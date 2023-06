Más de 12 mil afectados por lluvias no fueron atendidos: Contraloría alertó que 12 distritos de La Libertad no gastaron su presupuesto

Lluvias en Perú: 12 distritos de La Libertad no gastó su presupuesto para atender a más de 12 mil afectados. Foto: Andina / Iván Orbegoso

Entre marzo y abril, se reportó que miles de personas se vieron afectadas por las intensas lluvias que ocasionó el ciclón Yaku, fenómeno que dejó a más de 50 personas fallecidas y algunos desaparecidos. Una situación crítica que pasaba, especialmente, el norte del país.

Te puede interesar: Feminicidio en La Libertad: hombre es acusado de matar a su expareja luego de enterarse que inició una nueva relación

Los ciudadanos pedían ayuda a las autoridades, debido a que sus casas quedaron inundadas, viviendas destruidas, y hasta ahora tienen que habitar en medio de las aguas servidas. Sin embargo, lo indignante es que se ha evidenciado que 12 municipalidades distritales y dos provinciales de La Libertad no han gasta ni un sol para atender la emergencia, según la Contraloría General de la República.

Es decir, luego de este panorama, los ciudadanos no fueron atendidos a pesar de que se dispuso un presupuesto. En total, se conoció que hay 12 mil 469 personas afectadas y 2.922 damnificados en las localidades, donde se reportó daños catalogados como “menores” y “severos”, pero no se habría atendido.

Te puede interesar: La ruta oculta de la marihuana que une a Perú y Chile: desde los campos de Pataz, en La Libertad, hasta Santiago

En los primeros meses que se reportó estos fenómenos climatológicos, se declaró en estado de Emergencia ante la gravedad de la situación. Es así como en abril, a través del Decreto de Urgencia N° 009-2023, se transfirió un presupuesto.

Distritos no atendidos

De acuerdo con los datos del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad), se pone en evidencia cuáles son las localidades que no han sido atendidas. Al igual que algunas que no presentan ningún afectado, pero no se realizó subsanaciones a instituciones públicas.

Te puede interesar: Icetex benefició con créditos para personas con discapacidad a quienes no cumplían dicha condición

♦ Paiján

♦ Santiago de Cao

♦ Cachicadán

♦ Angasmarca

♦ Quiruvilca

♦ Mache

♦ Longotea

♦ Pías

♦ Calamarca

♦ Usquil

Situación crítica en La Libertad: no se ejecutó presupuesto para atender emergencia por fuertes lluvias. Foto: Andina

En tanto, las provincias de Virú y Sanchez Carrión reportaron 4.837 y dos damnificados, respectivamente. El órgano también precisó que el distrito Urpay no contó con ningún afectado, pero no se dispuso el presupuesto para los centros de salud, institución pública y un canal de riego que fueron dañados.

Sin gasto alguno

La Contraloría señaló que trece distritos recibieron la suma de S/100 mil cada una para atender la situación de emergencia que pasaba en ese momento los vecinos de cada zona. Además, del impacto que causó el fenómeno climatológico.

Por su parte, solo la localidad de Quiruvilca recibió una transferencia de S/279 mil 749, a pesar de contar con más de 1.000 afectado y 139 damnificados, no se realizó nada para su atención.

A su vez, La Esperanza es uno de los distritos que tiene un número mayor de agraviados en general. Así como también sus infraestructuras se vieron dañadas; entre ellas, están 32 viviendas quedaron destruidas, 285 fueron declaradas inhabitables y 905 tuvieron alguna afectación.

De la misma manera, colegios, hospitales, vías, calles y otros se han visto afectadas, pero no se ha realizado ningún tipo de subsanación con el presupuesto designación ante las intensas lluvias.

Norte del Perú fue una de las zonas más afectadas por el paso del ciclón Yaku cerca a sus costas.

Ante ello, el órgano envió los oficios a cada alcalde de los distritos de la Libertad. En los documentos de cada uno se observa una calificación de un “hecho irregular evidenciado”. Por ello, emiten recomendaciones.

“Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior”, se lee en la documentación.

El panorama que vive el norte del país se agravó luego de reportarse altos casos de dengue, una situación que se advirtió. Sin embargo, las autoridades no habían tomado prioridad, debido a que en diversas zonas del país se ha denunciado que las aguas empozadas continúan en el lugar y tienen que soportar los olores nauseabundos y estar expuestos a enfermedades.

Además, estos casos cobraron la vida de decenas de ciudadanos en La Libertad, Piura, Trujillo y otros departamentos norteños.