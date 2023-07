A qué se dedica el esposo de Nelly Rossinelli, la jueza más querida de ‘El Gran Chef Famosos’

Nelly Rossinelli junto a esposo. Ellos tienen 10 años de relación sentimental.

Nelly Rossinelli se ha convertido en la jueza más querida de ‘El Gran Chef Famosos’ por su amable personalidad. Ella, antes de entrar a este reality de cocina, era una conocida tiktoker que se dedicaba a realizar contenido con recetas saludables.

Te puede interesar: Nicole Akari y su dura crítica a Nelly Rossinelli por sus looks en ‘El Gran Chef Famosos’: “Necesita un asesor de imagen”

En la actualidad, ella acumula un total de 750 mil seguidores en TikTok, mientras que en la plataforma de Instagram tiene un total de 180 mil seguidores. La madre de familia es todo un éxito en las redes sociales, aunque no siempre mostró la seguridad que tiene hoy en día.

Ella se inició en este mundo utilizando el apellido de su esposo, Gerson Rossinelli, pues su verdadero apellido es Beraún Paredes. De acuerdo a sus declaraciones, ella deicidio cambiar su apellido para evitar que sus compañeros de trabajo encuentren el contenido que ella realizaba en su momento.

Nelly Rossinelli se integra a El Gran Chef Famosos. Latina TV

¿Quién es el esposo de la jueza de ‘El Gran Chef Famosos’?

Gerson Rossinelli tiene 38 años y es economista de profesión, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Sin embargo, no es la única cerrera que estudió, pues de acuerdo a su perfil de Linkedin, también es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Marketing otorgado por la Universidad San Ignacio de Loyola. Además, posee un diplomado en Finanzas Corporativas del Tecnológico de Monterrey (México) y un máster en Administración por la Universidad del Pacífico.

Te puede interesar: Mr. Peet se comparó con Jefferson Farfán luego salvarse de la eliminación en ‘El Gran Chef Famosos’

Asimismo, detalla su experiencia laboral, trabajando en diferentes entidades financieras, destacando instituciones como BCP, Scotiabank, Banco de Comercio y Banco Pichincha, en el que actualmente se viene desempeñando como gerente de Grupo Banca Mediana Empresa.

Al igual que su esposa, él también decidió incursionar en el mundo de TikTok. En esta red social muestra su lado más relajado del día, además de acompañar a Nelly Rossinelli en diferentes publicaciones. Actualmente, este economista tiene un total de 16 mil seguidores.

Nelly Rossinelli y su esposo.

¿Cómo conoció a Nelly Rossinelli?

En una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Nelly Rossinelli relató que conoció a su actual pareja cuando volvió a la Universidad San Ignacio de Loyola para terminar su carrera.

Te puede interesar: El conmovedor llanto de Junior Silva en ‘El Gran Chef Famosos’: actor recordó la muerte de su abuela

“No solo me deslumbró por lo churro que es, sino que desde el primer momento lo admiré porque lo vi tan inteligente, decidido, echado para adelante”, contó.

Asimismo, el día que su esposo le propuso que sean enamorados, ella le confesó que era madre soltera y que no tenía pensado dejar a su hijo, a lo que él le prometió cuidarlos a ambos. “Sin dudarlo me dijo: ‘Estoy dispuesto a todo para cuidarlos a los dos siempre’”, relató. “Dios me premió con un maravilloso esposo, pero sobre todo con el mejor papá para mis dos tesoros”, indicó.

Su primera aparición en televisión

Nelly Rosinelli en reiteradas ocasiones comentó que se dedicó a la aviación comercial hasta que pasó un casting para ‘El Gran Chef Famosos’, muy pocos desconocen que en su juventud hizo su primera aparición en la televisión.

Y es que la popular ‘Mamá de los pericotitos’ fue bailarina del programa ‘Hola, Chola’, conducido por Ernesto Pimentel, en la década de los 90. En ese entonces, la tiktoker tenía solo 18 años de edad.