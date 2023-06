Eva Ayllón contó detalles del trabajo de Natalia Málaga como su representante: “Sabe qué es lo que necesito”

Eva Ayllón contó detalles del trabajo de Natalia Málaga como su representante. La Fe de Cuto, Trome / Youtube

Eva Ayllón concedió una extensa entrevista a ‘Cuto’ Guadalupe, quien posee su propio espacio de entrevistas en Youtube ‘La Fe de Cuto’. La cantante criolla fue consultada sobre su relación laboral con Natalia Málaga. Además de ser su mejor amiga, la voleibolista nacional es su representante y coach personal.

“El hecho de tener a Natalia me evita renegar, yo entro y ella ya sabe qué es lo que tiene que haber. Ella como manager y como coach, sabe qué es lo que necesito, ya yo me siento tranquila”, señaló en un inicio la intérprete de ‘Ritmo, Color y Sabor’ a Trome.

Tras ello, indicó que Natalia Málaga coordina toda la producción detrás de sus eventos y que, algunas veces, su método de trabajo intimida a las marcas o a los productores que la contratan. Sin embargo, agradece que sea tan entregada con lo que hace.

Eva Ayllón y Natalia Málagas han sido amigas desde hace años. Actualmente, la destacada deportista la acompañada en cada de sus presentaciones.

“A veces me pongo un poco nerviosa porque la gente con la que tiene que conversar es un poquito intransigente, eso de las marcas es un problemón. La señora dice que no, y me voy con ella, igual en los contratos para los shows, ella entra, dice qué le falta al escenario, al camerino y si algo falta, nos vamos. Y tengo a otra que dice: ‘La señora no se mueve del hotel hasta que usted no cancele’”, mencionó entre risas.

Eva Ayllón resaltó que la deportista ha hecho que sus presentaciones en provincia sean más llevaderas. “Natalia fue la que impuso que si tengo show en la sierra, tengo que viajar un día antes, que es lo que me sirve para conversar el aire y trabajar en la sierra, con mi pastillita más”.

Eva Ayllón: “Natalia es mi rottweiler”

Luego que Natalia Málaga y Eva Ayllón fueran vistas saliendo juntas de un evento en el Teatro Canout, a inicios del 2023; se especuló que la cantante criolla y la voleibolista tenían más que una simple amistad. Magaly Medina señaló que no sabía nada acerca de estos rumores y aseguró que le preguntaría a la exjurado de ‘La Voz Perú’ cuando la tuviera en su set de TV.

La ‘Urraca’ cumplió su promesa. En mayo de este año, Medina no dudó en consultarle a Eva Ayllón si tenía un “secreto” con Natalia Málaga. Ella respondió muy tranquila que la deportista formaba parte de su staff de trabajadores y que, además, era su coach personal.

“No hay ningún secreto. Yo estoy orgullosa y feliz de tener a Natalia dentro de mi staff. Ella está poniendo toda su sapiencia acerca del coach, ella lo es. Yo de eso me aprovecho porque si algún contrato falla o no tiene todos los requerimientos, ella va y habla. Es mi rottweiler. Yo no sé pelear porque si lo hago tengo que meter la mano. Ella ordena las cosas”, manifestó.

Asimismo, Eva Ayllón resaltó en ese entonces que eran grandes amigas y que la admiraba. “Estoy agradecida, no solo por el orden, sino por el tipo de mujer y el tipo de amistad que tengo con ella. Es un respeto mutuo el que nos tenemos”, mencionó en ‘Magaly TV La Firme’.

Natalia Málaga prefiere no hablar

Aunque Eva Ayllón ha dejado en claro que Natalia Málaga es solo su amiga y representante, la exfigura de ‘El Gran Chef Famosos’ ha preferido mantenerse al margen de las habladurías. “A mí me llega. Yo tengo tantos enemigos que les da envidia que yo brille y ellos no. Siempre van a joder con algo para bajarte porque no lo logran, mala suerte para ellos”, señaló a Perú 21 sobre las críticas que enfrenta en redes sociales.