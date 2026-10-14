Garantizan pago a familias vulnerables adscritas a programas de asistencia social en Panamá

Unos 187,056 panameños que viven en pobreza y pobreza extrema recibirán el próximo pago entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026. (Mides)

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El Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (Mides) recibirá $47,416,697.00 adicionales para garantizar el cuarto pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada a las familias más vulnerables del país.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó recientemente el traslado de partida interinstitucional que hará posible el desembolso.

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Con ese respaldo financiero, se informó que 187,056 panameños que viven en pobreza y pobreza extrema recibirán el próximo pago entre el 16 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026.

El monto total previsto para ese desembolso asciende a $54,455,670.

Fuentes ministeriales explicaron que el traslado de partida aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá financia cuatro programas distintos, cada uno con una población beneficiaria propia.

Beneficiarios recibieron tarjetas de débito bancario para facilitarles las transacciones. (Mides)

El esquema 120 a los 65 concentra la mayor asignación, con $35.1 millones adicionales para 117,125 beneficiarios.

El Programa Red de Oportunidades recibirá $6.3 millones para atender a 42,743 personas. Ángel Guardián necesitó $4.7 millones para 19,907 beneficiarios, mientras que el Bono Alimenticio Nutricional requirió cerca de $1.1 millones para alcanzar a 7,281 personas.

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La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, señaló ante la comisión de presupuesto del legislativo que la aprobación de este traslado de partida, que va destinado a la atención de las poblaciones más vulnerables de nuestro país.

El Ministerio de Desarrollo Social sostiene que estos recursos ratifican su compromiso con el fortalecimiento de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada y con que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan, dentro del esquema de protección social que ofrece el Estado panameño.

Mientras la entidad gubernamental gestiona el financiamiento de los pagos, avanza en paralelo un proyecto para fortalecer el Registro Nacional de Beneficiarios (Renab), la plataforma que concentra los datos de quienes reciben ayudas estatales.

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Las campañas de alfabetización forman parte de las actividades que forman parte de los programas sociales. (Mides)

Hasta el momento, dos empresas, Futuver y Sonda, presentaron propuestas para desarrollar la auditoría y el mantenimiento de ese sistema.

Una nota de prensa de la entidad indica que las ofertas de ambas compañías se centran en la administración, revisión y actualización de la información contenida en el registro.

El ministerio dijo que evaluará las propuestas conforme a los requisitos establecidos antes de definir cuál resulta seleccionada.

El Renab funciona como herramienta para integrar y verificar los datos de los beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, entre ellos las llamadas Red de Oportunidades, 120 a los 65 y Ángel Guardián.

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El sistema permite identificar a los beneficiarios, evitar duplicidades en los registros y contribuir a una asignación más eficiente y transparente de los recursos sociales.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, de pie, informó que el monto total previsto para este desembolso asciende a $54,455,670.

El proyecto contempla además el mantenimiento y la actualización de la plataforma tecnológica que sostiene al Renab, y el objetivo es garantizar la confiabilidad de la información que el Ministerio de Desarrollo Social utiliza para decidir la inclusión, la exclusión y el seguimiento de los beneficiarios de los programas sociales.

Durante la actual administración, el ente gubernamental transfirió $491,289,060.00 a favor de los beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada. En ese mismo período, 15,345 panameños se incorporaron a estos esquemas de ayuda.

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La incorporación de nuevos beneficiarios priorizó, de acuerdo con la institución, a las personas y familias en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Agregó que esa lógica de focalización es la misma que sustenta tanto el reforzamiento del Renab como el traslado de partida para el cuarto pago del año.

El Renab fue concebido como una herramienta para concentrar la información de los beneficiarios de los distintos programas sociales del Estado panameño. Su función central es mejorar los procesos de verificación y focalización de las ayudas, de modo que los recursos lleguen efectivamente a la población que los necesita.