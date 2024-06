Erick Osores reveló que Jefferson Farfán lo trató mal pese a que siempre lo defendió: “Su representante lo envenenó”

Erick Osores se refirió a su relación con Jefferson Farfán

El regreso a las pantallas del periodista deportivo, Erick Osores, ha sido uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días. El conductor no solo reapareció en la transmisión del partido amistoso entre Perú y El Salvador, también fue parte del programa dominical ‘Fútbol en América’, y recientemente en su canal de YouTube ‘Erick y Gonzalo’.

Y es que en la última edición del espacio digital, el popular ‘Fiscal’ recibió la visita del exarquero Paco Bazán, quien no dudó en referirse a la polémica que protagonizó días atrás con el también exfutbolista, Jefferson Farfán, a raíz de unas declaraciones en el programa ‘Enfocados’.

En ese contexto, Osores aprovechó esto para revelar que no recibió un buen trato de la ‘Foquita’ pese a que siempre salió en su defensa. “Yo siempre me voy a quedar con la espina y con el dolor de haberlo defendido tanto, y que él me haya tratado tan mal por el ‘pelele’ que tiene de mánager”.

Asimismo, agregó que “me tiraron encima los perros cuando yo siempre lo había defendido a muerte, incluso cuando no lo convocaba Gareca, yo siempre decía que lo tenía que llamar antes de la definición para el Mundial”.

Asimismo, señaló que siempre estuvo de su lado cuando todo el medio lo criticaba por sus indisciplinas. “Le dijeron que yo lo había maltratado y nunca fue así. Recuerdo que cuando el 99% de periodistas lo tildaba de borracho, yo lo respaldaba. Desde ese entonces, solo lo respeto como futbolista”.

Posterior a ello, culpó de todo lo sucedido a su representante. “El representante le tiraba mal los mensajes y creo que hasta lo envenenó, tampoco esperaba que me agradezca nada. Quedó conmigo como si hubiese sido uno de sus enemigos y yo no lo era”.

Al ser consultado sobre ‘Enfocados’, Erick solo atinó a desearle los mejores deseos al exjugador de la selección peruana. “No tanto como eso, pero me da gusto que le esté yendo tan bien en su programa. Sinceramente, me encanta porque es todo un éxito”.

Jefferson Farfán se estrenó como conductor del programa de YouTube 'Enfocados' junto a Roberto Guizasola

Paco Bazán también arremetió contra Jefferson Farfán

Paco Bazán no se quedó callado y también arremetió contra el ‘10 de la calle’ luego de que este lo menospreciara por lo corta que fue su carrera deportiva. “Podrán ningunear mi carrera, podrás decir que fui bueno o malo porque eso es subjetivo, pero de que estuve, estuve. Tuve más de 200 partidos en Primera División, jugué en tres países europeos y hasta estuve en la selección peruana”.

“Si supuestamente yo que estuve adentro y conozco el vestuario, no puedo opinar, qué pasaría con los que estuvieron menos que yo. O sea solo pueden opinar los que jugaron un Mundial, una Champions League o una Copa Libertadores, no pues eso está mal”, añadió.

Finalmente, lo comparó con un exfutbolista peruano. “Ni Cubillas que jugó tres mundiales y metió dos goles se atrevió a tanto. Bajo ese pensamiento, ningún periodista podría opinar entonces. Mátame de otra manera, no lo hagas ninguneándome”.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Paco Bazán?

En el programa de YouTube ‘Enfocados’, Jefferson Farfán indicó que no conoce a Paco Bazán. Posteriormente, el exjugador de Alianza Lima, con tono sarcástico, preguntó qué torneos había disputado el exarquero a lo largo de su trayectoria futbolística.

“No lo conozco. De él no puedo opinar porque no lo he visto. A mí háblame de galácticos, a mí no me hables de ‘pisa pajas’. Quiero que me digas, ¿le ha metido 90 minutos de Libertadores?, ¿El Porvenir?, ¿Champions League?, ¿UEFA?, ¿Mundial? Cállate m*****”, expresó.