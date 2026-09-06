Urban Cities: lo que empezó como un Congreso hoy es una red federal

Autoridades y participantes del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes posan en las escaleras del recinto durante la presentación del encuentro Urban Cities en Buenos Aires.

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Cuando desde la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional pensamos Urban Cities quisimos que fuera mucho más que un congreso. Y lo que pasó este 1 y 2 de septiembre en la Usina del Arte confirmó que estábamos en el camino correcto.

El primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes convocó a más de 500 ciudades y reunió a 82 intendentes, con delegaciones de las 24 jurisdicciones del país y más de 3.000 asistentes entre funcionarios, especialistas, académicos y referentes del sector privado y del ecosistema emprendedor.

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Más de 60 speakers participaron en paneles, talleres y espacios de intercambio sobre inteligencia artificial, datos, movilidad, seguridad, innovación, sostenibilidad y gestión pública. Pero los números, si bien contundentes, no son lo más importante.

César Torres expone durante el congreso Urban Cities, encuentro que derivó en la conformación de una red federal de ciudades inteligentes.

Lo más valioso pasó en otro lado: en las conversaciones entre intendentes, en los intercambios entre ciudades, en el conocimiento aportado por las universidades y en las soluciones propuestas por las empresas. Se vio en instituciones que hoy se llevan un contacto, una idea o un proyecto para seguir trabajando.

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Un grupo de funcionarios e intendentes debate sobre el federalismo desde los gobiernos locales durante un encuentro institucional en un auditorio.

Logramos algo que no es sencillo: reunir en un mismo lugar a representantes de todo el país, de distintos espacios políticos y de sectores muy diferentes, alrededor de una agenda común. Y ese trabajo no arrancó cuando se abrieron las puertas de la Usina del Arte, sino que fue el resultado de meses de recorridas, reuniones y encuentros en distintos puntos de la Argentina, y de más de 100 acuerdos y adhesiones celebrados en el marco de Urban Cities.

Jorge Macri encabeza la apertura del Primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa misma línea, nuestro Jefe de Gobierno, Jorge Macri, les propuso a los intendentes trabajar en equipo con la Ciudad. Esa invitación resume el espíritu de Urban Cities. Ninguna ciudad tiene por sí sola todas las respuestas a los desafíos actuales de la gestión pública, pero juntas pueden encontrarlas más rápido.

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Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ponemos lo que aprendimos al servicio de ese trabajo compartido, y queremos aprender de las buenas prácticas de los demás. Por eso, aunque este primer Congreso terminó, Urban Cities continúa.

Lo que dejó es una red federal que surgió del aporte y del compromiso de todos los que fueron parte y que seguirá funcionando de acá en adelante. Es una construcción de todas las ciudades e instituciones para todas nuestras ciudades.

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Vamos a trabajar para que todo lo que sucedió en Urban Cities continúe creciendo. Para que los contactos se transformen en proyectos, para que las experiencias puedan viajar de una ciudad a otra y para que las ideas que compartimos encuentren la forma de convertirse en soluciones concretas.

Porque ese es el sentido de todo esto, que lo que una ciudad aprende pueda servirle a otra, y que lo que construimos juntos tenga un impacto real en la vida de la gente. Detrás de la tecnología, los datos y la innovación existe una misma motivación: transformar nuestras ciudades y mejorar la vida de las personas que viven en ellas.

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Ese es el compromiso que asumimos desde la Ciudad de Buenos Aires y el que queremos sostener con cada intendente y cada institución que se sume a esta red. Gracias a todos los que hicieron posible Urban Cities. Esto recién empieza.