Opinión

Milei conserva la épica, sus voceros buscan ampliar la mayoría

El Presidente necesita mantener la intensidad de su discurso para movilizar a su electorado. La ampliación política dependerá de vocerías coordinadas capaces de recuperar desencantados y captar nuevos apoyos

Luis Caputo y Diego Santilli
Luis Caputo y Diego Santilli
Guardar

Javier Milei no va a moderarse. Al menos, no en aquello que constituye el corazón de su identidad política: el discurso. La confrontación, la denuncia contra la “casta” y la presentación de la política como una batalla forman parte de su liderazgo y de la relación que construyó con su electorado.

Milei llegó a la Presidencia porque logró representar un enojo que durante años no había encontrado una expresión política efectiva. No solamente describió ese malestar: le dio palabras, responsables y un sentido. Abandonar completamente ese registro implicaría renunciar a una parte central de su capital político.

PUBLICIDAD

El Presidente seguirá ocupando el lugar del radicalizado para mantener movilizados a quienes lo acompañaron desde el comienzo y demostrar que el ejercicio del poder no lo convirtió en un integrante más del sistema que prometió combatir.

Sin embargo, conservar el núcleo propio ya no alcanza. El Gobierno necesita ampliar su base de apoyo, recuperar desencantados y acercarse a sectores que pueden valorar algunos resultados de la gestión, pero todavía mantienen distancia frente a las formas presidenciales.

PUBLICIDAD

La respuesta no parece ser una moderación de Milei, sino una distribución más ordenada de los discursos. El Presidente conservará el tono confrontativo, mientras otros funcionarios ocuparán el espacio de la explicación, la previsibilidad y la moderación. En esta etapa, las vocerías orquestadas serán fundamentales.

Una voz para cada electorado

Un Gobierno no necesita que todos sus integrantes hablen de la misma manera. Necesita discursos diferentes, pero complementarios. Coordinar significa definir qué debe decir cada vocero, a qué público debe dirigirse y qué función cumple dentro de la estrategia.

Milei seguirá hablándole al electorado convencido y mantendrá viva la épica del cambio. Otros funcionarios deberán dirigirse a quienes no necesitan épica, sino certezas.

El ministro de Economía, por ejemplo, puede convertirse en una de las voces principales de esa estrategia. Su tarea no será reemplazar ni contradecir al Presidente, sino traducir el rumbo económico a un lenguaje más sereno , cotidiano y comprensible.

Mientras Milei presenta el proceso como una batalla contra décadas de decadencia, el ministro debe explicar qué significan las decisiones en la vida diaria. Uno moviliza; el otro transmite previsibilidad. Uno establece el conflicto; el otro reduce la incertidumbre.

El problema aparece cuando todos los funcionarios imitan el tono presidencial. Si cada ministro confronta y construye su propia épica, la radicalización deja de ser un recurso de liderazgo y se convierte en el único idioma del Gobierno.

No todos los ciudadanos quieren ser convocados a una batalla todos los días. Algunos pueden compartir el equilibrio fiscal o la necesidad de reformas, pero esperan una comunicación menos agresiva y más cercana a sus problemas. Muchas veces no rechazan el rumbo: rechazan el tono.

Moderar para ampliar

La moderación no implica abandonar las convicciones ni retroceder en las decisiones. Puede funcionar como una herramienta de expansión electoral. No se trata de modificar el programa, sino de construir diferentes puertas de entrada.

Milei puede representar la ruptura, mientras sus voceros representan la estabilidad. Puede interpelar desde la identidad, mientras sus ministros convencen desde los resultados.

Toda gestión produce desgaste. Entre quienes acompañaron inicialmente al Gobierno pueden aparecer frustraciones, cansancio o dudas. A esos electores no siempre se los recupera aumentando la intensidad, sino explicando, escuchando y ofreciendo horizontes concretos.

El desafío comunicacional no consiste en bajar el volumen de todas las voces, sino en convertirlas en una orquesta. Milei representará la intensidad; el ministro de Economía, la previsibilidad; y otros funcionarios deberán expresar gestión, cercanía y capacidad de diálogo.

