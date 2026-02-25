Mujeres adultas acceden a la educación primaria en Panamá

Más de cien participantes adultas abren camino en aulas luego de años en la marginación educativa y social panameña, impulsando avances en justicia, equidad y oportunidades individuales (Foto cortesía Ministerio de Desarrollo)

Más de 103 mujeres, en su mayoría adultas mayores, darán un paso fundamental al ingresar por primera vez a la escuela primaria en Panamá. Este acceso educativo, posible gracias al programa “Mi Nueva Meta” del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER), marca una transformación histórica para quienes estuvieron excluidas del sistema, con la expectativa de que la iniciativa se expanda territorialmente y consolide vías reales de superación social y autonomía, según lo publicado por el MIDES.

En su fase actual, la propuesta beneficia a 120 personas, de las cuales el 86,67 % son mujeres que ingresan a primero, segundo y tercer grado del sistema educativo formal. Estas nuevas estudiantes son egresadas del plan de alfabetización “Muévete por Panamá”, que en 2025 alfabetizó a 1.670 personas, contribuyendo en la reducción del analfabetismo en el país.

Los datos más recientes muestran que “Mi Nueva Meta” llegó en 2026 a los corregimientos de 24 de Diciembre (Panamá Este) y Buena Vista (provincia de Colón). Además, se sumaron Ancón, Chilibre, Santa Ana, Juan Díaz y Ernesto Córdoba (Panamá Centro), ampliando la cobertura a regiones tradicionalmente marginadas. El programa incluye territorios indígenas: treinta y tres mujeres participan desde la Comarca Kuna de Wargandí y la Comarca Kuna de Madungandí; en la última, de veintinueve participantes, veintiocho son mujeres. En el distrito de Chepo, seis de nueve participantes son mujeres, lo que confirma el marcado perfil femenino de esta transformación educativa.

El viernes 20 de febrero, el MIDES y el IPER aplicarán exámenes finales a los grupos de primero y segundo grado, permitiendo a las estudiantes avanzar en su recorrido educativo hacia la culminación de la primaria.

Una nueva generación de alumnas rompe el ciclo de exclusión escolar y alfabetización en el país, abriendo posibilidades inéditas para la autonomía y el desarrollo personal en sectores vulnerables (Foto cortesía Ministerio de Desarrollo)

“Muévete por Panamá”: programa de alfabetización

En los primeros 18 meses de gestión del Ministerio de Desarrollo Social, el programa “Muévete por Panamá”, que utiliza el método cubano “Yo, Sí Puedo”, permitió que 2.304 personas fueran alfabetizadas, con una participación femenina del 62,2 %. La provincia de Panamá concentra el mayor número de egresados, con 512 personas, seguida de Bocas del Toro (349), Veraguas (312) y Chiriquí (273).

Otras regiones en la lista incluyen Panamá Oeste (294 personas alfabetizadas), Comarca Ngäbe-Buglé (205), Colón (189) y Darién (87). El método contempla siete semanas y 65 clases, cubriendo desde las bases de la lectura hasta la redacción de textos para fortalecer la autonomía y la integración social de los beneficiarios.

Desde su creación en junio de 2007, “Muévete por Panamá” ha alfabetizado a 84.798 personas en todo el país y ha atendido a miles de panameños excluidos del sistema formal.

La ministra Beatriz Carles orientó su gestión a garantizar la continuidad educativa —más allá de la alfabetización inicial—, promoviendo que mujeres que durante décadas priorizaron el trabajo, el hogar o sus familias tengan ahora una oportunidad efectiva de desarrollo personal y académico.

Diferentes comunidades originarias y zonas históricamente relegadas observan, por primera vez, una inserción masiva de adultas mayores en espacios académicos locales, motivadas por esfuerzos institucionales dedicados (Foto cortesía Ministerio de Desarrollo)

De acuerdo con La Estrella de Panamá, esta articulación institucional busca que quienes nunca asistieron a la escuela accedan al derecho básico de una educación primaria, habilitando posibilidades para cambios profundos en su autonomía y participación activa en la sociedad.

El impacto de estos programas también es visible en cifras recientes: en 2025, 1.670 personas aprendieron a leer y escribir mediante “Muévete por Panamá”, gracias a 65 clases impartidas a nivel nacional.

Ambos programas, “Mi Nueva Meta” y “Muévete por Panamá”, constituyen una respuesta directa a la exclusión educativa, proporcionando herramientas para superar barreras históricas y reafirmando el compromiso estatal con la restitución de derechos ciudadanos a través de la enseñanza.