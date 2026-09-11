Opinión

Presente gelatinoso: ¿y el futuro?

Javier Milei piensa en la reelección. Ni la oposición dialoguista consigue alinearse, ni el peronismo consigue aún su líder. Mientras tanto, crecen las evidencias de las crisis económica y educativa

Un joven sentado en el suelo junto a una mochila y una cerca de malla metálica, frente a un edificio de ladrillos.
Los adolescentes viven inmersos en una sociedad que no les ofrece esperanzas en un futuro mejor (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Qué difícil es hoy definir escenarios en Argentina y en el mundo, especialmente en occidente. Obvio que hay países que no encuadran con esta definición, pero algunos, como Francia, cuna del anhelo de una sociedad vivible, fue perdiendo sus banderas insignias, especialmente las de igualdad y solidaridad. Queda aún flameando la de la libertad.

Somos testigos -con poca conciencia- de un cambio de época. Podría decirse que la política es la que menos se ha anoticiado de esto. Los intelectuales -no todos- brillan por su ausencia. Por suerte, Infobae pudo conversar con dos de ellos.

PUBLICIDAD

Uno de ellos es el politólogo Hugo Quiroga, quien acaba de presentar en la Embajada de Francia “La negación del olvido”, aportando el prólogo para Latinoamérica. “No hay escenarios delimitados ni concretos, hay un gran escenario gelatinoso donde las cosas se están moviendo, pero no están cambiando radicalmente en los factores que distribuyen el poder. Milei no está en un buen momento. Hay ya una situación más abierta de manifestaciones de la ciudadanía a nivel no organizado, no institucional, pero sí en la calle”, indica.

Quiroga permite realizarnos preguntas necesarias dentro de ese escenario político gelatinoso. Por ejemplo: la oposición dialoguista, ¿puede resguardarse sin un líder o queda a merced de qué o de quién? La oposición no dialoguista, principalmente la del peronismo, tampoco está encontrando un líder. ¿Puede entonces unirse sin un líder? Y de no ser así, ¿para quién juega?

PUBLICIDAD

En este escenario gelatinoso, vemos que ni la oposición dialoguista consigue alinearse, ni el peronismo consigue aún su líder.

Las puertas al 2027 están abiertas, tanto para Milei y su continuidad como para una oposición que lo reemplace, cuyas características aun no conocemos. ¿Y otro outsider? Aún no se ve.

No quiero dejar pasar lo ocurrido el domingo pasado en Marcos Juárez (Córdoba). Es un pequeño ejemplo que quiero atreverme a leerlo. Ganó un líder peronista que no lo hace desde el partido ni reivindicándolo, sino con un realineamiento de sectores de personas con distintas miradas políticas que se unieron para llevarlo a la intendencia, tras detectar los problemas que los unen, y que confían en que Germán Font resolverá. Ese escenario es pequeño, pero creo que no es descartable: el de gente que se une con sensibilidades políticas diferentes ante el hartazgo de la política tradicional, incluido Milei.

Si lo de Marcos Juárez marca un kilómetro cero, sería el de algo distinto, nuevo, no lo tradicional.

También Infobae conversó con Emilio Tenti Fanfani, sociólogo experto en educación, ante el resultado de las pruebas Pisa 2025. “Lo que más me llamó la atención es la caída en los países occidentales frente al progreso/mantenimiento de los de Asia. Me inclino por pensar en un problema cultural estructural más que pedagógico. El tiempo que existía en forma tripartida con pasado, presente y futuro, se vino abajo. Hoy vivimos en Occidente en una especie de presente absoluto. El pasado no le interesa a nadie. El futuro es incierto, ya no es una promesa. ¿Qué les ofrecen a los jóvenes de hoy las sociedades actuales? En vez de ser la salvación, el progreso, la justicia, la igualdad, les ofrece una sociedad dónde el futuro es la guerra, incluso el presente", analizó.

El futuro no los tracciona ni los impulsa a hacer esfuerzos: “¿Para qué los voy a hacer? ¡Vivamos la vida hoy!”

El planteo de Tenti Fanfani lleva a preguntarnos si para la juventud que vive en la inmediatez del presente, lo educativo sigue siendo atractivo.

Ahora bien, sin lo educativo, ¿cuál es el camino que les permite la satisfacción del consumismo ya?

Si el desafío hoy pasa por construir futuro contradiciendo ese inmediatismo en el que parecen sumergirse los jóvenes -añado- dentro de un escenario gelatinoso, lo que queda claro -al menos a esta cronista- es que la salida individual no es alternativa. Al contrario: lo obtura. Los grandes cambios siempre los protagoniza la sociedad y, en general, siempre la política va detrás. Y la sociedad necesita para ello un nosotros. Sin este pronombre personal de la primera persona plural, es imposible.

