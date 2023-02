Sporting Cristal vs Nacional EN VIVO HOY: partido por fase 2 de Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Nacional EN VIVO. ‘Celestes’ reciben hoy, martes 28 de febrero, al ‘tricolor’ en el Estadio Nacional por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2023. Los dirigidos por Tiago Nunes intentarán remontar el 2-0 sufrido en Asunción. No obstante, no será una tarea fácil, sobre todo ante la duda de Yoshimar Yotún, quien se retiró lesionado en los primeros minutos del encuentro disputado en el Defensores del Chaco.