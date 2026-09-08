León XIV encabezará en la Catedral un homenaje al papa Francisco durante su visita a la Argentina

El papa León XIV encabezará durante su visita a Buenos Aires un homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana (Foto AP/Andrew Medichini)

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El papa León XIV encabezará durante su visita a Buenos Aires un homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana, el templo que durante 15 años tuvo a Jorge Mario Bergoglio como arzobispo y desde el que comenzó buena parte del camino pastoral que, en marzo de 2013, terminaría llevándolo al Vaticano como el pontífice 266 de la historia, el primero sudamericano.

Según pudo saber Infobae de fuentes vaticanas y eclesiásticas, el homenaje se realizará el lunes 9 de noviembre por la tarde, durante la visita que León XIV hará a la Catedral junto a los obispos argentinos. Allí, el Pontífice encabezará la celebración de las vísperas y un momento de oración, al que seguirá un recuerdo de su antecesor, fallecido en Roma el 21 de abril de 2025. Después de la ceremonia, León XIV compartirá una cena con los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

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El escenario tendrá una carga simbólica difícil de igualar dentro del viaje. Antes de convertirse en Francisco, Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y 2013 y durante esos años la Catedral Metropolitana fue su sede episcopal. Desde allí presidió celebraciones, Te Deum y encuentros de la Iglesia porteña, aunque buena parte de su ministerio se desarrolló también fuera del templo, en villas, hospitales, cárceles y barrios populares. Para León XIV, detenerse allí a recordar a Francisco supondrá rendirle homenaje precisamente en la ciudad y en la Iglesia local de la que surgió el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia.

La Catedral ya se convirtió en uno de los principales lugares de memoria de Francisco tras su muerte. El 21 de abril de 2025 se celebró allí una misa por su fallecimiento y, cinco días después, mientras en Roma se realizaban sus exequias, miles de personas participaron frente al templo de una misa funeral encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, junto con obispos y sacerdotes de distintas diócesis. Un año más tarde, la Plaza de Mayo volvió a ser escenario de actos masivos para recordar a Bergoglio y su legado, mientras la Conferencia Episcopal organizó en Luján el homenaje institucional por el primer aniversario de su muerte.

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La presencia de León XIV añadirá ahora una dimensión distinta a ese recuerdo: ya no será solamente la Iglesia argentina homenajeando a su Papa, sino el sucesor de Francisco recordándolo en la que fue su propia catedral. Argentina es, además, la tierra natal de Bergoglio y el segundo país de la gira sudamericana que llevará a León XIV también por Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita a la Catedral será el cierre de una jornada particularmente intensa. Como adelantó Infobae este lunes al revelar el itinerario tentativo de la visita sobre el que ya trabaja el Vaticano, León XIV comenzará el día en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en la zona del Monumento de los Españoles, después de un recorrido en papamóvil. La agenda, revisada por la última comitiva de avanzada que estuvo en el país la semana pasada, está ya en manos de la secretaría de Estado vaticana para su aprobación final antes de que se haga pública, posiblemente en torno al 18 de este mes.

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El Papa León XIV en la tumba del Papa Francisco

Más tarde, el Pontífice se trasladará al campus papa Francisco de la Universidad Católica Argentina, donde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo, entre ellos empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y trabajadores. Desde allí irá al Palacio San Martín para participar de un encuentro ecuménico e interreligioso y finalmente llegará a la Catedral Metropolitana para las vísperas, la oración y el homenaje a Francisco.

El recuerdo de Bergoglio aparece así incorporado a una agenda que buscará combinar el perfil institucional de una visita de Estado con una fuerte dimensión pastoral. El domingo 8, apenas llegue desde Uruguay, León XIV colocará una ofrenda floral ante el monumento a San Martín, se reunirá con Javier Milei en la Casa Rosada y luego hablará ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y se encontrará con religiosos, sacerdotes, consagrados y seminaristas antes de regresar a Buenos Aires para encabezar por la noche una vigilia con jóvenes, un acto pedido especialmente por el Papa, según reconstruyó Infobae de fuentes vaticanas. Y el miércoles 11, último día de la etapa argentina, visitará el complejo penitenciario de Devoto y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa ante la Virgen patrona de la Argentina antes de partir rumbo a Perú.

En ese recorrido, el homenaje en la Catedral permitirá también establecer un puente entre dos pontificados. León XIV ha evitado desde su elección presentarse como una simple continuidad personal de Francisco, pero ha recogido varios de los grandes ejes que marcaron el pontificado de Bergoglio: la preocupación por los pobres y excluidos, el diálogo entre religiones, la búsqueda de una Iglesia cercana y la insistencia en la paz. Que una de las actividades centrales de su paso por Buenos Aires esté dedicada a recordar a Francisco servirá además para subrayar la continuidad institucional entre ambos pontificados en la tierra natal de su antecesor.

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Llega mañana un influyente cardenal

Eñ Cardenal George Jacob Koovakad (REUTERS/Remo Casilli)

Otra pista sobre el perfil de la visita llegará incluso antes. Invitado por la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles 9 arribará al país el cardenal indio George Jacob Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y durante años uno de los principales responsables de la organización de los viajes papales. Koovakad tendrá entre sus tareas la preproducción del encuentro interreligioso que, según la agenda tentativa de León XIV, el Pontífice encabezará durante su estadía porteña en el Palacio San Martín.

El cardenal, que se reunirá con el jefe de Gobierno Jorge Macri y con el secretario de Culto de la Nación Agustín Caulo, tendrá además otras actividades en Buenos Aires, entre ellas una visita prevista a la Universidad Católica Argentina. Su llegada más de un mes antes que León XIV es una señal del peso que tendrá el diálogo con otras confesiones dentro del programa. Koovakad dirige actualmente el organismo encargado de las relaciones de la Santa Sede con las religiones no cristianas y desde 2021 tuvo un papel central en la preparación de los viajes internacionales de Francisco.

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León XIV, en aviones de Aerolíneas Argentinas

Con la agenda del Papa ya definida, como adelantó Infobae, todavía resta cerrar otro elemento clave de la logística: qué aviones trasladarán al Pontífice durante el tramo sudamericano de la gira. Por el momento, la hipótesis más probable es que un avión de Aerolíneas Argentinas viaje el domingo hasta Montevideo para buscar a León XIV y trasladarlo hasta el Aeroparque Jorge Newbery, donde comenzaría formalmente la etapa argentina de la visita. La compañía de bandera aparece también como la principal candidata para llevar posteriormente al Pontífice desde Buenos Aires hacia Perú, siguiente escala de la gira, aunque el operativo todavía debe ser confirmado de manera definitiva.