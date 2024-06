“Como congresista tengo para comprarme muchas camionetas”: Elizabeth Medina es implicada en cobro de coimas

Fuente: Panorama

La congresista Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) y su esposo, Víctor Morales, son investigados a nivel fiscal por su presunta implicancia en una red criminal que habría solicitado sobornos a alcaldes para favorecer proyectos, según un informe difundido este domingo por Panorama.

De acuerdo con el dominical, un colaborador eficaz informó al Ministerio Público que en 2021, al inicio del gobierno del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), Morales se reunió con el entonces alcalde del distrito de Molino, Jean Sumarán Lino, para prometerle que la parlamentaria gestionaría el presupuesto para obras en la localidad, a cambio de un pago del 6% del costo.

El colaborador detalló que la coima habría sido pagada en dos entregas de S/ 136 mil cada una, en diciembre de 2021 y febrero de 2022, el mismo mes en que la diputada y su cónyuge compraron una camioneta Toyota Hillux por US$39,100 al contado, lo que llevó a la Fiscalía a ampliar la investigación preliminar por lavado de activos en mayo de este año.

En junio de 2022, el distrito de Molino recibiría una partida presupuestal de S/ 7 millones 287 mil mediante decreto supremo, destinada a un proyecto de construcción de pistas y veredas. No fue el único caso. En un audio difundido en el reportaje, el burgomaestre provincial de Leoncio Prado, Marx Fuentes, narró que también le solicitaron coimas.

Elizabeth Medina, parlamentaria de Perú Libre, es la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso. | Foto: Congreso

“Ni bien había yo ganado las elecciones, un flaco alto, que tiene porte de haber sido policía [en referencia al esposo de la parlamentaria], ha venido y con el otro alcalde saliente, nos ha reunido y me ha dicho para que yo solucione el tema del mercado porque había plata depositada que ellos han gestionado. Me han pedido pues, tú que te estás quedando en la gestión tienes que darle S/ 100 mil. Y yo por qué le tengo que dar, yo no voy a dar nada, hermano, le digo”, se le escucha decir.

Consultada al respecto, Medina negó las acusaciones y consideró que se trata de una “persecución sistemática” contra ella. “Todos esos hechos tienen que ser probados, están en investigación y son presuntos actos de corrupción. Qué raro que me cuestionen por el trabajo que vengo haciendo. Como congresista, tengo para comprarme muchas camionetas”, dijo.

“Yo soy empresaria y profesora, aparte de congresista. Me puedo comprar muchas cosas más. [...] Se presume que ustedes persiguen sistemáticamente a mi persona debido a mi trabajo de fiscalización. No me voy a amilanar frente a infundios y mentiras que están sacando de mi persona”, añadió.

Congresista tenía previsto un seminario sobre la norma en Huánuco. Video: @HuancaYorkTimes

En marzo pasado, en un evento público en Huánuco, cientos de ciudadanos manifestaron su rechazo a la diputada, autora de la controvertida Ley 31973, conocida como la ‘Ley Antiforestal’.

La protesta ocurrió mientras Medina exponía los supuestos beneficios de la normativa, que según especialistas ambientales, desprotegería territorios andinos y amazónicos frente a invasores vinculados a la tala ilegal y la industria de aceite de palma.

Medina también es conocida por presentar un proyecto para reducir y estandarizar el costo de los exámenes de admisión a universidades públicas al 10% de la Remuneración Mínima Vital, es decir, aproximadamente S/102.50.