Panamá

Condenan a 30 años a homicida mientras los asesinatos suben 7% en Panamá

Las autoridades también lograron una condena de 20 años contra dos hombres por su participación en el homicidio de un adolescente de 14 años en Pedregal.

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crédito archivo Colprensa
Las armas de fuego fueron utilizadas en el 85.5% de los homicidios reportados durante el primer cuatrimestre de 2026. Archivo

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado por un crimen ocurrido el 6 de marzo de 2023 en el corregimiento de Las Mañanitas, una de las sentencias más severas anunciadas recientemente por el Ministerio Público en una serie de procesos vinculados a homicidios, tentativa de homicidio, pandillas y narcotráfico.

La condena, obtenida por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, se conoce en momentos en que Panamá enfrenta un aumento de la violencia homicida.

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Entre enero y abril de 2026 se registraron 193 víctimas de homicidio a nivel nacional, un incremento de 7% en comparación con las 180 reportadas durante el mismo período de 2025. Abril fue el mes con más asesinatos, al acumular 62 casos.

Otra sentencia relevante fue emitida por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a dos hombres de 32 y 23 años de edad a 20 años de prisión como cómplices primarios del delito de homicidio doloso agravado en perjuicio de un adolescente de 14 años.

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Primer plano de cuatro manos masculinas esposadas, unidas por una cadena, sobre un fondo oscuro con dos siluetas borrosas.
Las autoridades también lograron una condena de 20 años contra dos hombres por su participación en el homicidio de un adolescente de 14 años en Pedregal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió la noche del 30 de marzo de 2023 en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal. La Fiscalía acreditó que los hoy sentenciados participaron junto con otros individuos armados en un ataque a tiros contra el menor, quien falleció producto de las heridas ocasionadas por los disparos.

A estas decisiones judiciales se suma un proceso desarrollado en la provincia de Colón, donde tres hombres de 18, 20 y 23 años permanecerán detenidos provisionalmente mientras avanzan las investigaciones por los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

La medida cautelar fue impuesta luego de que la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograra la legalización de las aprehensiones, allanamientos e imputaciones durante una audiencia celebrada esta semana.

Policías estadounidenses investigan una escena del crimen de noche, con cinta amarilla "Do Not Enter", luces y coches policiales.
Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste concentraron la mayor cantidad de víctimas de homicidio durante los primeros cuatro meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 11 de abril de 2026 en Villa Cartagena, corregimiento de Puerto Pilón, cuando los tres imputados presuntamente participaron en un ataque con arma de fuego contra dos personas. Una de las víctimas sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida. Los sospechosos fueron capturados el pasado 20 de mayo.

En paralelo, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste logró que el Tribunal Superior de Apelaciones rechazara un recurso de anulación presentado por la defensa de un hombre condenado por el delito de siembra, cultivo y custodia de plantas destinadas a la producción de sustancias ilícitas.

Con esta decisión quedó en firme la condena de 13 años de prisión impuesta previamente por los tribunales, así como la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante un año una vez cumplida la sanción principal.

El caso se remonta al 3 de agosto de 2022, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en una residencia ubicada en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. Durante la diligencia fueron decomisados 51 plantones de marihuana con un peso total de cuatro kilogramos.

Familiares del líder del PRI de Ometepec fueron asesinados
El 94% de las víctimas de homicidio registradas entre enero y abril de 2026 correspondieron a hombres. (ALEJANDRO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO)

Las sentencias y procesos judiciales conocidos durante los últimos días ocurren en un escenario donde las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios registrados en el país. De las 193 víctimas contabilizadas durante el primer cuatrimestre de 2026, un total de 165 murieron por disparos, lo que representa el 85.5% de los casos.

Las estadísticas del Ministerio Público muestran además que los jóvenes siguen siendo el grupo más afectado por la violencia homicida. El rango de edad entre 18 y 24 años concentró 56 víctimas, equivalente al 29% del total nacional. Le siguieron las personas entre 25 y 29 años con 34 casos y las de 30 a 34 años con 25 víctimas.

La distribución geográfica también refleja una fuerte concentración de los homicidios en áreas urbanas. El distrito de Panamá encabezó las estadísticas con 88 víctimas entre enero y abril, seguido por San Miguelito con 37 casos, Colón con 32 y Panamá Oeste con 20.

Otro dato relevante es que el 94% de las víctimas fueron hombres. De acuerdo con el informe estadístico del Ministerio Público, 181 de las 193 personas asesinadas durante los primeros cuatro meses del año eran del sexo masculino, mientras que 12 correspondieron al sexo femenino.

Las cifras muestran que, mientras avanzan los procesos judiciales y se acumulan condenas por homicidio, pandillerismo y narcotráfico, la violencia continúa representando uno de los principales desafíos para las autoridades. El aumento de los homicidios durante el primer cuatrimestre, especialmente en áreas como Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste, mantiene la atención sobre la evolución de este fenómeno durante el resto del año.

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