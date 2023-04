Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: juegan el liderato de la Liga 1 en Matute

Cienciano: Danilo Carando recibió su nacionalización, pero un detalle prolongará su debut en la Liga 1 2023 Después de varias semanas de espera, el delantero logró convertirse en peruano y recibirá su DNI en los próximos días. El cuadro cusqueño anunció la noticia por sus redes sociales.

Danilo Carando renovó con Cienciano por todo el 2023.

Danilo Carando tuvo que pasar por mucho para recibir su nacionalización que hoy tiene en sus manos por fin, hizo todo lo posible para que su título que lo acredita como peruano salga antes del cierre de libro de pases (8 de marzo), pero no fue así. El delantero de Cienciano se quedó en Lima para tratar de agilizar los trámites, no pudo conseguirlo y no fue inscrito en la Liga 1. ¿Por qué? Pasa que el argentino estaba ocupando cupo de extranjero y el ‘Papá' ya tenía cinco foráneos en un plantilla -número permitido según las bases-, la única manera que se podía anotar en el torneo sería como jugador nacional.