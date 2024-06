Leslie Shaw defiende a Daniela Darcourt de Sergio George y minimiza paso de Yahaira Plasencia en los Latin AMAs 2024

Leslie Shaw saca cara por Daniela Darcourt tras acusaciones de Sergio George en el podcast de Yahaira Plasencia.

Leslie Shaw no se mantuvo ajena a las últimas declaraciones de Sergio George contra Daniela Darcourt. El productor puso en tela de juicio el éxito de la cantante durante su conversación con Yahaira Plasencia, en el podcast ‘Hablando con la Yaha’.

“Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas”, indicó Sergio George, quien continuó: “Quizás (los números) eran comprados... no por ella, pero tenía grandes números”.

Sergio George pone en duda la autenticidad del éxito de Daniela Darcourt en YouTube. (Captura: YoutTube)

Estas palabras causaron revuelo y Leslie Shaw se refirió al respecto, resaltando el talento de Daniela Darcourt. Asimismo, destacó que la salsera cuenta con el cariño de muchos.

“Los números no definen al artista. Daniela tiene muchos años en esto y el talento que tiene es indiscutible. A Dani la quiere el Perú, incluso ha estado nominada a los Grammys, hay niveles (risas), hay que respetar jerarquías. Cada artista es diferente y un mundo, y no hay que desmerecer lo que ha venido realizando”, expresó la cantante.

Respecto a los rumores sobre una posible relación entre Yahaira Plasencia y Sergio George, la popular ‘gringa’ señaló que no sabe nada sobre el tema, “pero en la industria musical, los artistas comparten mucho tiempo con sus productores y/o managers, pero finalmente es su problema”.

Anula paso de Yahaira Plasencia en premiación

Yahaira Plasencia hizo noticia por su entrevista a Sergio George, pero también por haber pisado la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2024. Para Leslie Shaw, eso no es un logro y explicó sus razones.

“Ya llegará el momento en su carrera para que vaya nominada o a presentar un premio. No lo veo muy lejano si él (Sergio George) puede hacerlo por ella, tiene que exigir, ¡exige, mamita! (risas). En particular, no me gustan las alfombras, son horas de horas de estar parada y solo voy cuando sé que tengo oportunidad de ganar como en los Premios Hits. Hay premios en los que debes pagar tu entrada y pagar la cena, pero no lo veo como un logro, un logro es estar nominado o presentar tu show, lanzar tu nuevo álbum, presentar un premio, pero si tiene plata para pagar su entrada hay que tomarlo como una experiencia”, indicó.

Yahaira Plasencia llegó a los Latin American Music Awards 2024 gracias a Sergio George. La cantante desfiló por la alfombra roja.

En otro momento, se refirió a lo que viene para ella en el ámbito musical. “En julio voy a lanzar ‘Hay niveles’. Me reuní con el compositor Carlos Rincón, tenía muchas ganas de trabajar con él y hacer letras divertidas. Quiero que la gente se divierta y en este LP de cumbia urbana, tendré colaboraciones con artistas peruanos, estamos afinando detalles para poder lanzarlo”, señaló.

Leslie Shaw habla de Yahaira Plasencia y su paso por los Latin American Music Awards 2024. IG

“Estoy disfrutando el momento y ver qué sorpresas me trae sin dejar el género urbano, eso es lo bueno de ser un artista independiente y creativo, hay otros que solo saben hablar, que los auspician su papá y se paran delante de un cable, ¡aprendan a respetar las jerarquías!”, concluyó Leslie Shaw, quien estará el sábado 29 de junio en el ‘Pride Power’ en la discoteca ValeTodo DownTown. Las entradas están a la venta en Passline.

La respuesta de Daniela Darcourt a Sergio George y Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt respondió a las acusaciones de Sergio George sobre la supuesta compra de bots para inflar la popularidad de sus canciones en YouTube. La cantante peruana solo se limitó a escribir en su cuenta de Instagram “Ay, Sergio”.

La salsera se dirigió a Yahaira Plasencia de una forma bastante diplomática y sin caer en el juego. “Bendiciones para mi compañera, hoy y siempre. Sigamos trabajando juntas para seguir adelante”, señaló Daniela Darcourt, resaltando la importancia de la unión entre artistas.

Daniela Darcourt responde a Sergio George y Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia y Sergio George son criticados por hablar de Daniela

En las redes sociales, tanto Yahaira Plasencia como Sergio George vienen recibiendo fuertes críticas por hablar sobre Daniela Darcort. El influencer Ric La Torre cuestionó que la cantante animara al productor a abordar el tema.

“¿Por qué decidiste trabajar conmigo y no con Daniela?”, le preguntó Yahaira.

Al respecto, el comunicador señaló que era totalmente innecesario. “¿Qué quería la Yaha? ¿Elevar su ego? ¿Hacer quedar mal a Daniela? ¿Qué Sergio diga que Darcourt compraba views en Youtube? Que brille por su talento”, indicó en su canal de difusión, recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Sergio George revela por qué prefirió trabajar con Yahaira Plasencia y no con Daniela Darcourt. YouTube: 'Hablando con la Yaha'