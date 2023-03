Giuliana Rengifo apenada por las inundaciones que afectan a sus familiares y amigos en Piura

Giuliana Rengifo apenada por las inundaciones que afectan a sus amigos y familiares | América TV

No pudo contener las lágrimas, Giuliana Rengifo fue invitada a ‘Mande quien Mande’ y se refirió a las consecuencias del ciclón Yaku en el norte de nuestro país. La cantante es natural de Piura, por lo que este tema le choca de una forma mucho más personal, pero no dudó en pronunciarse.

La artista hizo una reflexión e invitó a todos los peruanos que tengan posibilidades a ayudar a quienes lo han perdido todo. Como se sabe, el norte de nuestro país también está teniendo graves consecuencias. Muchas familias han perdido casas, sembríos y más a causa de los huaicos.

Ante ello, Giuliana Rengifo se tomó unos minutos y le dedicó unas palabras a sus paisanos. Comentó que su familia y personas con las que vivió su infancia no la están pasando bien.

“Para mi gente del barrio donde yo crecí un abrazo, los abrazo con toda mi alma, ahí está mi tía. Tía fuerzas, ahí está tu hijo, estamos toda la familia unida. Para mi gente de Castilla, donde también crecí, sí se puede, hay que tener fe, hay que orar y todos unidos vamos a llegar a algo bueno”, expresó al inicio.

Giuliana Rengifo afectada por las inundaciones en el norte. (América TV)

Tras estas palabras María Pía Copello le comentó que sentía que algo más le pasaba y la invitó a contarlo para el público televidente. Frente a ello, la cumbiambera se quebró y contó que muchos de sus amigos de la infancia le han mostrado lo cómo se encuentran sus casas debido a este desastre natural.

“En realidad, es que soy muy sensible con todo lo que está pasando. Me han mandado miles de videos, yo soy piurana de corazón, yo amo mi tierra y cómo la veo ahora. Me mandan videos mis amigas de mi barrio, como sus casas se está metiendo el agua, filtrando, es que tienen que salir de ahí porque es peligroso”, expresó al inicio.

No puede trabajar

Luego de comentar la lamentable situación que están viviendo sus amigos y familiares, Giuliana Rengifo reveló que lo sucedido también le ha traído como consecuencia la cancelación de algunos shows que tenía pactados. Esto significa que el trabajo para ella se ha reducido.

“Me duele muchísimo. Es una sumatoria todo porque a nosotros también, como artistas, de una u otra forma nos vemos afectados. Se han postergado muchísimas presentaciones, muchos shows”, expresó al inicio mientras no podía contener el llanto.

Finalmente, señaló que seguirá luchando por salir adelante y darle lo mejor a sus hijas y su madre, que es por quienes trabaja. “Lo que a mí me da y me ha dado (dinero) por años es la música y los shows están bajando muchísimo. Tengo tres hijas, una en la universidad, en el colegio, siempre he empezado de cero y lo voy a seguir haciendo”, finalizó.