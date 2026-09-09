Tutela sindical y sus límites: importante decisión judicial

La sentencia dictada el 3 de agosto de 2026 en el Expte. N° 204024/20 ofrece un caso paradigmático (Imagen ilustrativa Infobae)

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La protección de la libertad sindical constituye uno de los pilares del derecho colectivo del trabajo argentino. La Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551, reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece garantías destinadas a preservar el ejercicio de los derechos sindicales frente a conductas que pretendan obstaculizarlos o impedirlos. Su utilización, sin embargo, debe enmarcarse en los límites de su naturaleza y finalidad, conforme a los principios constitucionales que reconocen los derechos “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”.

La sentencia dictada el 3 de agosto de 2026 en el Expte. N° 204024/20 ofrece un caso paradigmático para reflexionar sobre dos cuestiones que, aunque parecen simples en su enunciación teórica, presentan complejidades considerables en su aplicación práctica: los límites de la acción de tutela sindical del artículo 47 y la inexistencia de privilegios laborales derivados de la mera titularidad de un cargo gremial.

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Los hechos del caso pueden sintetizarse así: el actor se desempeñaba como Agente de Propaganda Médica (APM) conforme al CCT 119/75. Era secretario general del Sindicato de Visitadores Médicos de la seccional Corrientes y fue electo como secretario de Interior de la conducción nacional. En esa doble condición, interpuso acción de tutela sindical alegando conducta discriminatoria antisindical de su empleadora, consistente en la retención de haberes, el cambio de especialidad (de cardiología a pediatría), la falta de invitación a reuniones de trabajo y la privación de elementos necesarios para cumplir sus funciones.

El sentenciante rechazó íntegramente la demanda y el decisorio delimita el campo de aplicación de la tutela sindical: preserva la acción del artículo 47 para su finalidad específica, impidiendo su desnaturalización como vía genérica para reclamos laborales, y reafirma que el representante gremial no goza de privilegios frente a condiciones de trabajo comunes a todo el personal.

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La acción del artículo 47 de la Ley 23.551: una herramienta específica que no debe desvirtuarse