La Sastrería de Raúl Timerman analizó a Rodrigo Zarazaga, jesuita, hosco, politólogo, figura que cruza territorio y academia, pobreza y élites, religión y política, sin terminar de encajar en ninguno de los casilleros habituales. Así fue presentado. Este sacerdote, voz de la conciencia política, el 5 de agosto pasado convocó a construir una coalición de los argentinos de bien. Dijo que “la política tiene que ser una vocación, la de transformar la realidad para el bien común de todos”.

“Creo que hay que incentivarla en vez de destruirla”, advirtió. Y aportó un dato (al 2026) a través del Instituto Universitario CIAS, a propósito de la inmediatez que viven los jóvenes en este caso en los barrios populares: el 40% de los consultados dice que en sus hogares se recortó el alimento. El 57% dice que debieron pedir plata prestada (respuesta múltiple), 68% a familiares/amigos, 39% a prestamistas.

En cuanto a la escolaridad, el 42% de los jóvenes encuestados de entre 19 y 24 años abandonaron la escuela. De los que asisten, el 59% tiene sobre-edad.

No solo el presente de la política transita un escenario gelatinoso, también la sociedad.

Temas Relacionados

EducaciónJavier MileiElecciones 2027Últimas noticias

Últimas Noticias

Otra vez la disyuntiva desarrollo o medio ambiente

Un proyecto de ley en tratamiento establece sanciones de hasta 15 años de cárcel por daños ambientales derivados de negligencia

Otra vez la disyuntiva desarrollo o medio ambiente

Detrás de PISA: Determinantes del desarrollo y aprendizaje desde la primera infancia

Las brechas que reflejan las pruebas a los 15 años se asocian con la inversión estatal en los primeros mil días y con condiciones socioeconómicas y biológicas previas, más que con la secundaria

Detrás de PISA: Determinantes del desarrollo y aprendizaje desde la primera infancia

¿Puede un “búnker-refugio” dinamizar la confianza de largo plazo en Argentina, en un contexto de continua inestabilidad sin plan a futuro?

La iniciativa concebida como refugio ante escenarios extremos plantea evolucionar hacia desarrollos de energía, alimentos, tecnología y servicios en Mendoza, en un contexto de trabas al crédito para emprendimientos tradicionales

¿Puede un “búnker-refugio” dinamizar la confianza de largo plazo en Argentina, en un contexto de continua inestabilidad sin plan a futuro?

Sarmiento, más allá del maestro

No fue un pensador que dejó apuntes, fue alguien que gobernó con lo que había escrito

Sarmiento, más allá del maestro

El Niño encuentra a América Latina vulnerable

El ENFEN anticipa lluvias por encima de lo normal en el norte y menores en la zona andina, mientras el calentamiento del mar altera la distribución de la anchoveta, según reportes de SERFOR

El Niño encuentra a América Latina vulnerable

DEPORTES

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

El Tribunal de Disciplina hizo oficial el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: el primer paso que dio

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

“De chiquito era de River”: un multicampeón con Boca reveló la disputa familiar que lo convirtió en hincha del Xeneize

Cruzaron a Lisandro Martínez con la leyenda del fútbol inglés que siempre lo critica: el filoso dardo del argentino

TELESHOW

El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

Juli Poggio habló de las acusaciones de divismo en MasterChef Celebrity: “Es verdad”

Ludovico Di Santo habló del bullying que sufrió por su nombre y reveló por qué eligió uno particular para su hijo

Nico Vázquez lloró al escuchar “The climb” por Avril Lerman en Popstars: “Ella tiene algo”

Duros rumores de separación entre Natalia Pastorutti y su marido Andrés Manini: “Temas monetarios, peleas y gritos”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos ofreció petróleo e inversiones a Cuba a cambio de la salida de Díaz-Canel y la privatización de Cupet

Estados Unidos ofreció petróleo e inversiones a Cuba a cambio de la salida de Díaz-Canel y la privatización de Cupet

Lula da Silva pidió mandatos limitados dentro de la Corte Suprema de Brasil en plena crisis institucional

Guatemala impulsa en REPICA una agenda regional para modernizar los puertos y reforzar la logística centroamericana

Respuesta anticipada ante la sequía: activan fondos de emergencia frente a la sequía para proteger a 22.000 personas en Centroamérica

De EEUU a Canadá o España: Nasralla propone una salida para hondureños sin TPS