratando de convencerlo de hacerse unos ‘retoquitos’ empezó la broma, ¿no?, de repente en la papada querría, por ahí iría la cosa, por ahí. Más bien lo van a ver como mi paciente, antes de lo que ustedes están viendo o pensando”, sostuvo la doctora cirujana. ¿Será por ello que el comediante planea pasar por sus manos?

Alfredo Benavides y Tomate Barraza se enfrentan por Gabriela Serpa

En una radio local, el comediante Alfredo Benavides encaró a ‘Tomate’ Barraza por convocar a Gabriela Serpa para que cante en su orquesta de salsa. La situación se volvió tensa y miembros de la producción radial tuvieron que intervenir para separarlos y ‘calmar las aguas’. Una vez pasadas las diferencias, el salsero salió a aclarar la situación, y sostuvo que todo fue parte de una broma que se salió de las manos porque no creía que el integrante de ‘JB en ATV‘ se iba a molestar con la escena.

“Todo ha sido en son de ‘joda’. Yo estoy buscando una voz femenina (para ‘Los Barraza’), la llamé (a Gabriela) y el gordo (Alfredo) se metió, pero no he sentido que él me ha ‘parchado’. Si hubiera sentido eso, lo hubiera llamado y conversado con él. Todo es en broma, no pienso que sea algo premeditado”, sostuvo el artista para la prensa.