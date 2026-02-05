Panamá

Selección de Panamá jugará dos amistosos en África antes de su debut en el Mundial 2026

El equipo nacional se medirá a Sudáfrica en marzo, en una prueba clave antes de enfrentar a Ghana, Croacia e Inglaterra en la fase de grupos.

Guardar
El equipo dirigido por Thomas
El equipo dirigido por Thomas Christiansen viene de empatar 1-1 ante Bolivia en La Paz y perder ante México por autogol en enero. Gary A. Vasquez

La Selección de fútbol de Panamá ya tiene definido uno de sus principales bloques de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con dos partidos amistosos ante Selección de fútbol de Sudáfrica durante la fecha FIFA de marzo, en una gira que marcará un hito histórico para el fútbol panameño.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen viajará al continente africano para disputar dos encuentros programados para el viernes 27 y el martes 31 de marzo, en sedes que aún están por confirmarse.

Será la primera vez que la selección mayor panameña dispute partidos oficiales o amistosos en África, una experiencia inédita que apunta a fortalecer su preparación internacional.

Más allá del valor simbólico, los duelos ante Sudáfrica tienen un peso estratégico. El combinado africano presenta características físicas, tácticas y de intensidad similares a las de Selección de fútbol de Ghana, uno de los rivales de Panamá en la fase de grupos del Mundial.

El cuerpo técnico considera que este tipo de pruebas es clave para medir el nivel real del plantel ante selecciones de alto rigor competitivo.

No será, sin embargo, el primer cruce entre ambas selecciones. Panamá y Sudáfrica se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Oro 2005, en un partido disputado en el entonces Reliant Stadium de Houston, que terminó empatado 1-1 y se resolvió en penales a favor del conjunto canalero por 4-3.

Panamá debutará en el Mundial
Panamá debutará en el Mundial 2026 el 17 de junio en Toronto frente a Ghana, como parte del Grupo L. Cortesía Fepafut

La gira africana se suma a una serie de amistosos disputados recientemente como parte del proceso mundialista.

En enero, Panamá enfrentó a Selección de fútbol de Bolivia en territorio sudamericano, con un empate 1-1 en La Paz. Días después, recibió a Selección de fútbol de México en suelo panameño, en un encuentro que perdió en los minutos finales tras un autogol, en un partido que dejó sensaciones mixtas en el cuerpo técnico.

Estos partidos han servido para consolidar una base de jugadores y ajustar detalles tácticos, especialmente en defensa y transición ofensiva, áreas que han sido señaladas internamente como prioritarias para competir en el máximo nivel.

Panamá logró su clasificación al Mundial 2026 tras superar la fase final de las eliminatorias de Concacaf, mostrando regularidad, solidez defensiva y una mayor madurez competitiva en condición de visitante.

Esa fase final se disputó en el Grupo A, donde Panamá compitió contra El Salvador, Guatemala y Surinam, un tramo en el que el equipo sostuvo la pelea por el liderato hasta la última jornada y terminó asegurando el boleto directo al cerrar con un triunfo ante El Salvador, resultado que, combinado con otros marcadores del grupo, confirmó su clasificación a la Copa del Mundo 2026.

El proceso, liderado por Christiansen, ha priorizado la continuidad del grupo, el trabajo físico y el fortalecimiento mental del plantel.

En la Copa del Mundo, la selección panameña quedó ubicada en el Grupo L, junto a Ghana, Selección de fútbol de Croacia y Selección de fútbol de Inglaterra. Su debut será el 17 de junio en Toronto, frente al conjunto ghanés.

Sudáfrica, dirigida por Hugo Broos,
Sudáfrica, dirigida por Hugo Broos, será uno de los principales rivales de preparación antes del Mundial, donde Panamá enfrentará también a Croacia e Inglaterra. REUTERS/Esa Alexander

Posteriormente, enfrentará a Croacia y cerrará la fase ante Inglaterra, en sedes que forman parte del circuito canadiense y estadounidense del torneo.

Del lado sudafricano, los conocidos como Bafana Bafana estarán comandados por el técnico belga Hugo Broos, y figuran en la posición 60 del ranking FIFA de enero, mientras que Panamá aparece en el puesto 33, reflejando el crecimiento sostenido del equipo centroamericano en los últimos años.

