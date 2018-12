-No, me gusta que ellos mantengan su rutina escolar, pero sufro cuando los dejo y siento un poco de culpa, aunque sé que se quedan perfecto con el padre. Este año, por ejemplo, me perdí el primer acto de jardín de Manu (3) y fue terrible: me amargué muchísimo. Pero bueno, teníamos un show programado y no había forma de que yo llegara a tiempo. Son situaciones a las que me tengo que adaptar y no es simple. Soy una mamá muy pegote. Siempre estoy con ellos, los llevo al colegio y, si puedo, también los voy a buscar. Pero viajo mucho por trabajo y es lógico que me pierda algunas de sus actividades escolares.