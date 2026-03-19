Panamá

El Canal de Panamá inicia el traslado de comunidades por construcción de nuevo embalse

La reubicación afectará a residentes de 38 áreas que serán desplazadas debido a la edificación de una infraestructura hídrica en la cuenca del río Indio, la cual busca asegurar el suministro de agua a largo plazo

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La obra busca responder a
La obra busca responder a la escasez de agua en épocas secas, permitiendo un flujo adicional de entre 11 y 15 tránsitos diarios de embarcaciones por el canal (Foto: Shutterstock)

Un cambio de vida se avecina para miles de personas: unas 38 comunidades serán trasladadas por la construcción del nuevo embalse que abastecerá de agua al Canal de Panamá.

La administración de la vía fluvial anunció la culminación de la primera etapa de diálogo con las familias afectadas, quienes recibirán compensaciones en vivienda, terrenos, medios económicos y aspectos socioculturales.

Este proceso, que se extendió durante nueve meses, incluyó más de 200 encuentros con los habitantes de las zonas involucradas.

Las autoridades han presentado un compromiso formal donde se detallan las condiciones y reglas que se aplicarán de manera uniforme, aunque cada familia podrá negociar aspectos particulares de su traslado y compensación.

El nuevo embalse y el futuro del Canal de Panamá

El proyecto contempla la creación de un tercer embalse en la cuenca del río Indio, con una inversión de USD 1,500 millones.

Según la administración del Canal, este recurso asegurará el suministro de agua durante los próximos 50 años, contribuyendo a disminuir la presión derivada de la crisis climática y del crecimiento urbano en la capital panameña.

La administración de la vía
La administración de la vía fluvial anunció la culminación de la primera etapa de diálogo con las familias afectadas, quienes recibirán compensaciones en vivienda, terrenos, medios económicos y aspectos socioculturales. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo

La obra busca responder a la escasez de agua en épocas secas, permitiendo un flujo adicional de entre 11 y 15 tránsitos diarios de embarcaciones por el canal, cifra relevante si se considera que, en condiciones óptimas, la vía maneja hasta 38 tránsitos diarios.

De esta manera, el nuevo embalse es visto por las autoridades como una solución para mantener la operatividad y relevancia del canal en el comercio mundial.

Detalles del reasentamiento y compensaciones a familias

El llamado Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Restablecimiento de Medios de Vida ha guiado este proceso, respetando estándares internacionales como la Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional.

Siete jornadas de diálogo se realizaron en cada una de las nueve zonas geográficas que agrupan a las comunidades que serán desplazadas.

El Canal asegura que “las medidas de compensación se aplicarán por igual en todas las comunidades”, y que cada familia contará con la oportunidad de definir detalles particulares según sus necesidades.

El documento formal entregado incluye propuestas para vivienda, terrenos, actividad económica y aspectos socioculturales, con el objetivo de mitigar los impactos y contribuir a mejorar las condiciones actuales de los afectados.

Este reajuste poblacional acompaña el desarrollo de una infraestructura cuya importancia excede las fronteras panameñas: la vía conecta el Atlántico y el Pacífico y es responsable de entre el 3 % y el 6 % del comercio global.

Controversias y demandas legales

El avance del proyecto no ha estado libre de objeciones. En julio de 2025, un grupo de campesinos presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Supremo panameño, cuestionando la legalidad del embalse.

La administración del Canal sostiene que la urgencia del proyecto radica en que los embalses actuales también proveen agua potable a más de la mitad de la población panameña, situación que ha intensificado la presión sobre los recursos hídricos.

El Canal asegura que “las
El Canal asegura que “las medidas de compensación se aplicarán por igual en todas las comunidades”, y que cada familia contará con la oportunidad de definir detalles particulares según sus necesidades.

Frente a la pregunta sobre el motivo del reasentamiento, la administración explica que el crecimiento de la capital y el impacto del cambio climático han puesto en riesgo el abastecimiento de agua tanto para la operación del canal como para el consumo humano en el país.

Por ello, la construcción del embalse en la cuenca del río Indio es considerada una medida necesaria para garantizar el recurso en las próximas décadas.

Con la promesa de diálogo constante y compensaciones, las autoridades buscan evitar mayores tensiones y facilitar una transición ordenada para las comunidades afectadas. El resultado de este proceso será decisivo para el futuro del canal y de las personas que verán transformados sus lugares de vida.

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