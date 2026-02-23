El ingreso de cebolla importada inquieta a los productores panameños

MÉXICO, D.F., 26JUNIO2014.- El kilo de Cebolla en la Merced se encuentra entre 6 y 7 pesos al público. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Productores de la provincia panameña de Herrera exigieron a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) el retiro de la cebolla importada que aún permanece a la venta en supermercados y comercios del país, durante un encuentro realizado en el distrito de Parita. La demanda de este sábado surge ante la dificultad para colocar la cosecha local, con sacos estancados en las fincas, mientras los anaqueles siguen ofreciendo el producto extranjero, lo que afecta directamente la comercialización nacional y, según los agricultores, constituye una competencia desleal.

Según Edwin Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Cebolla de Herrera y Los Santos, desde el 24 de noviembre solicitaron al Ministerio de Desarrollo Agropecuario que se frenara el ingreso de cebolla importada, pero el producto llegó a distintos puntos del país, como reportó el medio Crítica. Los productores destacan que la presencia de cebolla procedente de Costa Rica ha incrementado el volumen en el mercado y piden a las autoridades que se verifiquen los precios, calidad y fechas de expiración del producto importado en venta.

En la reunión, los agricultores advirtieron que la cebolla extranjera representa un riesgo, ya que se comercializa a precios considerablemente más bajos y, según alertan, podría tener dudosa calidad, como informó el medio El Siglo. La permanencia de este producto importado —que, insisten, ya debió ser retirado— estaría disminuyendo las opciones de venta para la producción nacional.

El administrador de Acodeco, Ramón Abadi, indicó que la entidad tiene la facultad legal para realizar inspecciones y garantizar que los comercios cumplan con las normativas actuales. Añadió que la solicitud de los productores será evaluada conforme a las competencias institucionales.

Situaciones no resueltas ponen bajo la lupa la responsabilidad de entidades regulatorias. El futuro de la cosecha regional podría estar en juego por decisiones administrativas recientes (Foto cortesía Acodeco de Panamá)

Agricultura panameña

Para noviembre de 2025 TVN informó que Panamá incrementó su producción agrícola en 1,3 millones de toneladas, impulsando la economía nacional y destacando el rol clave del arroz, maíz y caña de azúcar, según el Informe de Cierre Agrícola 2024-2025 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El balance oficial detalló que la oferta total de alimentos ascendió a 3,8 millones de toneladas, superando ampliamente las 2,5 millones reportadas en el ciclo anterior.

Este avance, reconocido como uno de los más relevantes de los últimos años para el sector primario del país, se nutre especialmente de los altos volúmenes alcanzados en cultivos estratégicos. El reporte, elaborado por la Dirección de Agricultura del MIDA, atribuye buena parte del crecimiento a la diversificación productiva y a la fortaleza lograda en los principales rubros. La contribución económica del sector agropecuario sumó USD 88,8 millones en bienes y servicios, consolidando así su peso en la estructura productiva nacional y su sostenibilidad a futuro.

Entre los datos que sobresalen al cierre del ciclo 2024-2025 se encuentra la preeminencia de los Granos Básicos, que incluyen arroz, maíz, frijol y sorgo. Estos cultivos lograron una producción conjunta de 11,7 millones de quintales, cifra que refuerza el papel protagónico de Panamá en la seguridad alimentaria local y la autosuficiencia de la canasta básica.

En la última parte del informe, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario advierte que este desempeño no solo garantiza el consumo interno, sino que además repercute en el ingreso nacional gracias a la exportación de productos como melón y sandía, dos de los bienes agrícolas de mayor venta internacional en el actual ciclo.