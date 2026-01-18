Perros y gatos

Unas huellas felinas de hace siglos revelan la inesperada conexión entre gatos y manuscritos medievales

La exposición “Paws on Parchment” en el Walters Art Museum presenta cómo estos felinos dejaron su marca en el pasado, sorprendiendo a los visitantes con historias curiosas y entrañables sobre la convivencia milenaria

Guardar
Las huellas de un gato
Las huellas de un gato en un manuscrito flamenco del siglo XV revelan el profundo vínculo entre los felinos y la vida cotidiana medieval (The Walters Museum)

Hace más de 500 años, un manuscrito flamenco fue marcado accidentalmente por un gato que dejó huellas de tinta sobre el pergamino húmedo, impronta que permanece visible hasta hoy.

Este rastro se convirtió en el eje de la exposición “Paws on Parchment”, que explora la representación y el significado de los gatos medievales en el arte y la vida cotidiana de la Edad Media, según informó Smithsonian Magazine.

El documento, fechado en el siglo XV, permaneció resguardado hasta que el equipo del Walters Art Museum en Baltimore identificó la singular marca felina. Lynley Anne Herbert, curadora de libros y manuscritos raros de la institución, afirmó: “Estos detalles permiten tender puentes a través del tiempo, porque cualquiera que haya convivido con un gato entiende la experiencia del escriba”.

Herbert también señaló a Smithsonian Magazine que “muchas personas medievales adoraban a sus gatos igual que nosotros”.

Cuatro gatos rescatados recorrieron la
Cuatro gatos rescatados recorrieron la galería, sumando una dimensión actual y solidaria a la muestra (The Walters Museum)

Gatos en el arte y la vida medieval

El vínculo entre humanos y gatos medievales aparece en manuscritos, ilustraciones y libros de oración de distintas culturas.

La muestra incluye obras como una versión turca del Wonders of Creation, pieza islámica del siglo XIII que muestra un gato negro entre plantas, y un ejemplar del siglo XV, conservado en el Museo Nacional de Arte Asiático del Smithsonian, donde estos animales figuran en acuarela.

El recorrido exhibe además un libro de evangelios armenio del siglo XVII, encargado por una mujer llamada Napat para conmemorar a su familia, en el que abundan los gatos, presuntamente miembros de su hogar.

“Patas sobre pergamino” presenta documentos
“Patas sobre pergamino” presenta documentos y obras que exploran la presencia del gato en la cultura y el arte de la Edad Media (The Walters Museum)

También se presenta la pintura Madonna y el Niño con un gato (siglo XV), en la que un gato acompaña al recién nacido Jesús. Según la explicación del museo, esta imagen hace referencia a una leyenda cristiana según la cual un gato tuvo cría junto a María en el pesebre.

La simbología felina se prolonga en el islam, donde el profeta Mahoma sentía un profundo aprecio por los gatos. Como reflejo de ese afecto, el sultán Baybars fundó en El Cairo un jardín destinado a refugiar y alimentar a los animales callejeros en el siglo XIII.

Smithsonian Magazine destaca que estos relatos y prácticas impulsaron el simbolismo y las leyendas acerca de los gatos en la época.

Una pintura del siglo XV
Una pintura del siglo XV representa a Jesús acompañado por un gato, evocando antiguas leyendas cristianas sobre la Natividad (The Walters Museum)

Entre el simbolismo y la vida cotidiana

Durante la Edad Media, estos animales eran valorados tanto por su compañía como por su eficacia en el control de plagas. Según Herbert, las enciclopedias medievales los describían como cazadores sobresalientes de ratones y ratas, un papel clave para la salud y el bienestar doméstico.

No obstante, su agilidad y la capacidad de ver en la oscuridad les conferían un aura enigmática. Esta dualidad se plasmaba en advertencias morales y en ilustraciones de los márgenes de los manuscritos, donde los gatos aparecen tocando instrumentos y representan el caos social y el desorden.

Herbert indicó que estas imágenes ilustran las consecuencias de invertir los roles sociales o alterar el orden natural.

