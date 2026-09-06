Milei conserva la épica, sus voceros buscan ampliar la mayoría

Luis Caputo y Diego Santilli

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Javier Milei no va a moderarse. Al menos, no en aquello que constituye el corazón de su identidad política: el discurso. La confrontación, la denuncia contra la “casta” y la presentación de la política como una batalla forman parte de su liderazgo y de la relación que construyó con su electorado.

Milei llegó a la Presidencia porque logró representar un enojo que durante años no había encontrado una expresión política efectiva. No solamente describió ese malestar: le dio palabras, responsables y un sentido. Abandonar completamente ese registro implicaría renunciar a una parte central de su capital político.

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El Presidente seguirá ocupando el lugar del radicalizado para mantener movilizados a quienes lo acompañaron desde el comienzo y demostrar que el ejercicio del poder no lo convirtió en un integrante más del sistema que prometió combatir.

Sin embargo, conservar el núcleo propio ya no alcanza. El Gobierno necesita ampliar su base de apoyo, recuperar desencantados y acercarse a sectores que pueden valorar algunos resultados de la gestión, pero todavía mantienen distancia frente a las formas presidenciales.

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La respuesta no parece ser una moderación de Milei, sino una distribución más ordenada de los discursos. El Presidente conservará el tono confrontativo, mientras otros funcionarios ocuparán el espacio de la explicación, la previsibilidad y la moderación. En esta etapa, las vocerías orquestadas serán fundamentales.

Una voz para cada electorado

Un Gobierno no necesita que todos sus integrantes hablen de la misma manera. Necesita discursos diferentes, pero complementarios. Coordinar significa definir qué debe decir cada vocero, a qué público debe dirigirse y qué función cumple dentro de la estrategia.

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Milei seguirá hablándole al electorado convencido y mantendrá viva la épica del cambio. Otros funcionarios deberán dirigirse a quienes no necesitan épica, sino certezas.

El ministro de Economía, por ejemplo, puede convertirse en una de las voces principales de esa estrategia. Su tarea no será reemplazar ni contradecir al Presidente, sino traducir el rumbo económico a un lenguaje más sereno , cotidiano y comprensible.

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Mientras Milei presenta el proceso como una batalla contra décadas de decadencia, el ministro debe explicar qué significan las decisiones en la vida diaria. Uno moviliza; el otro transmite previsibilidad. Uno establece el conflicto; el otro reduce la incertidumbre.

El problema aparece cuando todos los funcionarios imitan el tono presidencial. Si cada ministro confronta y construye su propia épica, la radicalización deja de ser un recurso de liderazgo y se convierte en el único idioma del Gobierno.

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No todos los ciudadanos quieren ser convocados a una batalla todos los días. Algunos pueden compartir el equilibrio fiscal o la necesidad de reformas, pero esperan una comunicación menos agresiva y más cercana a sus problemas. Muchas veces no rechazan el rumbo: rechazan el tono.

Moderar para ampliar

La moderación no implica abandonar las convicciones ni retroceder en las decisiones. Puede funcionar como una herramienta de expansión electoral. No se trata de modificar el programa, sino de construir diferentes puertas de entrada.

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Milei puede representar la ruptura, mientras sus voceros representan la estabilidad. Puede interpelar desde la identidad, mientras sus ministros convencen desde los resultados.

Toda gestión produce desgaste. Entre quienes acompañaron inicialmente al Gobierno pueden aparecer frustraciones, cansancio o dudas. A esos electores no siempre se los recupera aumentando la intensidad, sino explicando, escuchando y ofreciendo horizontes concretos.

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El desafío comunicacional no consiste en bajar el volumen de todas las voces, sino en convertirlas en una orquesta. Milei representará la intensidad; el ministro de Economía, la previsibilidad; y otros funcionarios deberán expresar gestión, cercanía y capacidad de diálogo.

El Gobierno ya tiene una voz capaz de representar el enojo. Ahora necesita otras que puedan representar el futuro. Milei puede mantener movilizados a los propios, pero serán sus voceros quienes deberán transformar esa intensidad en una mayoría.

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