El artículo 47 de la Ley 23.551 establece con claridad meridiana que “todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente (...) a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical”. Se trata de una vía procesal diseñada para proteger el ejercicio de la libertad sindical frente a conductas que impidan u obstaculicen dicho ejercicio. Su finalidad se agota en el cese del comportamiento antisindical, lo que presupone, naturalmente, la existencia efectiva de tal comportamiento. En el caso bajo análisis, la sentencia efectúa una delimitación precisa del objeto de la demanda, y el juez señala que: “la demanda se plantea con el objeto concreto de la tutela sindical de que se respete la integridad de los haberes disponiendo que la empresa los abone en forma inmediata todos los items que lo integran”. A partir de esta definición del objeto, establece la metodología de análisis que empleará: “En base a TAL objeto preciso de tutela sindical se analizarán los hechos que se le endilgan a la empresa demandada para determinar si existe una conducta antisindical que deba ser condenada conforme las previsiones de la ley 23551”. El actor pretendía, en esencia, el cobro de diferencias salariales y la integración de haberes (un reclamo típicamente laboral, de contenido patrimonial), pero canalizaba esa pretensión a través de la acción de tutela sindical del artículo 47, que tiene un objeto completamente diverso: el cese de una conducta antisindical. La sentencia procede a examinar los hechos que el actor invocaba como conducta antisindical y concluye que, en realidad, se trataba del ejercicio legítimo del poder de dirección y control del empleador: solicitar rendición de cuentas por gastos, justificar visitas médicas, informar sobre el uso de la tarjeta corporativa y reportar actividades, como lo hacían todos los APM de la empresa. Así, el actor intentó revestir de carácter antisindical requerimientos ordinarios amparados por la Ley de Contrato de Trabajo; pedirle que justifique sus visitas, rinda cuentas y reporte su actividad diaria no constituye persecución sindical, sino gestión como empleador. En el fallo se concluye en que “la totalidad de los hechos expuestos precedentemente como realizados en ‘contra’ del actor, no fueron mínimamente probados” y que “la posición en que se coloca el actor ante los reclamos efectuados por la demandada hasta pueden demostrar hechos contradictorios que por carencia de pruebas resultan insuficiente para considerar que existió por la empleadora una conducta discriminatoria, persecutoria y antisindical”. Un aspecto particularmente valioso de la sentencia es la reafirmación del deber de colaboración del trabajador, aun cuando este tenga un cargo gremial. El juez señala expresamente: “El deber de colaboración del trabajador consistía en dichas misivas, en contestar suficientemente los requerimientos de la empleadora y si alguna cuestión hubiera dado motivos o sea causa de la realización de actos que pudieran significar una cuestión antisindical, DEBIÓ el trabajador hacerlo valer por los medios legales que posee a su alcance ejerciendo justamente su función sindical, MÁS AÚN con los cargos que posee dentro de la institución que representa”. Este pasaje reafirma que la investidura sindical no exime al trabajador de sus obligaciones contractuales de colaboración y buena fe. A la vez, quien ocupa cargos de máxima jerarquía gremial cuenta con los medios institucionales adecuados para denunciar una eventual conducta antisindical. El juez advierte que “la misma conducta del actor se contrapone con lo que es normal para un representante sindical provincial con larga trayectoria”. En efecto, el actor nunca formuló reclamo ante organismos administrativos laborales (como la Subsecretaría de Trabajo provincial) ni dio participación al sindicato nacional en los supuestos hechos antisindicales que denunciaba. Esta omisión resulta particularmente elocuente tratándose de quien reviste los cargos de secretario general de la seccional provincial y secretario interior de la conducción nacional. La acción del artículo 47 de la Ley 23.551 constituye una herramienta procesal para proteger la libertad sindical y debe reservarse al cese de conductas que efectivamente impidan u obstaculicen el ejercicio de los derechos sindicales. Utilizarla para canalizar pretensiones esencialmente laborales desnaturaliza el instituto y debilita su función protectoria. En la acción iniciada, el actor no acreditó conducta antisindical alguna: se trató de un conflicto laboral ordinario, vinculado al cumplimiento de prestaciones y al ejercicio de facultades legítimas del empleador, incorrectamente encauzado por la vía del artículo 47. El rechazo de la demanda reafirma que la tutela sindical no es un escudo para sustraerse de las obligaciones contractuales ni una vía para resolver controversias que cuentan con cauces propios en el derecho individual del trabajo.

La condición de representante gremial no genera privilegios ni inmunidad frente a las comunes condiciones de trabajo

