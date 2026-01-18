Unas huellas felinas de hace siglos revelan la inesperada conexión entre gatos y manuscritos medievales

Las huellas de un gato en un manuscrito flamenco del siglo XV revelan el profundo vínculo entre los felinos y la vida cotidiana medieval (The Walters Museum)

Hace más de 500 años, un manuscrito flamenco fue marcado accidentalmente por un gato que dejó huellas de tinta sobre el pergamino húmedo, impronta que permanece visible hasta hoy.

Este rastro se convirtió en el eje de la exposición “Paws on Parchment”, que explora la representación y el significado de los gatos medievales en el arte y la vida cotidiana de la Edad Media, según informó Smithsonian Magazine.

El documento, fechado en el siglo XV, permaneció resguardado hasta que el equipo del Walters Art Museum en Baltimore identificó la singular marca felina. Lynley Anne Herbert, curadora de libros y manuscritos raros de la institución, afirmó: “Estos detalles permiten tender puentes a través del tiempo, porque cualquiera que haya convivido con un gato entiende la experiencia del escriba”.

Herbert también señaló a Smithsonian Magazine que “muchas personas medievales adoraban a sus gatos igual que nosotros”.

Cuatro gatos rescatados recorrieron la galería, sumando una dimensión actual y solidaria a la muestra (The Walters Museum)

Gatos en el arte y la vida medieval

El vínculo entre humanos y gatos medievales aparece en manuscritos, ilustraciones y libros de oración de distintas culturas.

La muestra incluye obras como una versión turca del Wonders of Creation, pieza islámica del siglo XIII que muestra un gato negro entre plantas, y un ejemplar del siglo XV, conservado en el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian, donde estos animales figuran en acuarela.

El recorrido exhibe además un libro de evangelios armenio del siglo XVII, encargado por una mujer llamada Napat para conmemorar a su familia, en el que abundan los gatos, presuntamente miembros de su hogar.

“Patas sobre pergamino” presenta documentos y obras que exploran la presencia del gato en la cultura y el arte de la Edad Media (The Walters Museum)

También se presenta la pintura Madonna y el Niño con un gato (siglo XV), en la que un gato acompaña al recién nacido Jesús. Según la explicación del museo, esta imagen hace referencia a una leyenda cristiana según la cual un gato tuvo cría junto a María en el pesebre.

La simbología felina se prolonga en el islam, donde el profeta Mahoma sentía un profundo aprecio por los gatos. Como reflejo de ese afecto, el sultán Baybars fundó en El Cairo un jardín destinado a refugiar y alimentar a los animales callejeros en el siglo XIII.

Smithsonian Magazine destaca que estos relatos y prácticas impulsaron el simbolismo y las leyendas acerca de los gatos en la época.

Una pintura del siglo XV representa a Jesús acompañado por un gato, evocando antiguas leyendas cristianas sobre la Natividad (The Walters Museum)

Entre el simbolismo y la vida cotidiana

Durante la Edad Media, estos animales eran valorados tanto por su compañía como por su eficacia en el control de plagas. Según Herbert, las enciclopedias medievales los describían como cazadores sobresalientes de ratones y ratas, un papel clave para la salud y el bienestar doméstico.

No obstante, su agilidad y la capacidad de ver en la oscuridad les conferían un aura enigmática. Esta dualidad se plasmaba en advertencias morales y en ilustraciones de los márgenes de los manuscritos, donde los gatos aparecen tocando instrumentos y representan el caos social y el desorden.

Herbert indicó que estas imágenes ilustran las consecuencias de invertir los roles sociales o alterar el orden natural.

Los gatos medievales simbolizaban misterio y desorden, pero en los hogares eran aliados cruciales para la protección y la salud (The Walters Museum)

Pese al trasfondo simbólico y contradictorio, en la vida diaria el gato era un aliado indispensable para proteger alimentos y prevenir enfermedades. Muchas familias dependían de estos animales para evitar daños por parásitos y preservar sus pertenencias, como detalla la exposición.

“Paws on Parchment”, abierta hasta el 22 de febrero de 2026 en el Walters Art Museum, ofrece una actualización contemporánea de la experiencia de los antiguos manuscritos. Tras su inauguración y en colaboración con el Baltimore Animal Rescue and Care Shelter, cuatro gatitos de acogida visitaron la galería y dos de ellos fueron adoptados por Herbert.

El paso de los gatos por documentos y obras de siglos pasados encuentra eco en el presente, enlazando una historia de convivencia que aún genera lazos emocionales inesperados. Así lo resalta Smithsonian Magazine en el cierre de su reportaje, tras la adopción y la presencia simbólica de los felinos en la exhibición.