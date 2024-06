Milett Figueroa mostró descontento por el nuevo aspecto de Marcelo Tinelli, según periodista argentino

Milett Figueroa no le habría gustado nuevo look de Marcelo Tinelli | América Hoy - América TV

Después de entrevistar a Messi en Estados Unidos, el conductor argentino Marcelo Tinelli regresó a su país de origen para celebrar el Día del Padre en compañía de su familia y de su actual pareja, Milett Figueroa. La modelo peruana se mostró sorprendida por el nuevo aspecto del empresario, quien decidió cortarse el cabello y teñirlo de rosado en un intento por renovar por completo su imagen a puertas del inicio de la Copa América 2024.

Según Santiago Sposato, periodista y panelista del programa ‘LAM’, la pareja se mostró muy unida en una reciente entrevista para el espacio de espectáculos. Sin embargo, a pesar de exhibir su amor frente a las cámaras, el hombre de prensa señaló que Milett Figueroa no dejaba de hacer constantes bromas sobre el aspecto de Marcelo Tinelli. Al parecer, era una forma sutil de expresar que no aprobaba del todo su nuevo look.

“Entrevisté a Milett con Marcelo, los vi muy bien la verdad. No puedo decir nada malo al respecto. Ella se mostró muy simpática hablando del nuevo color de pelo de Tinelli, como que se reía, como que medio no le gustó”, comentó Sposato en conversación con ‘América Hoy’.

Marcelo Tinelli decidió pintar su cabello de rosado para entrevistar a Lionel Messi en Miami, Estados Unidos. Instagram/@marcelotinelli

La decisión de Marcelo Tinelli de cambiar su look ha generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes cuestionaron su decisión de pintar su cabello de rosado en las últimas publicaciones de Instagram. Aunque no todos aprueban su cambio, el presentador parece estar cómodo con su nueva imagen. Figueroa, por su parte, pese a las bromas, está contenta de seguir firme en su relación amorosa con el empresario argentino.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separan de nuevo

Este lunes 17 de junio, Marcelo Tinelli volvió a abordar un avión con destino a Estados Unidos, acompañado por Luciano ‘El Tirri’ y Federico Hoppe. El motivo de este viaje es apoyar a la selección argentina en la Copa América 2024, un evento de gran importancia para el conductor argentino, conocido por su pasión por el fútbol y su constante apoyo al equipo nacional.

La decisión de viajar nuevamente implica un nuevo distanciamiento de su pareja, Milett Figueroa. Esta separación temporal llega en un momento en que la pareja había estado disfrutando de su tiempo juntos y fortaleciendo su relación amorosa. Sin embargo, ambos comprenden la relevancia de este evento y el compromiso de Marcelo Tinelli con su país y el deporte.

Marcelo Tinelli viajó a Estados Unidos para apoyar a la selección argentina.

Milett Figueroa sorprendió a Marcelo Tinelli con canción

El pasado domingo 16 de junio, Marcelo Tinelli celebró el Día del Padre de manera especial. El conductor argentino ecibió los cariñosos saludos de sus familiares; y una sorpresa de su novia Milett Figueroa y su hija mayor, Candelaria Tinelli, quienes le dedicaron una emotiva canción.

Milett Figueroa y Candelaria Tinelli se reunieron en la casa del empresario para interpretar ‘Historia de amor’ de Luis Miguel. Bastante emocionado por el tierno gesto, Marcelo compartió el momento en sus historias de Instagram, comentando: “Hermoso escucharlas cantar juntas”.

Milett Figueroa y Cande Tinelli dejaron atrás los rumores de rivalidad. Captura/Instagram

Este acto de complicidad entre Milett Figueroa y Candelaria Tinelli no solo alegró el corazón de Marcelo, sino que también sirvió para desmentir los rumores sobre posibles rencillas entre ambas. La escena demostró una evidente cercanía entre la novia y la hija del popular conductor, priorizando la felicidad de Tinelli en su día especial.

Los rumores surgieron en el programa ‘LAM’, donde se dijo que Figueroa tuvo conflictos con las hijas de Marcelo Tinelli durante las grabaciones del reality ‘Los Tinelli’. Incluso, Yanina La Torre afirmó que las hijas mayores del conductor consideraban a la peruana como una “trepadora”. No obstante, tanto la modelo peruana como Candelaria han desmentido un supuesto enfrentamiento entre ambas.