Sudáfrica participará por cuarta vez en un Mundial, tras sus presencias en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, edición en la que fue anfitriona. Además, será protagonista del partido inaugural del torneo ante México, el 11 de junio, en el Estadio Azteca.

Boletos

En paralelo al calendario deportivo, también se han activado los preparativos logísticos para el desplazamiento de la afición panameña.

Copa Airlines inició la venta
Copa Airlines inició la venta de boletos especiales, mientras Canadá autorizó 30 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto. REUTERS/Enea Lebrun

Desde hoy, Copa Airlines inició la comercialización de boletos especiales para los trayectos vinculados al Mundial. Además, las autoridades de Canadá autorizaron 30 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto, con el objetivo de facilitar el traslado de hinchas, delegaciones y personal técnico durante la fase de grupos.

Este refuerzo en la conectividad aérea busca evitar cuellos de botella en temporada alta y responder a la creciente demanda generada por la clasificación panameña, que ha despertado un renovado interés entre los aficionados.

Temas Relacionados

PanamáSelección de Fútbol de PanamáSudáfricaMundial 2026Thomas Christiansen

Últimas Noticias

Embajadora suiza reafirma interés en colaboración energética y minera con República Dominicana

Durante una visita oficial al Ministerio de Energía y Minas, la embajadora de Suiza en República Dominicana, Rita Hämmerli-Weschke, subrayó el potencial de ambos países para ampliar la cooperación en sectores clave de la economía

Embajadora suiza reafirma interés en

La cifra de muertes en accidentes viales supera las 130 tras choque fatal de motociclista con autobús

Un reporte actualizado del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señala que la cantidad de personas fallecidas y heridas en siniestros de tránsito continúa en ascenso durante los primeros meses del año en el país

La cifra de muertes en

El 69.3% de la población de El Salvador reporta pérdidas de ingresos por desastres climáticos, según el Banco Central de Reserva

La encuesta nacional de inclusión y educación financiera revela una amplia afectación en los ingresos, especialmente en zonas rurales, donde el 76.1% reconoce haber sufrido daños económicos causados por fenómenos como inundaciones, sequías o deslaves

El 69.3% de la población

Migración reporta el retorno de cinco mil guatemaltecos el primer mes de 2026

La llegada de personas con habilidades técnicas provenientes de Estados Unidos y México genera nuevas oportunidades para su inserción económica, gracias a una estrategia oficial que reconoce su experiencia y facilita procesos de certificación

Migración reporta el retorno

Alza de enfermedades respiratorias en El Salvador: experto advierte sobre la importancia de la prevención

El neumólogo Manuel López afirmó que las consultas por infecciones respiratorias se mantienen en aumento en El Salvador y que el fenómeno, antes estacional, ahora es permanente.

Alza de enfermedades respiratorias en

TECNO

Así es ‘Bolt’: el robot

Así es ‘Bolt’: el robot humanoide que corre como atleta y alcanza los 10 metros por segundo, según sus creadores

Spotify incorpora letras sin conexión, traducciones y vista previa de canciones

Del holograma de Gustavo Cerati a más de 4.000 paneles antieco en conciertos y recitales: la tecnología en Colombia

Con este truco secreto de WhatsApp sabrás si alguien entró a tu cuenta

UNICEF solicita que se penalice el uso de la inteligencia artificial para generar contenido sexual infantil

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo visitará Zayn Malik Latinoamérica?

¿Cuándo visitará Zayn Malik Latinoamérica? Estas son las fechas de su próxima gira

Kanye West tenía celos de Lewis Hamilton durante su matrimonio con Kim Kardashian

Así nació el mito de la tapa de Animals: el día que Pink Floyd perdió su cerdo inflable y causó caos en Londres

Tom Hiddleston dio pistas sobre la nueva película de Marvel y la transformación de Loki en esta nueva etapa

Anne Hathaway pide a los fans llegar con “sus mejores outfits” al estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′

MUNDO

Arabia Saudita refuerza su control

Arabia Saudita refuerza su control sobre Yemen tras la salida de Emiratos Árabes Unidos

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos

Israel intensificó bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el Líbano

De los satélites a la soberanía: la silenciosa estrategia espacial de China en América Latina

Represión en Irán: el régimen confisca bienes y persigue activistas tras las protestas masivas