Panamá

Policía ambiental detiene a dos personas realizando minería ilegal en Panamá

El operativo realizado en la Reserva Forestal El Montoso derivó en la incautación de herramientas y el inicio de procesos judiciales, en medio de un aumento de casos similares que preocupan a las autoridades ambientales de Panamá

Guardar
Guardaparques y Policía Ambiental aprehenden
Guardaparques y Policía Ambiental aprehenden a dos personas por minería ilegal en la Reserva Forestal El Montoso de Panamá. (Foto cortesía autoridades ambientales)

Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y unidades de la Policía Ambiental informaron sobre la captura de dos personas por realizar minería ilegal dentro de la Reserva Forestal El Montoso, agravando la preocupación por el daño irreversible que estas actividades provocan en ecosistemas de Panamá. La acción se produce en un contexto de aumento de casos de minería ilegal, en el que las autoridades advierten sobre la contaminación de ríos y suelos por sustancias tóxicas, lo que constituye un grave riesgo para la salud pública y la biodiversidad del país.

Los infractores son un hombre y una mujer, que fueron sorprendidos en el cauce del río Tebariomientras extraían minerales sin autorización. En el operativo, realizado por guardaparques y agentes policiales, se incautaron tres platos de madera empleados para lavar oro, tres palas, dos barras de hierro y tres envases plásticos con material minero presuntamente ilícito. Ambos individuos quedaron a disposición del Ministerio Público para el inicio de los procesos legales correspondientes.

La proliferación de minería ilegal en Panamá representa uno de los mayores desafíos en materia ambiental y legal. Según información oficial de MiAmbiente, la principal amenaza radica en el uso no regulado de productos químicos como mercurio y cianuro, elementos que suelen emplear quienes extraen oro de manera artesanal y sin permisos. Estos compuestos tóxicos tienen la capacidad de degradar suelos, contaminar cursos de agua y comprometer la salud de comunidades aledañas, generando efectos persistentes a largo plazo.

El uso de mercurio y
El uso de mercurio y cianuro en actividades mineras ilegales genera contaminación en ríos y suelos panameños, amenazando la salud pública y la biodiversidad. (Foto cortesía autoridades ambientales)

En respuesta al incremento de infracciones, la entidad ambiental exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier acción que atente contra el ambiente a través de la línea 311 o mediante sus redes sociales oficiales. El llamado se da en un contexto de creciente preocupación por la frecuencia y sofisticación de las actividades mineras clandestinas en áreas protegidas y zonas rurales del territorio panameño.

Repunte de la minería ilegal y patrones recientes

Durante los últimos meses, Panamá ha registrado un repunte en los casos de minería ilegal, una tendencia que intensifica la presión sobre las autoridades y desafía la normativa ambiental vigente. El fenómeno incluye tanto la captura de particulares sorprendidos en flagrancia como la detección de campamentos clandestinos con maquinaria y túneles excavados sin autorización.

A mediados de febrero de 2026, unidades conjuntas de guardaparques y de la Policía Ambiental intervinieron en el Parque Nacional Chagres, sector Santa Librada en Colón, donde detuvieron a dos individuos implicados en labores mineras dentro del área protegida. Según reportes oficiales, la operación contempló la retención de herramientas y equipos para detener el avance de prácticas extractivas que amenazan la integridad de estos ecosistemas.

Un mes antes, a fines de enero, las autoridades detuvieron a cuatro personas en el distrito de Las Minas, provincia de Herrera, tras ubicar un campamento subterráneo desde el cual se realizaban excavaciones de varios metros para extraer minerales. El operativo permitió decomisar bombas de agua, una planta eléctrica, herramientas diversas, combustible y dos campamentos improvisados, evidenciando una estructura organizada que opera al margen de la ley.

Regulación y sanciones previstas para la minería ilegal

La minería artesanal y de pequeña escala en Panamá se rige por el Código de Recursos Minerales (Decreto Ley 23 de 1963), que exige la obtención de concesiones y el cumplimiento de normas ambientales estrictas para la protección de los recursos naturales. Además, la Ley General de Ambiente (Ley 41 de 1998) establece parámetros adicionales para preservar el entorno.

De acuerdo con la legislación vigente, quienes infringen estas disposiciones pueden recibir sanciones que van desde 150 a 365 días-multa hasta la suspensión de la licencia de operación por un período de uno a tres años, dependiendo del daño ambiental ocasionado. La normativa también contempla la inhabilitación para contratar con la administración pública por hasta tres años, como medida paralela a las penas administrativas y penales aplicables.

Las autoridades reiteran que la minería ilegal constituye una figura penal sancionada tanto por la ley ambiental como por el sistema judicial panameño. Alertan sobre los riesgos asociados a la explotación no regulada de los recursos minerales y la necesidad de mantener una vigilancia constante en los territorios protegidos.

Temas Relacionados

Ministerio de AmbientePanamáPolicía AmbientalCódigo de Recursos MineralesMinería IlegalContaminación Ambiental

Últimas Noticias

La embajada de Estados Unidos en Guatemala ofrece recompensa millonaria por información sobre “Porky”

Una suma de hasta cinco millones de dólares ha sido anunciada a través de canales oficiales para quienes aporten datos que permitan la captura del cabecilla de la MS-13, prófugo desde 2020 y buscado por diversos delitos federales

La embajada de Estados Unidos

La delegación del Ministerio de Trabajo de Guatemala visita El Salvador para conocer sistemas de inspección laboral

Durante la estadía, las autoridades guatemaltecas analizaron herramientas tecnológicas salvadoreñas que permiten mejorar la transparencia y la gestión digital en la supervisión de normas relacionadas con los derechos laborales

La delegación del Ministerio de

La participación de las mujeres impulsa el crecimiento laboral en el sector formal de República Dominicana

Las cifras presentadas por la autoridad monetaria del país muestran un aumento sostenido de trabajadores formales, una reducción en la tasa de informalidad y mejoras en los indicadores de participación y ocupación laboral

La participación de las mujeres

El número de motociclistas fallecidos en El Salvador sube un 67% en 2026

Las estadísticas presentadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran un aumento considerable en los decesos tras accidentes que involucran motocicletas, mientras los heridos y siniestros viales también muestran incrementos sustanciales respecto al año anterior

El número de motociclistas fallecidos

Joven salvadoreña fue encontrada sin vida tras viajar a Guatemala

El cuerpo de la mujer fue reconocido en la morgue días después de que se reportara su desaparición, mientras familiares y autoridades confirman que la víctima fue hallada con heridas de arma de fuego en la capital guatemalteca

Joven salvadoreña fue encontrada sin

TECNO

Netflix ya no es solo

Netflix ya no es solo streaming: así transforma sus series en negocios más allá de la pantalla

Estos son los modelos de celulares compatibles con Starlink para disfrutar de internet en cualquier momento y lugar

Banca, abogados y programadores en alerta: la IA acelera el recorte de empleos

Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

Bloquean Magis TV y XUPER TV: qué aplicaciones son seguras y legales para ver películas

ENTRETENIMIENTO

La preparación rigurosa marcará el

La preparación rigurosa marcará el debut de Conan O’Brien como anfitrión de los Oscar

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

MUNDO

El felino más veloz enfrenta

El felino más veloz enfrenta desafíos crecientes por la competencia y la fragmentación del hábitat

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo una estricta vigilancia del régimen chino

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La muerte de un guardia de seguridad desata investigaciones por riesgos en los preparativos de los Juegos de Invierno