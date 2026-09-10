Opinión

¿Qué vida estamos construyendo para nuestros adolescentes?

Argentina registra la tasa de suicidios más alta de su historia y la adolescencia es el rango etario de mayor incidencia en esas estadísticas. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, vale la pena animarnos a mirar el modo en el que vivimos y repensar cómo crear trayectos vitales

Un adolescente se encuentra agachado en la esquina de un cuarto oscuro, cubriéndose el rostro con las manos, vestido con sudadera y pantalones.
Argentina registra una tasa de suicidios de 11,8 cada 100 mil habitantes y los adolescentes son el grupo más vulnerable (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

Según informes del Observatorio de Política Criminal y del Ministerio de Salud, la Argentina registra una tasa de suicidios de 11,8 cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia y por encima del promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud. Por primera vez, esa cifra supera las muertes producidas por otros hechos violentos en el país. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó la situación como alarmante y advirtió que esto exige respuestas urgentes, sostenidas e integrales. La cuestión es todavía más dolorosa cuando observamos que los adolescentes son el grupo más vulnerable y que el fenómeno alcanza edades cada vez más tempranas.

Por eso, en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, propongo una pregunta que puede resultar incómoda, pero necesaria: ¿cómo están viviendo nuestros chicos y qué mundo les estamos proponiendo habitar?

PUBLICIDAD

Tenemos delante un problema colectivo, de salud mental, salud física y también de políticas públicas. Su abordaje es multifactorial y requiere corresponsabilidad. Lejos de la culpa —que paraliza y busca un responsable único allí donde no lo hay—, la responsabilidad compartida permite pensar qué podemos transformar en tanto familias, escuelas, instituciones, sistemas de salud, comunidad y Estado.

Hoy los adolescentes viven rodeados de estímulos. Las redes sociales seducen con múltiples ofertas y una lógica de consumo insaciable, al tiempo que exhiben vidas sin fisuras aparentes: cuerpos perfectos, belleza, viajes, vínculos, experiencias, disfrute, diversión. Todo está en la palma de la mano y, al mismo tiempo, suele resultar inalcanzable. De algún modo, las redes enrejan: hipnotizan en un scrolleo interminable y dejan el éxito del lado de los otros. La exigencia también es enorme: parece que no alcanza con que tengan una pasión, tiene que ser extraordinaria para distinguirse y, a la vez, no quedar afuera. El tema es que todavía están intentando descubrir quiénes van siendo.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se reduce la cantidad de espacios donde encontrarse, desplegar el cuerpo y compartir con sus pares. Incluso la escuela puede convertirse en un lugar insoportable cuando aparecen situaciones de discriminación, exclusión, violencia o indiferencia. Y, a veces, frente al sufrimiento de un adolescente, intentamos resolverle el mundo en vez de acompañarlo a aprender a transitarlo. Al mismo tiempo, atravesados por el miedo y la inseguridad, los adultos restringimos cada vez más su circulación. La protección es necesaria, pero cuando la sobreprotección organiza toda la experiencia, se contrae peligrosamente el margen para construir autonomía.

Mientras tanto, los grandes tampoco solemos ofrecer un modelo tranquilizador. Vivimos atravesados por incertidumbres económicas, laborales y sociales. Trabajamos demasiado, tenemos miedo, estamos cansados. No es solamente lo que decimos. Fundamentalmente es cómo vivimos.

Necesitamos escuchar (y activar) cuando algo se vuelve insoportable. No se trata de prometer una vida sin dolor. Eso no existe. Se trata de que el dolor no tenga que ser soportado en soledad. De que existan adultos disponibles, escuelas capaces de intervenir, familias que puedan pedir ayuda, instituciones que no estén solas frente al desborde y ciudades que ofrezcan espacios socioafectivos más amables para habitar.

También necesitamos construir límites amorosos y potentes: límites que sostengan, que puedan conversarse y construirse con ellos, que les permitan comprender que existen reglas, responsabilidades y consecuencias, pero también que una frustración no significa que el mundo se termine.

En conclusión, tenemos que idear alternativas, otros trayectos vitales. Y para eso la pregunta urgente es qué podemos hacer, entre todos, para construir trayectos vitales que puedan ser habitados.

Porque prevenir también es entramar vínculos, espacios, palabras y posibilidades suficientes para que la vida pueda volver a sentirse posible cuando, por un momento, dejó de serlo.

Temas Relacionados

Día Mundial de la Prevención del SuicidioAdolescentesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El último secretario general: el de Moyano es el próximo sindicato en desaparecer

El cambio tecnológico no es optativo: no lo fue para el ascensorista, no lo es para el peajista, no lo será para el camionero

El último secretario general: el de Moyano es el próximo sindicato en desaparecer

Cuando la fuerza remplazó al derecho

La acordada del 10 de septiembre de 1930 se dictó tras la disolución del Congreso y el avance sobre las provincias, y fijó pautas para aceptar decisiones de autoridades surgidas fuera del marco constitucional

Cuando la fuerza remplazó al derecho

Malvinas en la geopolítica de la hipocresía

¿Cómo ordenar la confusión de declaraciones de los últimos días y cómo interpretar el doble estándar que es el rasgo dominante de estas expresiones?

Malvinas en la geopolítica de la hipocresía

Facultades delegadas

El nuevo Parlamento bicameral, instalado el 28 de julio, ya registró cuatro negativas expresas y la mayoría opositora se impuso incluso en dos grupos dirigidos por legisladores del oficialismo

Facultades delegadas

El detector de mentiras

“Me quiero morir en cámara”, me dijo la primera vez que lo internaron. Existe algo entre los finales y la muerte, y son las preguntas. Chiche tenía de todo

El detector de mentiras

DEPORTES

Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

El debut de Maradona y un Superclásico en la final: a 50 años de un torneo apasionante que estuvo a punto de no jugarse

Santa Fe se prepara para recibir a más de 4 mil atletas en los Juegos Suramericanos 2026

Lo promovió el descubridor de Riquelme, se retiró a los 25 años y se convirtió en un conocido periodista: “Una buena nota es como un gol”

Una tenista argentina jugó apenas 17 minutos en el US Open y recibió una fuerte multa: cuánto deberá pagar

TELESHOW

Marina Calabró recordó a su padre y reveló una desconocida anécdota suya durante su viaje de egresados

Marina Calabró recordó a su padre y reveló una desconocida anécdota suya durante su viaje de egresados

Habló Costa desde la clínica tras su paso por terapia intensiva: “Agradezco a los que rezan por mí”

Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas: quién fue la última eliminada

Mery del Cerro contó cómo fue la despedida de soltera de Lali y se refirió a la ausencia de Gimena Accardi

Yanina Zilli recordó sus romances desconocidos con Luis Miguel, Diego Maradona y Martín Palermo: “Él estuvo perfecto”

INFOBAE AMÉRICA

Mahsa Amini ‘in memoriam’

Mahsa Amini ‘in memoriam’

La IA, la robótica y las próximas revoluciones económica, militar y política

Una ONU para un mundo que cambió

El precio del petróleo se mantiene por encima de los USD 100 ante la escalada de ataques iraníes en el estrecho de Ormuz

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra un centro comercial en Ucrania: al menos dos muertos y 20 heridos