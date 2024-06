Cómo afrontar la muerte de una mascota, según especialistas

La perdida de una mascota puede ser muy duro de superar (Imagen ilustrativa Infobae)

Tener un animal doméstico no es solo tener una mascota, es establecer un vínculo emocional profundo que muchas personas desconocen hasta tener uno. Al llegar a casa, estos animales reciben a sus dueños con una alegría desbordante y, cuando están tristes, brindan su apoyo tumbándose a su lado, mostrando una capacidad innata para captar las emociones humanas básicas. Esto no es una mera impresión de los dueños, sino que se ha comprobado científicamente, como se detalla en un estudio publicado en la revista Learning & Behavior.

Aunque la decisión de integrar a un perro en las vidas conlleva la consciencia de su esperanza de vida más corta, nadie está realmente preparado para enfrentar su pérdida. Según diversos estudios, esta separación puede desencadenar sentimientos de profunda tristeza, un dolor legítimo y comprensible. Sin embargo, la cultura muchas veces no válida el duelo por la muerte de un animal, lo que puede dificultar el proceso de luto, haciendo sentir al dueño incomprendido por su entorno.

El duelo

Enfrentar el duelo puede manifestarse de diversas maneras. Algunos reaccionan pensando “se ha muerto mi perro y no quiero volver a tener otro”, mientras otros deciden adoptar un nuevo perro para llenar el vacío emocional. Sin embargo, expertos aconsejan no tomar decisiones precipitadas que puedan llevar a comparativas indeseadas entre el nuevo y el antiguo animal. Adquirir un perro similar en raza y color puede ser una manera de negación que no favorece un duelo saludable.

La pérdida de un perro por causas naturales ya es dolorosa, pero la muerte repentina o por eutanasia añaden un componente extra de shock y potencial culpa. El veterinario puede sugerir la eutanasia como último recurso, pero la decisión final siempre recae en el dueño. Información y asesoramiento profesional son esenciales para aclarar dudas y tomar decisiones informadas sobre el proceso.

El duelo se refleja en numerosas facetas del día a día. Las rutinas y hábitos creados con el perro, desde los paseos hasta el baño y el cepillado, se extrañan profundamente. Los niños, especialmente, pueden sentir el impacto emocional de la pérdida y comprender la muerte de distintas maneras según su edad. Es recomendable hablarles directamente sobre lo sucedido, permitiéndoles expresar sus emociones y dudas. Rituales de despedida y recordar al animal a través de dibujos o historias pueden ayudar a los más pequeños a procesar la pérdida.

Para superar la muerte de un perro, hay varias estrategias que pueden ser eficaces. Permitirse sentir y expresar el dolor, rodearse de personas que entiendan la pérdida y despedirse mediante algún tipo de ritual son pasos cruciales. Es importante enfocarse en el autocuidado durante ese tiempo y evitar adquirir una nueva mascota hasta haber pasado por un proceso de duelo completo. Si el duelo afecta significantemente el bienestar emocional, buscar ayuda psicológica es una opción válida y recomendable.

¿Cómo hacer que una mascota anciana se sienta más cómoda?

Una de las alternativas para los perros mayores es colocar alfombras en zonas resbaladizas como suelos de madera o baldosa. Esto les ayuda a caminar con mayor facilidad. Para razas con pelo largo, recortar el pelo bajo sus patas permite un mejor agarre. En el caso de gatos con artritis, es aconsejable usar cajas de arena de fácil acceso. Elevar los tazones de comida y agua puede facilitarles la alimentación.

Decisiones sobre la eutanasia

Identificar cuándo es el momento adecuado para despedirse de una mascota es crucial. Si los medicamentos y el control del dolor no son suficientes para aliviar su sufrimiento, es necesario observar señales como pérdida de apetito y dificultad para respirar, y consultar con un veterinario. “Existe un espectro de momentos en los que la eutanasia es una decisión apropiada”, dijo el Doctor Dani McVety, veterinario fundador de Lap of Love, una red de proveedores de eutanasia a domicilio. Esta organización ofrece recursos en su sitio web para ayudar a evaluar la calidad de vida de las mascotas.

Planificar la eutanasia en casa puede proporcionar un entorno más tranquilo para las mascotas que no enfrentan emergencias médicas inmediatas. Walling destaca: “No estás acortando su vida, estás acortando su muerte”. Es importante estar preparado y comprender el procedimiento de antemano para poder centrar la atención en la mascota en sus últimos días.

Apoyo emocional

Los dueños de mascotas no tienen que enfrentar el final de la vida de sus animales en soledad. La Asociación para la Pérdida y el Duelo de Mascotas ofrece información útil sobre eutanasia y duelo en su sitio web. Lap of Love también organiza grupos de apoyo para la pérdida de mascotas varias veces a la semana, y los consejeros en pérdida de mascotas, especialistas en duelo y capellanes de animales brindan apoyo personalizado.

Las doulas de animales al final de la vida proporcionan asistencia emocional, espiritual e informativa. Aunque no necesitan formación médica, estas doulas pueden trabajar con proveedores veterinarios para ayudar a los propietarios a procesar el dolor y la pérdida, así como en la planificación práctica de los últimos días de la mascota. Lauren Seeley, doula de la muerte en Nueva York, señaló: “Lo que encuentro es que la mayoría de las personas no están preparadas para afrontarlo hasta que ya sucede”.

Los cuidados paliativos veterinarios ofrecen un apoyo fundamental tanto para las mascotas en sus últimos días como para sus propietarios, quienes reciben orientación y apoyo emocional durante este difícil proceso. Elegir estas opciones puede ser crucial para garantizar una despedida digna y sin sufrimiento.