Los gatos medievales simbolizaban misterio
Los gatos medievales simbolizaban misterio y desorden, pero en los hogares eran aliados cruciales para la protección y la salud (The Walters Museum)

Pese al trasfondo simbólico y contradictorio, en la vida diaria el gato era un aliado indispensable para proteger alimentos y prevenir enfermedades. Muchas familias dependían de estos animales para evitar daños por parásitos y preservar sus pertenencias, como detalla la exposición.

“Paws on Parchment”, abierta hasta el 22 de febrero de 2026 en el Walters Art Museum, ofrece una actualización contemporánea de la experiencia de los antiguos manuscritos. Tras su inauguración y en colaboración con el Baltimore Animal Rescue and Care Shelter, cuatro gatitos de acogida visitaron la galería y dos de ellos fueron adoptados por Herbert.

El paso de los gatos por documentos y obras de siglos pasados encuentra eco en el presente, enlazando una historia de convivencia que aún genera lazos emocionales inesperados. Así lo resalta Smithsonian Magazine en el cierre de su reportaje, tras la adopción y la presencia simbólica de los felinos en la exhibición.

Temas Relacionados

Edad MediaGatosMuseoHistoriaManuscritosHuellasLeyendaArtePergaminoTintaVida CotidianaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La muerte de una mascota puede causar un dolor tan intenso como la de un familiar

Una encuesta realizada en el Reino Unido reveló el alcance del daño emocional. El trabajo mostró una alta incidencia de trastorno de duelo prolongado entre quienes atraviesan este tipo de experiencias

La muerte de una mascota

Las emocionantes demostraciones de rescate acuático de perros entrenados y guardavidas en Cariló

Las dos exhibiciones reunieron a turistas y expertos y permitió visibilizar la cooperación entre perros y socorristas para reforzar la seguridad y el bienestar animal en la Costa Atlántica

Las emocionantes demostraciones de rescate

¿Cómo evitar el golpe de calor en gatos?

Señales, riesgos y medidas para proteger a los animales durante las altas temperaturas

¿Cómo evitar el golpe de

Los perros superdotados pueden aprender palabras nuevas de forma similar a los niños pequeños

Investigadores de Hungría y Austria confirmaron que algunos canes tienen la capacidad de incorporar vocabulario al escuchar a escondidas conversaciones entre personas

Los perros superdotados pueden aprender

10 consejos para cuidar a tu perro en verano y protegerlo del calor

Con la llegada de las vacaciones, los animales de compañía requieren atenciones especiales para evitar complicaciones. Qué recomiendan los especialistas para prevenir emergencias y disfrutar de la temporada junto a las mascotas

10 consejos para cuidar a
DEPORTES
Un histórico entrenador le cerró

Un histórico entrenador le cerró la puerta al Real Madrid en medio de la crisis: “No cuenten conmigo”

Otros cuatro tenistas argentinos hacen su estreno en el Australian Open: hora y cómo ver los partidos

El Diablito Echeverri fue presentado en su nuevo club: el consejo clave que le dio Pep Guardiola antes de firmar

Nuevas revelaciones sobre el caso de abuso físico y sexual que complica a una figura del fútbol: “Viví medio día de agonía”

Se suspendió el amistoso que iban a jugar Racing y Universidad de Chile por una catástrofe ambiental

TELESHOW
La China Suárez y Mauro

La China Suárez y Mauro Icardi celebraron la llegada de la nieve a Estambul con los hijos de la actriz: las imágenes

Juana Viale volvió a marcar tendencia en Mar del Plata con un diseño exclusivo en su apuesta por el arte emergente

Lucía Celasco de paseo con amigos en Punta del Este: caminatas, relax y moda en el verano uruguayo

El romántico saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con fotos íntimas de sus vacaciones en Brasil

Nieve, estudio y romance: las postales del viaje de Emilia Mernes y Duki a Nueva York

INFOBAE AMÉRICA

El jefe de la OTAN

El jefe de la OTAN habló con Donald Trump en medio de las fricciones entre EEUU y sus aliados europeos por Groenlandia

Explosión en una planta industrial de China: al menos dos muertos y más de 60 heridos heridos

Scott Bessent aseguró que Europa acabará cediendo ante Trump sobre Groenlandia: “Proyectan debilidad”

Berlinale: las películas latinoamericanas toman la disruptiva sección Fórum

El gobierno sirio anunció un acuerdo de alto el fuego con las milicias kurdas