El Gobierno ya tiene una voz capaz de representar el enojo. Ahora necesita otras que puedan representar el futuro. Milei puede mantener movilizados a los propios, pero serán sus voceros quienes deberán transformar esa intensidad en una mayoría.

Temas Relacionados

Javier Mileidiscurso políticoEstrategiaCampañas políticas

Últimas Noticias

¿El fin de la inflación? ¿Y si la nueva Carta Orgánica del Banco Central presenta fallas graves?

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados incorpora el mandato de estabilidad de precios y limita el financiamiento al Tesoro, pero mantiene vacíos en gobernanza, controles técnicos y mecanismos de remoción de autoridades

¿El fin de la inflación? ¿Y si la nueva Carta Orgánica del Banco Central presenta fallas graves?

Las inversiones asociadas a la revolución energética

El desarrollo de Vaca Muerta habilitó inversiones multimillonarias en otros sectores de la economía demandantes de energía a gran escala, como minería, petroquímica y siderurgia. DataCenters, IA, criptomonedas y hasta energía nuclear, a la espera del Súper RIGI

Las inversiones asociadas a la revolución energética

El mundo nos ayuda, pero el camino no es lineal

El frente externo aporta divisas, reservas y saldo comercial récord, aunque los inversores ya miran el calendario electoral, las encuestas y las señales de una economía real con sectores rezagados

El mundo nos ayuda, pero el camino no es lineal

El “malvinazo” inesperado de Javier Milei

La cadena nacional desató euforia entre aliados, avivó sospechas entre la oposición y dejó una pregunta central: ¿fue un gesto inédito de un patriota o una movida oportunista para recuperar terreno en las encuestas?

El “malvinazo” inesperado de Javier Milei

Política energética o política sectorial, ¿tienen sentido los biocombustibles?

Dos décadas de promoción no alteraron el peso de los hidrocarburos, que aún concentran el 86% del consumo mundial, y la crisis reciente por Irán volvió a mostrar que el abastecimiento y el costo mandan en la agenda

Política energética o política sectorial, ¿tienen sentido los biocombustibles?

DEPORTES

La increíble oferta que recibió Dennis Rodman en un bar de Finlandia para jugar un partido de básquet a los 44 años

La increíble oferta que recibió Dennis Rodman en un bar de Finlandia para jugar un partido de básquet a los 44 años

Con una asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami empató 2-2 con el Atlanta United del Tata Martino por la MLS

Tras el empate de Boca Juniors, así está la pelea por clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana

El melancólico mensaje de Rodrigo De Paul por el retiro de Lionel Messi en la selección argentina

Conexión con Dybala, gol a los 92 minutos y ovación: la jugada de Matías Soulé para darle la victoria a la Roma en la Serie A

TELESHOW

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

Maribel Verdú se animó por primera vez al terror con Bajo tus pies: “Fue una pesadilla humana y asfixiante”

El Flaco Pailos vuelve a Buenos Aires con Solo de Humor: “El cariño de la gente es lo más lindo que tiene esto”

Mariela Prieto y el Turco García brindaron juntos y sellaron la reconciliación: "Vos y yo siempre"

Carmen Barbieri recordó su peor anécdota en la noche porteña: "La policía tiró la puerta abajo"

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky recibirá a los enviados de EEUU para continuar con las conversaciones sobre el fin de la invasión rusa a Ucrania

Zelensky recibirá a los enviados de EEUU para continuar con las conversaciones sobre el fin de la invasión rusa a Ucrania

Indonesia cerró seis aeropuertos por la erupción del volcán Anak Krakatoa: más de 200 vuelos afectados

Noruega incautó un barco ruso en el Ártico y puso bajo presión al Kremlin

La jefa de la UE visitará Groenlandia para reforzar los lazos bilaterales y evaluar el ejercicio militar Escudo Ártico

Europa se une a la carrera espacial: una empresa alemana lanzó su primer cohete desde el Ártico