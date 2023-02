Una exfigura de Alianza Lima recuerda los clásicos: “Fueron fuertes, ‘Chiquito’ Flores y José Mendoza intentaron intimidarme”

Rodrigo Pérez se metió en el corazón del hincha de Alianza en su primer clásico (GEC).

Este domingo 19 de febrero se disputará una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario en el Estadio Monumental. Esta clase de partidos siempre quedan en el recuerdo de los hinchas, y crean héroes y villanos. Uno de los futbolistas que aprovechó su primer duelo contra el rival de siempre para meterse en el corazón de la hinchada fue Rodrigo Pérez, exlateral izquierdo chileno que llegó a La Victoria para el Torneo Clausura 2006 y fue clave para el título blanquiazul dirigido por Gerardo Pelusso.

El futbolista ‘mapoche’ llegó con gran cartel al cuadro ‘íntimo’, ya que había jugado por la selección de Chile y competido en Eliminatorias y Copa América, por lo que causó gran expectativa. El pueblo ‘grone’ no tuvo que esperar mucho para ver su nivel, puesto que el segundo partido que le tocó disputar fue un clásico en Matute, donde demostró toda su jerarquía y junto a su compatriota Fernando Martel, se metió a la historia de Alianza. En el partido de vuelta, también destacó al marcar un gol, pero los ‘íntimos’ perdieron 3-2.

A pesar de que han pasado 16 años desde que se puso la camiseta blanquiazul, Rodrigo Pérez sigue guardando un gran cariño por Alianza Lima, al que manda saludos cada vez que puede. Infobae se contactó con él, donde repasó anécdotas de su enfrentamiento con Universitario y le deseó suerte a los dirigidos por Guillermo Salas, quien fue su compañero en el título de 2006.

Este domingo se juega el clásico, ¿qué recuerdas de esos encuentro?

Recuerdo que debuté en Alianza contra Melgar y el siguiente partido tocó el clásico en La Victoria. Fue un partido bastante duro, donde hubo mucha pierna fuerte, mucha agresión, pero logramos ganar 1-0 con gol de Roberto Silva, en un partido bastante trabado, pero fuimos muy superiores. Venía en un gran nivel, fui elegido la figura, ‘Chiquito’ Flores y (José) Mendoza me buscaron para intimidarme, pero yo estaba en un gran momento.

Roberto Silva Pro anotó el tanto de la victoria para los 'blanquiazules'.

¿Ese partido te sirvió para ganarte el cariño del hincha rápidamente?

El cariño del hincha uno se lo gana a medida que va demostrando. Desde que llegué me sentí como en casa, me gané al hincha en un par de partidos y eso es impagable, que coreen tu nombre, que hasta el día de hoy, que ha pasado mucho tiempo, te recuerden, es un orgullo para vos.

Sigues bastante al equipo, incluso les mandas con frecuencia saludos en redes sociales, ¿qué tan importante fue Alianza para ti?

Fue muy importante porque me dio la oportunidad de salir nuevamente al extranjero con 32 años, ser campeón, ir a un país que independientemente del fútbol, siempre existió esa rivalidad, pero jamás la sentí, fui muy respetado, muy querido y con los objetivos que logramos, fue un paso importante en mi carrera que nunca voy a olvidar.

Rodrigo Pérez marcó en la derrota de Alianza Lima 3-2 ante Universitario.

¿Cómo ves al equipo confirmado para esta temporada?

Se ha reforzado bastante bien, sabemos que Alianza tiene una deuda pendiente en Copa Libertadores hace mucho tiempo, deseo que tengan un gran año, hagan una buena copa y resuelvan ese tema a nivel internacional. Esperemos que los jugadores estén en gran nivel y puedan rendir en la copa.

¿Cuál fue tu impresión del fútbol peruano cuando viniste?

El Perú siempre se ha caracterizado por tener jugadores técnicamente bien notados, quizá el ritmo es la diferencia en donde existió un cambio súper importante con la llegada de Ricardo Gareca a la selección. Mejoraron la mentalidad, el ritmo, sobre todo en la liga local, y eso favoreció a la selección a tener buenos años y clasificar al Mundial. Antiguamente, me parece que esos aspectos eran los que faltaban.

¿Qué recuerdos tienes de la campaña del título de 2006?

Me quedaron muy buenos recuerdos, fuimos más que un grupo, compartimos bastante. Nos juntábamos a cenar, disfrutábamos parrillas juntos, además de buenos jugadores, me encontré con una gran calidad de persona, siempre me trataron bien y me sentí grato.

Rodrigo Pérez formó una gran dupla con Fernando Martel, su compatriota que también fue parte del título del 2006.

¿Ya veías a Guillermo Salas como entrenador?

Compartimos ese año, la verdad, cuando uno está vigente y jugando, es muy difícil que esté pensando en dirigir. Ahora me alegro mucho que los resultados se le hayan dado, que siga en el equipo y haya salido campeón. Es importante, un jugador formado en casa, quien mejor que él para dirigir a Alianza.

¿Por qué no te quedaste a jugar la Copa Libertadores?

Fue un momento complicado, no futbolístico, sino familiar. La única hermana que tengo sufrió una enfermedad bastante grave y tuve que volver. Pero también los dirigentes de Alianza no hicieron ningún esfuerzo, no tuve ninguna conversación. Uno siempre está donde lo quieren. No fueron los hinchas ni la institución, pero los dirigentes, después de hacer tremenda campaña, nunca se acercaron a nosotros y tuvimos que partir.

Visitaste al plantel de Alianza el año pasado cuando viajaron a Chile a jugar con Colo Colo, la mayoría sigue este año, ¿qué impresión te causaron?

Fue muy grato para mí que me hayan contactado, regalado la camiseta, que hayamos compartido una mañana en el hotel. Estuvimos con un par de jugadores, con los dirigentes, eso es valorable de parte de ellos, que nos recuerden con mucho respeto y cariño.

Rodrigo Pérez visitó al plantel de Alianza Lima el año pasado, cuando los 'íntimos' viajaron a Chile a jugar con Colo Colo.

¿Cómo viste el nivel de Gabriel Costa en Chile? Fue el gran jale para este año.

Gabriel hizo grandes temporadas en Colo Colo, fue campeón, fue un jugador muy importante, me parece que va sonar mucho en lo individual y colectivo a Alianza, sobre todo en la Copa Libertadores. Es un jugador con mucha experiencia que anduvo en gran nivel acá en Chile.

¿A qué te dedicas en estos tiempos?

Soy instructor de la Conmebol, estoy a cargo del fútbol infantojuvenil y damos charlas por toda Sudamérica. También soy director deportivo en la confederación de Rancagua, entrenando fútbol. La verdad, tranquilo y contento, disfrutando de la vida, muy feliz por todo lo que me ha dado el fútbol.

Rodrigo Pérez ahora trabaja con Conmebol y los jóvenes de la provincia chilena de Rancagua.

¿Qué referencia tienes de Rodrigo Ureña? El chileno que acaba de fichar por Universitario.

Rodrigo es un gran jugador, fue campeón en Colombia, es un chico que juega bastante bien. Le deseo lo mejor, más allá de que se haya ido al archirrival, como chileno espero que le vaya bien, pero que le vaya mucho mejor a Alianza.

¿Te gustaría trabajar en Alianza algún día?

Quizá algún día pueda volver a Perú. Me encantaría trabajar en Alianza, pero creo que los momentos llegan cuando tienen que llegar, y para eso nos estamos preparando, estamos capacitándonos y estamos vigentes en lo que es el tema del fútbol. Sería un lindo desafío, pero ya llegará su momento.