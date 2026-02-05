Selección de Panamá jugará dos amistosos en África antes de su debut en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Thomas Christiansen viene de empatar 1-1 ante Bolivia en La Paz y perder ante México por autogol en enero. Gary A. Vasquez

La Selección de fútbol de Panamá ya tiene definido uno de sus principales bloques de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con dos partidos amistosos ante Selección de fútbol de Sudáfrica durante la fecha FIFA de marzo, en una gira que marcará un hito histórico para el fútbol panameño.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen viajará al continente africano para disputar dos encuentros programados para el viernes 27 y el martes 31 de marzo, en sedes que aún están por confirmarse.

Será la primera vez que la selección mayor panameña dispute partidos oficiales o amistosos en África, una experiencia inédita que apunta a fortalecer su preparación internacional.

Más allá del valor simbólico, los duelos ante Sudáfrica tienen un peso estratégico. El combinado africano presenta características físicas, tácticas y de intensidad similares a las de Selección de fútbol de Ghana, uno de los rivales de Panamá en la fase de grupos del Mundial.

El cuerpo técnico considera que este tipo de pruebas es clave para medir el nivel real del plantel ante selecciones de alto rigor competitivo.

No será, sin embargo, el primer cruce entre ambas selecciones. Panamá y Sudáfrica se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Oro 2005, en un partido disputado en el entonces Reliant Stadium de Houston, que terminó empatado 1-1 y se resolvió en penales a favor del conjunto canalero por 4-3.

Panamá debutará en el Mundial 2026 el 17 de junio en Toronto frente a Ghana, como parte del Grupo L. Cortesía Fepafut

La gira africana se suma a una serie de amistosos disputados recientemente como parte del proceso mundialista.

En enero, Panamá enfrentó a Selección de fútbol de Bolivia en territorio sudamericano, con un empate 1-1 en La Paz. Días después, recibió a Selección de fútbol de México en suelo panameño, en un encuentro que perdió en los minutos finales tras un autogol, en un partido que dejó sensaciones mixtas en el cuerpo técnico.

Estos partidos han servido para consolidar una base de jugadores y ajustar detalles tácticos, especialmente en defensa y transición ofensiva, áreas que han sido señaladas internamente como prioritarias para competir en el máximo nivel.

Panamá logró su clasificación al Mundial 2026 tras superar la fase final de las eliminatorias de Concacaf, mostrando regularidad, solidez defensiva y una mayor madurez competitiva en condición de visitante.

Esa fase final se disputó en el Grupo A, donde Panamá compitió contra El Salvador, Guatemala y Surinam, un tramo en el que el equipo sostuvo la pelea por el liderato hasta la última jornada y terminó asegurando el boleto directo al cerrar con un triunfo ante El Salvador, resultado que, combinado con otros marcadores del grupo, confirmó su clasificación a la Copa del Mundo 2026.

El proceso, liderado por Christiansen, ha priorizado la continuidad del grupo, el trabajo físico y el fortalecimiento mental del plantel.

En la Copa del Mundo, la selección panameña quedó ubicada en el Grupo L, junto a Ghana, Selección de fútbol de Croacia y Selección de fútbol de Inglaterra. Su debut será el 17 de junio en Toronto, frente al conjunto ghanés.

Sudáfrica, dirigida por Hugo Broos, será uno de los principales rivales de preparación antes del Mundial, donde Panamá enfrentará también a Croacia e Inglaterra. REUTERS/Esa Alexander

Posteriormente, enfrentará a Croacia y cerrará la fase ante Inglaterra, en sedes que forman parte del circuito canadiense y estadounidense del torneo.

Del lado sudafricano, los conocidos como Bafana Bafana estarán comandados por el técnico belga Hugo Broos, y figuran en la posición 60 del ranking FIFA de enero, mientras que Panamá aparece en el puesto 33, reflejando el crecimiento sostenido del equipo centroamericano en los últimos años.

Sudáfrica participará por cuarta vez en un Mundial, tras sus presencias en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, edición en la que fue anfitriona. Además, será protagonista del partido inaugural del torneo ante México, el 11 de junio, en el Estadio Azteca.

Boletos

En paralelo al calendario deportivo, también se han activado los preparativos logísticos para el desplazamiento de la afición panameña.

Copa Airlines inició la venta de boletos especiales, mientras Canadá autorizó 30 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto. REUTERS/Enea Lebrun

Desde hoy, Copa Airlines inició la comercialización de boletos especiales para los trayectos vinculados al Mundial. Además, las autoridades de Canadá autorizaron 30 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto, con el objetivo de facilitar el traslado de hinchas, delegaciones y personal técnico durante la fase de grupos.

Este refuerzo en la conectividad aérea busca evitar cuellos de botella en temporada alta y responder a la creciente demanda generada por la clasificación panameña, que ha despertado un renovado interés entre los aficionados.