Los artículos 48, 50 y 52 de la Ley 23.551 configuran un sistema de protección para los representantes sindicales que les garantiza estabilidad en el empleo durante el ejercicio de su mandato y por un año posterior a su cese. El artículo 52, en particular, establece que los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 no podrán ser despedidos, suspendidos ni se podrán modificar sus condiciones de trabajo si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía. Sin embargo, esta protección no equivale a inmunidad absoluta frente al poder de dirección del empleador, ni crea un “status” laboral diferenciado respecto de las condiciones de trabajo que son comunes a todo el personal. La protección sindical tiene una finalidad precisa: evitar que el ejercicio de la función gremial sea obstruido mediante represalias patronales. Al examinar el denominado “Primer hecho”, relativo a la exigencia empresarial de explicar por qué el actor visitaba solo 2 médicos por día “cuando todos deben hacer 15”, el juez consideró la alegación de que se le “MODIFICAN UNILATERALMENTE sus condiciones de trabajo” y su razonamiento fue coherente con que si la empresa exige 15 visitas médicas diarias a todos los Agentes de Propaganda Médica, dar el mismo trato al representante sindical no constituye modificación unilateral de condiciones de trabajo ni conducta discriminatoria, sino igualdad de trato. Otro aspecto relevante del fallo se vincula con los descuentos por “visitas no realizadas”. La Cámara, al resolver el incidente cautelar previo, ya había sentado un criterio que el juez de primera instancia recoge y aplica: “como toda retribución por rendimiento, se pierde cuando no se trabaja” y “el trabajador debió aportar el reporte de visitas -como de haberlas realizado. Es su responsabilidad el presupuesto de hecho para la procedencia de su derecho”. La empresa demandada justificó los descuentos señalando que del fichero de actividad del actor surgía que “no está reportando ni el contacto ni la promoción de un sólo médico desde hacía 75 días corridos”. Asimismo, precisó que los descuentos tenían “como base su desempeño con respecto al realizado por todos los compañeros de la Delegación Corrientes”. El fallo también distingue lo que es la “actuación” a título personal respecto de la representación gremial, y considera que la misma ha sido “a modo personal, como empleado de la firma y no ejerciendo la representación gremial”. Esta constatación resulta relevante: al responder las misivas de la empleadora, el actor se presentó como trabajador individual y no como representante sindical. Si no invocó su condición gremial ni vinculó los requerimientos con su actividad sindical, difícilmente pueda sostener luego que esos mismos requerimientos constituían una conducta antisindical. El representante sindical es, por definición, representante de sus compañeros, y la defensa de sus intereses colectivos presupone que comparte las condiciones de trabajo de la categoría. Si un representante sindical pretendiera que las condiciones de trabajo comunes a todo el personal —por ejemplo, la exigencia de realizar 15 visitas médicas diarias o la obligación de reportar actividades— no le son aplicables por su condición gremial, reclamaría en los hechos un trato “preferencial” para sustraerse de las reglas que rigen a los trabajadores a quienes representa. Esa pretensión carece de sustento normativo y contradice la esencia de la función representativa: el dirigente debe compartir las condiciones, cargas y deberes laborales de sus compañeros, pues solo desde esa comunidad de situación puede ejercer genuinamente la defensa de sus intereses colectivos. El artículo 53 inciso i) de la Ley 23.551 tipifica como práctica desleal “despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales (...) cuando las causas del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal.” La norma, leída a contrario sensu, proporciona un criterio decisivo: cuando las medidas adoptadas por el empleador son de aplicación general y simultánea a todo el personal, no constituyen práctica desleal ni conducta antisindical, aun cuando alcancen al representante gremial. En el caso analizado, las exigencias de la empresa —reportar visitas, justificar gastos y cumplir con el estándar de rendimiento— eran las mismas para todos los Agentes de Propaganda Médica. La sentencia insiste reiteradamente en el incumplimiento de la carga probatoria por parte del actor: “La parte actora no ha cumplido con su actividad probatoria sobre los hechos que tienen estricta y directa relación con una conducta que se atribuye a la empresa que signifique una discriminación o tenga relación con la actividad sindical”. Este señalamiento resulta coherente con todo el desarrollo previo: dado que las condiciones y requerimientos eran generales, se fundaban en el ejercicio legítimo del poder de dirección y respondían a incumplimientos objetivos, mientras el actor había respondido a título personal sin invocar su condición sindical, correspondía al demandante demostrar una motivación antisindical subyacente. Esa carga no fue satisfecha.

Conclusión

La sentencia comentada constituye un aporte significativo a la delimitación de la acción de tutela sindical del artículo 47 de la Ley 23.551. En primer lugar, reafirma que se trata de una herramienta procesal específica, concebida para proteger el ejercicio efectivo de la libertad sindical, y no de una vía genérica para canalizar reclamos de naturaleza laboral. Su desnaturalización debilita el instituto y erosiona su fuerza protectoria.

En segundo lugar, la protección que la ley dispensa a los representantes sindicales no implica inmunidad frente al poder de dirección del empleador ni genera un privilegio respecto de las condiciones de trabajo comunes. El representante sindical continúa obligado por los mismos deberes contractuales que cualquier otro dependiente de la empresa. Las exigencias que son de aplicación general y simultánea a todo el personal no se transforman en conducta antisindical por el solo hecho de alcanzar a quien detenta un cargo gremial.

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Por ende, la tutela sindical debe reservarse para los casos en que efectivamente se obstaculiza la libertad sindical; y no genera una condición de excepción frente a las obligaciones que son comunes a todos los trabajadores de una empresa.