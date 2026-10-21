Preocupación, incertidumbre y tristeza en los hogares: la visión de tres analistas sobre el ánimo de los argentinos

La desocupación aparece entre los principales factores de preocupación

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El desánimo, la incertidumbre por la situación económica y la preocupación por el futuro son los rasgos que predominan en el humor social y, sobre ellos, se desarrollará la próxima campaña electoral en la Argentina. En ese escenario, los argentinos no quieren un regreso al pasado pero, a la vez, no dejan de tener exigencias que van más allá del orden macroeconómico.

Esas fueron las principales conclusiones de un panel sobre “Situación político-social” llevado a cabo durante el Simposio Internacional de Economía organizado por la Universidad de Tel Aviv, en el que expusieron los analistas Lara Goyburu, directora de la consultora Management & Fit, Alejandro Catterberg, presidente de Poliarquía Consultores, y Ana Iparraguirre, directora de Dynamis Consulting.

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Los tres expertos pusieron el foco en cómo ese sentimiento de incertidumbre impacta en la economía cotidiana y cuál será su efecto político sobre las próximas elecciones. Para Goyburu, el deterioro del ánimo colectivo tiene una explicación concreta en la vida diaria. “La desocupación es el principal problema y la inseguridad empieza a ganar importancia”, sostuvo. Aun así, señaló que las inquietudes más extendidas siguen vinculadas con la economía cotidiana.

La directora de Management & Fit advirtió que el impacto del ajuste recae de modo particular sobre las mujeres. Según explicó, suelen estar a cargo de la administración de los recursos familiares, las tareas de cuidado y, en numerosos casos, hogares monomarentales. “Los recortes en salud, educación y atención a personas mayores las afectan. Además, cargan con gran parte del sostén emocional y detectan primero la angustia familiar”, señaló.

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Alejandro Catterberg, Ana Iparraguirre y Lara Goyburu

“Cargan con gran parte del sostén emocional y detectan primero la angustia familiar”, afirmó Goyburu. La analista observó, además, que el enojo todavía no se ubica entre las emociones más referidas en los relevamientos, una situación que asoció con la paciencia, la expectativa o la desmovilización.

Sin retorno a la dinámica política del pasado

Catterberg ubicó el escenario actual en una secuencia distinta de las crisis recientes. “En 2001 explotó la economía y en 2023 lo que explotó fue la sociedad. Hoy estamos entrando en una nueva etapa”, planteó el presidente de Poliarquía.

El consultor consideró que la Argentina ya no transita “la lógica pendular de los últimos 20 años” y que no habrá una vuelta al punto de partida. Su diagnóstico incluyó un escenario económico con aumento de las exportaciones, cambios sociales y “la crisis de las dos coaliciones que dominaron la política nacional en los últimos años.”

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En ese contexto, Catterberg cuestionó que el Gobierno encuentra dificultades en “errores propios, internas, se dedica a complicarse la vida solito. Fascinado con pegarse tiros en los pies, tal como le ocurrió en 2025 y Trump tuvo que salir a salvarlo”

La estabilidad macroeconómica no alcanza

A su turno, Iparraguirre sostuvo que existe una distancia creciente entre los indicadores económicos y la percepción social. “Cada vez más la macroeconomía está desacoplada de cómo se siente la gente”, afirmó la analista, para quien una mejora de las variables macroeconómicas no garantizará por sí sola la reelección del oficialismo. “La gente pide más”, dijo.

La analista describió un sistema político con dos polos, el peronismo y La Libertad Avanza, y un espacio intermedio que aún no encuentra una representación definida. Desde esa perspectiva, identificó dos “fantasmas” electorales para el Gobierno rumbo a 2027: “Para el Gobierno hay dos fantasmas: que aparezca el que representa al centro y que haya sorpresa en las PASO”.

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Iparraguirre interpretó que el impulso oficial para eliminar las PASO busca acotar la oferta electoral ante las dificultades para ampliar su propuesta. También remarcó que la ciudadanía expresa desconfianza cuando se le consulta qué puede hacer el Estado por ella.

“La gente pide cambio dentro del sistema, no por fuera de la democracia”, sostuvo. Según su análisis, las derechas conectan con ese reclamo, aunque la demanda no implica un regreso a las sociedades conservadoras del pasado, sino la expectativa de que las personas puedan cumplir sus objetivos.

Deuda, crecimiento y reservas

En el mismo simposio, el economista Ricardo Arriazu cuestionó la política de acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sostuvo que el país cuenta con una cosecha récord, mayor producción de hidrocarburos, ingresos de la minería y términos de intercambio favorables, por lo que podría expandirse por encima del 5% anual. Sin embargo, afirmó que la compra de divisas por parte de la autoridad monetaria limita esa posibilidad: “Deberíamos estar creciendo arriba del 5 y estamos estancados creciendo menos del 2”, señaló.

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Arriazu también vinculó esa restricción con la falta de confianza que arrastra la Argentina. Aunque estimó que la deuda neta del sector público representa 37 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), sostuvo que el país debe acumular reservas porque los mercados no le otorgan credibilidad. “Nuestro nivel de deuda comparado con el resto del mundo es nada. El problema es que nadie nos cree. Somos estafadores seriales”, afirmó el economista.

En contraste con el planteo de Arriazu, el director del BCRA, Martín Vauthier y asesor del ministerio de Economía defendió la acumulación de reservas. El funcionario sostuvo que la entidad compró cerca de USD 40.000 millones al sector privado desde el inicio de la actual gestión, de los cuales alrededor de USD 15.000 millones corresponden a 2026. “Esta compra de reservas récord se hizo eliminando restricciones cambiarias”, afirmó durante el simposio.

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Vauthier también colocó la recuperación de la credibilidad como un eje del programa económico. Señaló que las reservas netas pasaron de un saldo negativo superior a USD 11.000 millones a fines de 2023 a un resultado positivo superior a USD 12.000 millones, mientras que se eliminaron los pasivos remunerados del BCRA. Sobre la inflación interanual de 33% registrada en septiembre, sostuvo que “hay orden fiscal, hay orden monetario. Esas son las condiciones para que la inflación siga bajando”.